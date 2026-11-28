„Ukryty Format” to ośrodek wypoczynkowy położony w Szczepankowie na Mazurach. W czasach Polski Ludowej wypoczywała tu wierchuszka konsorcjum żwirowego. Specjalnie dla nich wybudowano w latach 70. ten prestiżowy jak na tamte czasy ośrodek wypoczynkowy, liczący raptem 17 pokoi. To właśnie ten kompleks urzekł Magdalenę Czerw i dla niego wywróciła do góry nogami swoje życie.

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Z korporacji na Mazury

Magda Czerw ryzykowała, gdy składała wypowiedzenie z pracy u lidera usług telekomunikacyjnych na rynku i przechodziła do stawiającego pierwsze kroki polskiego startupu RTB House. Szybko awansowała w jego strukturach, z pozycji handlowca na dyrektorkę ds. sprzedaży, a wraz z jej rozwojem rozwijała się także firma. Gdy Magda zaczynała pracę, RTB House zatrudniało raptem kilkunastu pracowników, teraz pracuje tam ponad 3500 osób. Startup z raczkującej organizacji zmienił się w potężną firmę rozpoznawalną na całym świecie.

– Osiągnęłam w RTB House wszystko, pomyślałam więc, że czas ruszyć dalej – przyznaje Magda Czerw. – Byłam nawet o krok od kupna domu na Maderze z widokiem na miasto Funchal, ale cztery dni przed podpisaniem umowy wycofałam się z tego pomysłu. „Wracamy do Polski, jeszcze za młoda, żeby być tak daleko od rodziny i przyjaciół” – powiedziałam wtedy do swojego partnera, Marcina. Byłam pewna, że moja stopa jeszcze postanie na Maderze. Kilka miesięcy później wpadło mi w ręce ogłoszenie o sprzedaży ośrodka wypoczynkowego na Mazurach. Gdy zobaczyłam te kaskadowe balkony, moje serce mocniej zabiło – wspomina.

Magda dobrze pamięta moment, gdy zobaczyła wspomniane ogłoszenie. – Pewnego sennego i leniwego dnia leżąc na kanapie w warszawskim mieszkaniu, przeglądałam jeden z serwisów ogłoszeniowych i zobaczyłam te kaskadowe balkony. Powiedziałam do mojego partnera: „Jedziemy. Muszę zobaczyć ten ośrodek”. Spakowaliśmy rowery, wzięliśmy psa, wsiedliśmy do samochodu i po niespełna czterech godzinach jazdy byliśmy na miejscu. To była miłość od pierwszego wejrzenia – śmieje się.

Foto: Materiały prasowe

Początkowo chciała nadać ośrodkowi nazwę Retro 32 – od adresu. Ostatecznie wygrał Ukryty Format. – Gdy zobaczyłam, że domena jest wolna, powiedziałam: Lecimy. Nie będę szukać niczego innego – wyjaśnia. Dziś ta nazwa pasuje do miejsca. Format jest rzeczywiście „ukryty”. Udało się stworzyć przestrzeń, w której przeszłość może spotkać się ze współczesnością bez udawania.

Ja już stąd nie wyjadę

Po przekroczeniu progu ośrodka, gości wita przestronna świetlica, stąd przechodzi się do jadalni z okienkiem do wydawania posiłków, które pamiętamy z filmów i seriali typu „Miś” czy „Alternatywy 4”. Do pokojów prowadzi długi korytarz z charakterystycznymi oknami w stylu PRL. Jest jasno i „jakby luksusowo”, ten dawny luksus widać choćby w projekcie wnętrz, w których wypoczywali dyrektorzy i kierownicy zarządzający w tamtych latach żwirowniami nie tylko na Śląsku, ale również w innych częściach Polski. Pokoje w stylu VIP mają duży przedsionek, oddzielną łazienkę i spore miejsce do spania. Króluje tu boazeria, modna w latach w latacy 70., do tego stare fotele i meble na wysoki połysk.

Foto: Materiały prasowe

– Gdy obeszłam ośrodek i usiadłam nad jeziorem, rozpłakałam się jak bóbr. Z radości i ze szczęścia – wspomina Magda Czerw. Powiedziałam do swojego partnera – „Idź! Załatwiaj formalności. Ja stąd nie wyjadę”. I tak już zostałam. To był jak powrót do domu po długiej nieobecności – dodaje.

