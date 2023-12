Kuchnia japońska zdobywa coraz większą popularność na świecie, o czym świadczyć może między innymi to, że boom na ramen trwa w najlepsze. Dziś restauracje serwujące to danie spotkać można na wszystkich kontynentach.

To jednak nie wszystko. Dowodem na to, że grono miłośników ramenu jest ogromne i wciąż rośnie, jest między innymi ranking przygotowany przez popularny serwis Taste Atlas, w którym japoński specjał zajął miejsce pierwsze. Ramen stał się synonimem „comfort food” – potrawy sycącej i dającej przyjemność.

Ramen instant bije rekordy popularności

Nawet ci, którzy nigdy nie próbowali tradycyjnego ramenu, najprawdopodobniej mieli okazję spotkać się z jego substytutem – czyli zupą z torebki, w formie instant.

Niski koszt produkcji oraz łatwość przygotowania sprawiły, że takie zupy zyskały popularność na całym świecie – i to nie tylko wśród młodych. Przez pewien czas – prawdopodobnie w wyniku tego, że zdrowe odżywanie nie okazało się chwilową modą, lecz coraz silniejszym trendem – o zupach z torebki przestało być głośno. Wygląda jednak na to, że zupy instant wracają do łask. Nic dziwnego – wysokie koszty utrzymania sprawiają, że coraz częściej ludzie decydują się na tańsze posiłki.