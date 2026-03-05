Bolesławiec to jedna z najbardziej znanych i cenionych polskich manufaktur produkujących ceramikę użytkową. Produkty tej marki ma w domach bardzo wielu Polek i Polaków, ale ceramika z Bolesławca jest też bardzo poszukiwana przez turystów z Dalekiego Wschodu, dla których to produkt egzotyczny, unikatowy i wyjątkowy.

Reklama Reklama

LOT postanowił pójść tym tropem, dlatego polskie linie lotnicze LOT na trasach do Tokio i Seulu wprowadzają zastawę z Bolesławca. Nowe produkty pojawią się w klasie biznesowej oraz Premium Economy.

LOT: Ceramika z Bolesławca na rejsach do Azji

Historia ceramiki z Bolesławca sięga średniowiecza. Rozwój rzemiosła w tym regionie rozpoczął się w XVIII i XIX wieku. Wtedy garncarze z okolic Bolesławca zaczęli wprowadzać charakterystyczne dzisiaj metody zdobienia naczyń. Z czasem wypracowano styl znany nie tylko w Polsce – dekoracje w kobaltowych i brązowych odcieniach na jasnym tle.

Współczesna manufaktura w Bolesławcu kontynuuje te tradycje. Każdy element dekoracji nanoszony jest ręcznie, co sprawia, że poszczególne produkty nie są identyczne. Ręczne wykonanie i trwałość kamionki sprawiły, że ceramika z Bolesławca zyskała renomę nie tylko w Polsce, ale też w wielu innych krajach. Dla klientów stanowi ona przykład tradycji rzemiosła zachowanego w niemal niezmienionej formie od XVIII wieku.