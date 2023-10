Niedawno pisaliśmy na łamach „Sukcesu” o rankingu najbardziej przyjaznych miast dla osób pracujących hybrydowo. Teraz pojawił się kolejny raport, który tym razem dotyczy najlepiej rozwiniętych, najbardziej lubianych i najlepszych miast do życia. Warszawa znalazła się w gronie miast i metropolii z całego świata, do których najchętniej ściągają turyści oraz ci, którzy chcą w nich zamieszkać.

Reklama

Warszawa wśród 50 najlepszych miast do życia

Po rankingu najlepszych miast dla pracujących w trybie hybrydowym analitycy z firmy Resonance opublikowali swoje kolejne zestawienie. Tym razem to doroczny raport stu miast przodujących pod względem poziomu rozwoju, jakości życia mieszkańców i poziomu sympatii, jakim darzą go ci, którzy je odwiedzili, a także ci, którzy mieszkają w tych miastach na co dzień.

Czytaj więcej Kuchnia Generacja Z ma już dość tostów z awokado. Woli nowy „hedonistyczny” przysmak Tost z awokado do niedawna był symbolem współczesnej wielkomiejskiej klasy średniej. Generacja Z ma szansę, by to zmienić. Nowy, hedonistyczny trend kulinarny robi furorę w bistrach – oraz w mediach społecznościowych.

Tworząc ranking, autorzy wzięli na warsztat prawie 300 miast i metropolii z całego świata. Na podstawie analizy szeregu różnych danych statystycznych, a także opinii i recenzji na Tripadvisorze, w Google i mediach społecznościowych utworzono trzy kluczowe cechy miast, będące punktem wyjścia do ich oceny.

Te trzy cechy to: poziom sympatii mieszkańców i turystów wobec danego miasta, poziom życia oraz poziom jego rozwinięcia. Przeanalizowano między innymi rozmaite udogodnienia w mieście, obecność terenów zielonych, jakość transportu publicznego, obecność zabytków i atrakcji turystycznych, a także szereg czynników demograficznych i ekonomicznych.