Europejskie miasta są pełne zabytkowych budynków, których wiek można liczyć w setkach lat. Mimo to wielu współczesnym obiektom nie będzie dane doczekać takiego wieku. To wnioski z nowego badania, w ramach którego przeanalizowano kilkanaście tysięcy budynków w Europie i w USA.

Reklama Reklama

Badanie: Średnia długość „życia budynków” w Europie i USA

Dynamiczny rozwój europejskich miast sprawił, że żyjemy w erze wszechobecnych rozbiórek budynków o różnym przeznaczeniu. Średnia długość „życia” budynków na Starym Kontynencie to kilka dekad.

Taki, między innymi, wniosek płynie z raportu, który opublikowano na łamach branżowego czasopisma „Buildings & Cities”. Międzynarodowa grupa ekspertów z europejskich i amerykańskich uniwersytetów przeanalizowała historię około 15 tysięcy budynków w Europie i USA, które wyburzono w ciągu ostatnich 25 lat.

Badacze przeanalizowali ponad dziewięć tysięcy budynków z Amsterdamu, Kopenhagi, Zurychu i Helsinek. Jeżeli chodzi o Stany Zjednoczone, przebadano losy ponad pięciu tysięcy budynków z dziewięciu miast: Los Angeles, Minneapolis, Nowego Jorku, Pittsburgha, Seattle, Boulder w stanie Kolorado, Cambridge w Massachusetts, Lynchburg w Wirginii i Raleigh w Karolinie Północnej.