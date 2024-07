Na informację, jak po odbudowie będzie wyglądał wrocławski pałac Hatzfeldów z pewnością czekało wielu mieszkańców Wrocławia i miłośników tego miasta. Po ogłoszeniu planu rewitalizacji zrujnowanego zabytku zaprezentowano dwie koncepcje jego odbudowy. Jak w przyszłości będzie wyglądał pałac Hatzfeldów, w którym, jak zapowiada inwestor, ma się mieścić pięciogwiazdkowy hotel ekskluzywnej sieci Autograph Collection?

Wrocław: dwie propozycje odbudowy pałacu Hatzfeldów

Przy ulicy Wita Stwosza pod numerem 32 we Wrocławiu znajdują się ruiny pałacu, który niegdyś był jednym z najbardziej okazałych budynków w tym mieście. Mowa o pochodzącym z XVIII wieku pałacu Hatzfeldów, który już w najbliższych latach odzyska dawną świetność.

O tym, że po odbudowie w pałacu znajdzie się pięciogwiazdkowy hotel należący do sieci Marriott, było wiadomo już od prawie dwóch lat. Pomysły na odbudowę pałacu są dwa, obydwa zaproponowała wrocławska pracownia architektoniczna Greg.Architekci na zamówienie inwestora, wrocławskiej firmy Rafin. Opierają się one na wybudowaniu wiernej kopii rezydencji na podstawie tego, co pozostało z pałacu, a także zachowanych dokumentów.

Pierwszy wariant zakłada całkowitą rekonstrukcję pałacu, w ramach której mają zostać odtworzone dekoracje, wystrój architektoniczny, a także drzwi i okna. Na dziedzińcu ma powstać z kolei przeszklona bryła nawiązująca do XVIII-wiecznych ogrodów zimowych.