Architekci z pracowni WXCA już po raz trzeci otrzymali nominację w prestiżowym międzynarodowym konkursie im. Miesa van der Rohe, którego organizatorami są Fundacja Miesa van der Rohe i Komisja Europejska. Tym razem jury konkursu doceniło projekt rewitalizacji zabytkowego Teatru im. Stefana Żeromskiego w Kielcach.

Teatr im. Stefana Żeromskiego znajduje się w sercu zabytkowego centrum Kielc. Z jego powstaniem wiąże się miejska legenda, zgodnie z którą budowę teatru zlecił bogaty przemysłowiec Ludwik Stumpf z myślą o nieznanej z nazwiska warszawskiej aktorce, którą darzył wielkim uczuciem.

Foto: Nate Cook

Pewne jest natomiast, że budowa teatru ruszyła w 1877 roku, zaś inauguracyjny spektakl odbył się dwa lata później. Autorem projektu teatru w stylu eklektycznym był Franciszek Ksawery Kowalski — ceniony architekt, który był uczniem Henryka Marconiego, jeden z najwybitniejszych architektów XIX wieku.