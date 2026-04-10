Mieszkańcy Krakowa doceniają swoje miasto za liczne tereny zielone, czego dowodem jest obecność dawnej stolicy Polski w najnowszym rankingu portalu TimeOut. Kraków pokonał ponad sto innych mniejszych i większych ośrodków z całego świata.

Kraków: jedno z najbardziej zielonych miast na świecie

Choć do Krakowa w Polsce przylgnęła opinia miasta z niezbyt dobrą jakością powietrza, to nie ma wątpliwości, że dawna stolica Polski tonie w zieleni. Mieszkańcy mają do dyspozycji wiele „zielonych” miejsc, które są rozsiane po całym mieście. Dodajmy też, że stan powietrza w Krakowie też bardzo się poprawił.

Mało które miasto może pochwalić się tak licznymi terenami zielonymi jak Kraków. Nic dziwnego, że stolica Małopolski znalazła się w rankingu 20 najbardziej zielonych miast na świecie. Jak powstał ranking i w jaki sposób wyłoniono światową czołówkę?

Ranking serwisu TimeOut powstał na podstawie ankiet, które przeprowadzono wśród 24 tysięcy mieszkańców 150 miast na całym świecie. Respondenci odpowiedzieli między innymi na pytanie, jak oceniliby ilość i jakość terenów zielonych w ich mieście.

Ranking 20 miast stworzono na podstawie procentowego udziału odpowiedzi „dobra” i „wspaniała” w kontekście oceny zieleni miejskiej. W ten sposób powstał wskaźnik, który nazwano Green Spaces Score, wyrażony w procentach. Finalne zestawienie zawiera jedynie po jednym mieście z każdego kraju, które otrzymało najwyższą notę. Z wynikiem 82 proc. Kraków zajął w rankingu 16. miejsce, pozostawiając w tyle ponad 100 innych miast z całego świata.

Najbardziej „zielone” miasta na świecie: Bath, Chicago, Montreal, Ryga, Melbourne

Na pierwszym miejscu w rankingu, z wynikiem 94 proc., znalazło się liczące niecałe sto tysięcy mieszkańców miasto Bath w Anglii. Niewielkiej skali miasta towarzyszy duży odsetek terenów zielonych, do których należy między innymi park krajobrazowy Prior Park.

Jak zauważają eksperci z TimeOut, w najbliższej dekadzie w Bath będzie jeszcze bardziej zielono. Miasto realizuje właśnie dziesięcioletni plan o nazwie Greener Places Plan, który zakłada stworzenie do 2035 r. jeszcze bardziej zrównoważonej ekologicznie i urozmaiconej biologicznie infrastruktury.

Na drugim miejscu, z notą 89 proc., znalazło się Chicago – metropolia, która słynie przede wszystkim z drapaczy chmur. Tymczasem trzecie najbardziej zaludnione miasto w Stanach Zjednoczonych posiada w swoich granicach ponad 600 parków o łącznej powierzchni ponad 3,5 tysiąca hektarów.

Jedną z najciekawszych inicjatyw w Chicago, której inicjatorem jest organizacja non-profit o nazwie Urban Rivers, jest Wild Mile. W ramach projektu na kanale North Branch powstał pierwszy na świecie „pływający” park, w którym odtworzono pierwotny ekosystem, jaki istniał na tym terenie, zanim wybudowano miasto.

Podium zamyka Montreal, który uzyskał wynik 88 proc. W obrębie miasta znajduje się między innymi 190-hektarowy park Mount Royal ze sztucznym jeziorem Beaver Lake, ogromny park Jean-Drapeau, ogród botaniczny, a oprócz tego liczne lasy i mokradła.

Poza podium w pierwszej dziesiątce znalazły się ponadto: Ryga, Melbourne, Kapsztad, Singapur, Medellín, Sztokholm i Hamburg. Oprócz Krakowa do drugiej dziesiątki zakwalifikowały się, poczynając od miejsca 11.: Pekin, Wiedeń, Helsinki, Oslo, Seul, Tallin, Auckland, Luksemburg i Sao Paulo.