Magdalena Czerw rzuciła korporację i z Warszawy, niemal 2-milionowej metropolii, przeprowadziła się do niewielkiej miejscowości na Mazurach, w której mieszka raptem 100 mieszkańców. Ośrodek przez 40 lat prowadziła z mężem Halina Messerschmitt. Najpierw przez 20 lat była jego kierowniczką, a później zarządzała nim jako właścicielka, bo w czasach transformacji miejsce to zostało wystawione na sprzedaż i kupiła je pani Halina. – Kiedy się poznałyśmy, odniosłam wrażenie, że pieniądze nie są dla niej najważniejsze. Wiele osób było zainteresowanych kupnem ośrodka, ale wcześniej nikt jej nie pasował i wszystkich odprawiała z kwitkiem – mówi Magda. Dlaczego zdecydowała się więc sprzedać ośrodek właśnie im? – Mieliśmy szczęście, pani Halina nas polubiła. Jej córka mówi, że mama zobaczyła w nas siebie i swojego męża. .

Zachować klimat PRL

Magda z partnerem i psią ferajną przeprowadziła się do Szczepankowa, w którym mieści się ośrodek „Ukryty format” w grudniu 2024 roku. Gdy tu zamieszkała, stan budynku był daleki od tego, co dziś można zobaczyć. Przez ponad rok przede wszystkim trwało sprzątanie i doprowadzanie obiektu do porządku. – Nie spodziewaliśmy się, że „Ukryty Format” w takiej odsłonie spotka się z tak życzliwym przyjęciem – przyznaje Magda Czerw. – Raczej zakładaliśmy, że będziemy musieli zrobić generalny remont, zmieniać kafelki, zdejmować boazerię, kłaść nowe podłogi. Nie stać nas było na taką inwestycję, więc chcieliśmy jak najmniejszym kosztem sprawić, żeby obiekt mógł jak najszybciej zarabiać pieniądze. I to się okazało strzałem w dziesiątkę, bo goście przyjeżdżają tu dla klimatu dawnych lat.

Paradoksalnie więc za sukcesem tego miejsca stoi brak pieniędzy na gruntowny remont. Zamiast pseudo luksusu w stylu nowoczesnych pensjonatów, właścicielka postawiła na autentyczność. Odświeżyła łóżka, kanapy i tapczany, wnętrza zapełniła kupionymi w sieci meblami z epoki. Wsiadała do busa i jeździła po Polsce, odbierając komody, obrazy i inne elementy wyposażenia. – Nie chcę z „Ukrytego Formatu” robić skansenu. Chciałabym zachować klimat PRL-u i sprawić, żeby każdy, kto tutaj wchodzi, poczuł się jak w domu – wyjaśnia Magdalena Czerw.

Klimat tamtych lat docenili także niemieccy filmowcy, którzy kręcili w ośrodku zdjęcia do popularnego w Niemczech serialu „Der Masuren-Krimi” (w polskim tłumaczeniu „Kryminalne zagadki Mazur”). – Podobno ogląda go 7 milionów Niemców. Przy okazji wizyty ekipy filmowej, umyto nam elewację ośrodka myjką ciśnieniową. To była realna pomoc, bez której nie ruszylibyśmy z miejsca – wspomina.

Goście wracają po 25 latach

Magdalena Czerw ma za sobą pierwszy sezon funkcjonowania ośrodka, a po drodze mnóstwo zaskoczeń i fascynujących spotkań. Zaczęli przyjeżdżać do niej ludzie, którzy pamiętają to miejsce sprzed lat. – Sprzątaliśmy przez rok i przygotowywaliśmy to miejsce do otwarcia. Z tego powodu musieliśmy odmówić małżeństwu z Poznania, które przyjeżdżało do Szczepankowa co roku przez 25 lat. Nie było warunków, żeby ich przyjąć. Wrócili za to w tym roku, spędzili u nas tydzień i zapowiedzieli, że przyjadą za rok – cieszy się Magda.

Inni wracali do ośrodka po ponad dwóch dekadach. – Po 25 latach przyjechała do nas pani Bogusia z mężem. Dziś ma około 65–70 lat. Kiedy zobaczyła nasz ośrodek w telewizji, postanowiła tu wrócić. Chciała zobaczyć to miejsce jeszcze raz i powspominać czasy, gdy była młoda.

