Teatr im. Stefana Żeromskiego znajduje się w sercu zabytkowego centrum Kielc.
Foto: Nate Cook
Architekci z pracowni WXCA już po raz trzeci otrzymali nominację w prestiżowym międzynarodowym konkursie im. Miesa van der Rohe, którego organizatorami są Fundacja Miesa van der Rohe i Komisja Europejska. Tym razem jury konkursu doceniło projekt rewitalizacji zabytkowego Teatru im. Stefana Żeromskiego w Kielcach.
Teatr im. Stefana Żeromskiego znajduje się w sercu zabytkowego centrum Kielc. Z jego powstaniem wiąże się miejska legenda, zgodnie z którą budowę teatru zlecił bogaty przemysłowiec Ludwik Stumpf z myślą o nieznanej z nazwiska warszawskiej aktorce, którą darzył wielkim uczuciem.
Foto: Nate Cook
Pewne jest natomiast, że budowa teatru ruszyła w 1877 roku, zaś inauguracyjny spektakl odbył się dwa lata później. Autorem projektu teatru w stylu eklektycznym był Franciszek Ksawery Kowalski — ceniony architekt, który był uczniem Henryka Marconiego, jeden z najwybitniejszych architektów XIX wieku.
Zabytkowy budynek przeszedł niedawno renowację, dzięki której odzyskał dawny splendor. Teatr wyposażono też w nowe technologie, dzięki czemu zyskał nowe, unikatowe na skalę całej Europy możliwości inscenizacyjne.
Foto: Nate Cook
Autorami projektu rewitalizacji zabytkowego teatru są architekci z cenionego warszawskiego biura WXCA. Efekt ich pracy zdobył uznanie jurorów prestiżowego konkursu im. Miesa van der Rohe 2026, którzy przyznali mu nominację do głównej nagrody. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w kwietniu 2026 roku.
Foto: Nate Cook
W ramach rewitalizacji odrestaurowano reprezentacyjne foyer i klatki schodowe, a także XIX-wieczną fasadę budynku, którą ponownie zdobią rzeźby czterech muz teatru. Poprzez dodanie nadbudowy i adaptację sąsiedniej kamienicy, duża scena jest teraz dwa razy większa.
Zrekonstruowano też takie oryginalne dekoracje jak między innymi zabytkowe kariatydy po obydwu stronach sceny, a także medaliony z wizerunkami pisarzy na dolnym balkonie widowni. Balkon górny ozdobiono nowymi medalionami z wizerunkami współczesnych literatów, w tym Czesława Miłosza i Wisławy Szymborskiej. Autorem płaskorzeźb jest Piotr Maślanka.
Nowością jest też młotkowany, pozłacany plafon z mosiądzu na suficie Dużej sceny. Element ten pełni nie tylko funkcję dekoracyjną, ale też poprawia akustykę.
Częścią prac była też gruntowna modernizacja teatru. Jej celem było zwiększenie jego dostępności dla osób z niepełnosprawnościami, stworzenie lepszych warunków do pracy personelowi teatru i wreszcie — zastąpienie przestarzałych instalacji scenicznych nowoczesnymi rozwiązaniami.
Foto: Nate Cook
Wyremontowano i powiększono całe zaplecze teatru, infrastrukturę sceniczną wyposażono w takie innowacyjne technologie jak sześciometrowa scena obrotowa, mobilne audytoria czy dwupoziomowe zapadnie. Wszystko to pod względem zaawansowania technicznego plasuje kielecki teatr w europejskiej czołówce.
W ramach przebudowy obiektu otwarto też dawne zaplecze teatru. Teraz to ogólnodostępne miejsce spotkań, w którym odbywają się rozmaite wydarzenia. Na ten kameralny dziedziniec wychodzi też Scena nowa teatru, co umożliwia oglądanie spektakli z podwórka.
Projekt rewitalizacji Teatru im. Stefana Żeromskiego w Kielcach to już trzecie wyróżnienie pracowni WXCA w ramach konkursu im. Miesa van der Rohe. Wcześniej, w 2014 roku, jury konkursu nominowało Muzeum – Miejsce Pamięci Palmiry, z kolei w 2017 r. – Europejskie Centrum Edukacji Geologicznej w Chęcinach.
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
