Obecnie cyfrowe rozwiązania stają się niezbędne do zachowania konkurencyjności biznesu. Szczególnie istotne jest to w przypadku firm zajmujących się produkcją dóbr. Mapa Drogowa Cyfrowej Transformacji, jako narzędzie strategiczne, wykracza poza zwykłe planowanie, stając się kluczem do zrozumienia i efektywnego wdrażania nowoczesnych technologii. Służy nie tylko do ustalania kierunków rozwoju, ale także do integracji różnych aspektów działalności firmy w jedną spójną wizję przyszłości.