Po tę nostalgię przyjeżdża wielu gości Ukrytego Formatu. Przywożą też obecnej właścicielce prezenty z tamtych czasów – kryształy, fajansowe kubeczki, filiżanki czy talerzyki. Piją oranżadę i uśmiechają się, gdy oglądają przygody wilka i zająca. – Kupiłam stary projektor z kilkudziesięcioma bajkami. Dzieciom, które nas odwiedzają, organizuję wieczory z bajkami. Na seanse przychodzą też starsi goście. Niejednemu łezka w oku się kręci – przyznaje. W recepcji stoi radio z lat 80., w ośrodku można wypocząć w świetlicy, zjeść posiłek w jadalni i zadbać o rozrywki intelektualne w bibliotece. – W Ukrytym Formacie nie mamy za to ani jednego telewizora i o dziwo, nikt o niego nie pytał – zdradza właścicielka.

Nostalgia w Ukrytym Formacie nie kończy się na wnętrzach. Magda gotuje dla gości. W menu pojawiają się dania kojarzące się z tradycyjną polską kuchnią: śledzie, sałatka jarzynowa i inne domowe potrawy. Jest też oranżada. – Lubię karmić ludzi. Lubię z nimi spędzać czas. Kiedy pracowałam w korporacji i wracałam do domu po kilkunastu godzinach pracy, potwornie zmęczona, gotowanie było dla mnie czasem odpoczynku. Do dzisiaj sprawia mi to ogromną przyjemność – przyznaje.

Kobieta w kole łowieckim

Jak Magda odnajduje się w niewielkiej miejscowości na Mazurach? Jak przyjęła ją lokalna społeczność? I czy czasem nie tęskni za Warszawą? – Najbardziej brakuje mi wietnamskiego jedzenia. Resztę znalazłam tu na miejscu – przekonuje. – Mieszkańcy mi pomagają. Kiedy zmagaliśmy się z przeciekającym dachem w ośrodku, natychmiast zgłosiły się osoby do pomocy – opowiada.

Może to zasługa miejsca, a może właścicielki, która skraca dystans, daje wiele od siebie, a jednocześnie jest osobą twardo stąpającą po ziemi? Ma też umiejętność zyskiwania przychylności innych osób. Jak udało jej się zaskarbić sympatię mieszkańców? – Postanowiłam zapisać się do koła łowieckiego. I to jest ciekawa sytuacja, bo jestem w nim jedyną kobietą. Poza tym sami mężczyźni, osiemdziesięciu pięciu. Nie dość, że mnie przyjęli i zaakceptowali, to jeszcze bardzo mi pomagają – uśmiecha się.

Właścicielka ośrodka Ukryty Format dopiero za trzy lata może ubiegać się o przyznanie dofinansowania na rewitalizację obiektu. Wtedy zacznie remont z prawdziwego zdarzenia. Czy zrezygnuje wówczas z klimatu PRL? – Wręcz przeciwnie. Będziemy robić wszystko, żeby zachować okna, meble i tapicerki, a także zastawę i brak telewizora – zapewnia.

Ukryty Format na razie funkcjonuje w trybie sezonowym, od maja do połowy października. Magda chciałaby doprowadzić do sytuacji, w której ośrodek będzie mógł przyjmować turystów i wczasowiczów przez cały rok. – Otrzymujemy setki, jak nie tysiące wiadomości. Nie nadążam na wszystkie odpisywać. Powtarzają się w nich zapytania, czy przyjmujemy również poza sezonem. I to jest świetny trop, bo jesień i zima na Mazurach są przepiękne. Mamy tu górzyste tereny, jeśli więc ktoś kocha biegówki, to ma tutaj pełne pole do popisu. Moim celem jest więc doprowadzić do sytuacji, w której ośrodek będzie całoroczny, a to wiąże się z wymianą okien, zmianą ogrzewania, ociepleniem i rekuperacją budynku, żeby oddychał i wtedy otwieramy się na cały rok – opowiada.

Magdalena Czerw nie chce jednak, żeby Ukryty Format stał się kolejnym nowoczesnym hotelem na Mazurach. Nawet, jeśli będzie działał przez cały rok, ma pozostać miejscem, w którym można zwolnić, porozmawiać przy stole, sięgnąć po książkę, obejrzeć starą bajkę i przypomnieć sobie, jak wyglądały wakacje w Polsce kilkadziesiąt lat temu. – Największą wartością jest nie luksus, a autentyczność – podkreśla Magda.