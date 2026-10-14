Chcemy się wyróżnić na co dzień – nie tylko poprzez modę, także poprzez perfumy. Stąd kariera tzw. signature scents – perfum unikatowych, innych niż wszystkie, będących znakiem rozpoznawczym danej osoby.

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To zjawisko na tyle popularne, że jego siłę zaczynają dostrzegać wielkie marki. Holenderski Rituals postanowił wejść na ten rynek bardzo dynamicznie. Efektem są dwie nowe linie perfum, łącznie 16 zapachów.

Aeonian – nowa kolekcja niszowych perfum marki Rituals

Niszowe perfumy – i perfumy w ogóle – stały się niebywale popularną kategorią kosmetyków od czasów pandemii. Dla wielu sfrustrowanych przedłużającymi się lockdownami konsumentów stały się one łatwo dostępnym sposobem na natychmiastową poprawę nastroju.

Moda na oryginalne perfumy, które odzwierciedlają osobowość tego, kto je nosi, przetrwała i rozwija się dalej. Marki kosmetyczne (choć nie tylko one, bo trend podchwyciły też m.in. marki odzieżowe) tworzą coraz bardziej pomysłowe kompozycje, często wkraczające w sferę zapachów niszowych.

Foto: Materiały prasowe

Własną odpowiedź na to zjawisko ma marka Rituals, dla której zapach od początku był kluczowym elementem jej DNA. Rituals posiada w swojej ofercie m.in. luksusowe kosmetyki do pielęgnacji ciała, zapachy do domu, odzież domową i pościel. Funkcjonująca od 2000 r. holenderska marka właśnie wzbogaciła swoje portfolio o dwie kolekcje perfum, które powstały we współpracy z gigantem branży perfumeryjnej, szwajcarsko-holenderską firmą DSM-Firmenich.

Pierwsza linia ośmiu uniseksowych wód perfumowanych o nazwie Aeonian zdecydowanie aspiruje do niszy. Nazwa linii pochodzi od greckiego słowa „aeon”, odnoszącego się do długiego trwania. Owa długotrwałość to kluczowa cecha zapachów z linii Aeonian – marka Rituals obiecuje, że perfumy mogą utrzymywać się na skórze do 24 godzin.

Raymond Cloosterman, założyciel i CEO Rituals. Foto: Materiały prasowe

Kompozycje z tej linii zaprojektowali Élise Béna, Ilias Ermenidis, Frank Voelkl i Fabrice Pellegrin, a więc cenieni perfumiarze. Oprócz trwałości i rzemieślniczego charakteru kolejną cechą perfum z linii Aeonian jest ich złożoność: zapachy powoli rozwijają się z każdą kolejną godziną, a wszystko to ma wpływać na unikatowe, bardzo osobiste doświadczenie każdej kompozycji. Design flakonów z tej linii jest spójny, różnią się one jedynie tonem zielonego szkła, co sugeruje ich „ciężar” i intensywność.

Linia The Founder’s Collection, czyli luksus na co dzień

Niszowej linii Aeonian towarzyszy druga, nieco bardziej przystępna cenowo linia wód perfumowanych o nazwie The Founder’s Collection. Jak informuje marka, są to kompozycje, które opracował wraz z rodziną założyciel Rituals, Raymond Cloosterman.

Również ta linia zawiera osiem wód perfumowanych, z których każdą zamknięto we flakonie o innym kolorze. Linia The Founder’s Collection to zatem perfumy bardziej codzienne.

Perfumy z tej linii stworzono przy wykorzystaniu technologii o nazwie Skin-Activated. Oznacza to, że w zależności od tego, kto je nosi, będą prezentowały się i ewoluowały w nieco innym kierunku. Trwałość wód perfumowanych z linii The Founder’s Collection wynosi do 12 godzin.