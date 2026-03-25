Dokąd warto wybrać się na wyjazd biznesowy, z którego będzie można wynieść najwięcej inspiracji? Eksperci z portalu Travel + Leisure wymienili siedem miast z całego świata, do których szczególnie warto wybrać się na delegację. W ścisłej czołówce znalazła się również Warszawa, obok takich metropolii jak Nowy Jork, Bangkok czy Barcelona.

Najbardziej miasta na podróż służbową. Sukces Warszawy

Delegacje to świetna okazja nie tylko do wzięcia głębszego oddechu i oderwania się od codzienności pracy w biurze choćby na parę dni. W trakcie wyjazdów biznesowych specjaliści nawiązują nowe znajomości, zacieśniają istniejące relacje, a nade wszystko – wymieniają się między sobą nowymi ideami i pomysłami.

Myśląc o organizacji służbowego wyjazdu, zwykle od razu przychodzi na myśl jakiś kurort w górach, nad morzem albo nad jeziorem, często z dala od cywilizacji. Jak jednak zauważają eksperci, tętniąca życiem metropolia to idealne miejsce, w którym można zaczerpnąć wiele inspiracji i na nowo uruchomić w głowie innowacyjne myślenie.

Wybór odpowiedniego miejsca na służbowy wyjazd staje się szczególnie istotny w dobie epidemii wypalenia zawodowego. Redakcja popularnego serwisu podróżniczego Travel + Leisure wyłoniła siedem miast z całego globu, które idealnie nadają się do zorganizowania konferencji biznesowej, warsztatów albo mniej formalnego wyjazdu, który na nowo rozbudzi kreatywne umysły pracowników i zmotywuje ich do działania.

W gronie najlepszych miast z całego świata, do których warto wybrać się na inspirującą delegację, znalazła się Warszawa. To zaledwie jedno z dwóch miast z Europy, które znalazły się w zestawieniu.

Warszawa: eklektyczne miasto startupów

W materiale czytamy, że Warszawa odznacza się unikatową „kulturą startupu”. Wynika to z niezwykłej umiejętności mieszkańców do „wymyślania siebie całkowicie na nowo” – zauważają eksperci z Travel + Leisure.

Umiejętność reinterpretowania tego, co zastane, a także budowania „czegoś z niczego” od wielu dekad tkwi w DNA Warszawy, która w trakcie II wojny światowej doznała jednych z największych zniszczeń ze wszystkich miast w Europie. „Wychodzisz z nowoczesnego biura i znajdujesz się pod Pałacem Kultury i Nauki – stalinowskim wieżowcem, który miasto uczyło się pokochać przez dekady. To napięcie między starym a nowym jest tu niezwykłe” – czytamy w artykule.

Jak zauważają autorzy, wszyscy mogą wynieść ważną lekcję dla siebie, ucząc się z doświadczenia Warszawiaków, a także z ich cierpliwości w budowaniu czegoś nowego. Jako przykład eksperci wskazują na odbudowę Starego Miasta po II wojnie światowej, a z nowszych przedsięwzięć – przekształcenie Powiśla z biednej, przemysłowej dzielnicy na tętniący życiem ośrodek kreatywnych inicjatyw.

Drugim obok Warszawy miastem z Europy, które znalazło się w zestawieniu, jest Barcelona. Autorzy artykułu zauważają, że stolica Katalonii to idealne miejsce dla artystów, architektów i przedsiębiorców, które ma znakomitą bazę rozrywkową, kulturalną i kulinarną, jest też kluczowym ośrodkiem napędzającym ekonomię całego kraju.

Spoza Starego Kontynentu na liście najlepszych miast na delegację znalazły się aż cztery ośrodki ze Stanów Zjednoczonych. Są to: Providence w stanie Rhode Island, Austin w stanie Teksas, Indianapolis w stanie Indiana i wreszcie Nowy Jork.

Jeszcze jedną metropolią, którą wytypowali eksperci, jest Bangkok. Jak zauważają, wszystko jest w tym mieście fascynujące: od dynamicznie rozwijającej się sceny kulinarnej i artystycznej aż po centra handlowe, które znacznie różnią się od jednorodnych, zachodnich molochów.