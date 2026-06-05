Steven Ko, twórca marki O’right PRO: „Nie trzeba być perfekcyjną, żeby być piękną. Prawdziwe piękno rodzi się z autentyczności”.
Tak. Im szybciej biegnie świat, tym bardziej potrzebujemy momentów, które pozwalają nam odetchnąć i przypomnieć sobie, kim jesteśmy. O’right PRO powstało z tej potrzeby. To nie tylko marka, ale przestrzeń, w której można złapać oddech. Wierzę, że piękno nie powinno generować presji, ale uzdrawiać. Kiedy łączymy się z naturą, odnajdujemy także połączenie z samymi sobą i to właśnie jest istota świadomego piękna.
Współczesne kobiety nie chcą już wybierać między skutecznością a odpowiedzialnością, zasługują na jedno i drugie. O’right PRO powstało właśnie dla nich. Nasze formuły bazują na naturalnej kofeinie, roślinnych surfaktantach i certyfikowanych składnikach USDA Biobased, których skuteczność potwierdzają badania SGS. Produkcja odbywa się w zeroemisyjnej fabryce zasilanej w 100 proc. „zieloną” energią. To pozwala kobietom być jednocześnie pięknymi, silnymi i żyć w zgodzie z naturą, bez kompromisów.
Dla mnie prawdziwym luksusem jest harmonia, a także zdolność życia w pięknie, które nie szkodzi światu. Luksus to równowaga między estetyką a etyką, między tym, co widzialne, a tym, co odpowiedzialne. W O’right PRO wierzymy, że zrównoważony rozwój to najwyższa forma luksusu, bo dopiero wtedy piękno staje się ponadczasowe.
„Mniej” to dla nas nie ograniczenie, a wybór tego, co naprawdę ma znaczenie. Projektujemy z myślą o redukcji – mniej odpadów, mniej opakowań, mniej śladu węglowego. Nasze butelki powstają z recyklingowanego szkła i plastiku PCR, a ich produkcja odbywa się w piecach zasilanych „zieloną” energią. Stworzyliśmy też system refillerów, by każde opakowanie mogło żyć dłużej. Elegancja nie powinna odbywać się kosztem planety.
Chciałbym, by poczuły spokój. Pielęgnacja powinna być momentem oddechu, nie obowiązkiem. Zapach naturalnej kofeiny i wiązówki błotnej, delikatna tekstura piany to nie przypadek. Każdy detal został zaprojektowany tak, by przypominał, że piękno może być czułe, a czułość – silna.
Po pierwsze, wybieraj świadomie. Każdy zakup to głos w sprawie świata, w którym chcemy żyć. Po drugie, uprość swoją rutynę. Lepiej mieć mniej produktów, ale naprawdę skutecznych i etycznych. Po trzecie, bądź ciekawa. Czytaj etykiety, pytaj o źródła składników, szukaj wiedzy. Świadomość to początek zmiany.
W O’right PRO nauka i natura współistnieją. Wierzę, że technologia jest dziś narzędziem troski – jeśli użyjemy jej mądrze. Każdy składnik i etap produkcji są certyfikowane, a laboratoria pracują nie nad tym, jak „więcej sprzedać”, ale jak „mniej szkodzić”. Dla mnie to nowa definicja luksusu – to luksus, który daje spokój sumienia.
Wiara w ludzi, w to, że potrafimy się zmienić, jeśli zrozumiemy sens naszego działania. Kiedy widzę młodych ludzi, którzy odwiedzają naszą „zieloną” fabrykę i po raz pierwszy widzą, że „zero emisji” to nie deklaracje, ale rzeczywistość, wiem, że nie robimy tego na próżno. To budzi nadzieję, a nadzieja jest najczystszą formą energii.
Nie trzeba być perfekcyjną, żeby być piękną. Prawdziwe piękno rodzi się z autentyczności, nie z wysiłku. Kiedy dbasz o siebie z czułością, dbasz też o świat, bo ty i natura jesteście częścią tego samego rytmu życia. Zatrzymaj się, oddychaj, bądź dla siebie dobra. To tam zaczyna się prawdziwa siła.
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