Nawet najlepszą i najbardziej skuteczną strategię warto czasem skorygować, jeśli zmieniają się warunki, a trzeba przyznać, że współczesny świat podlega zmianom coraz szybciej. To dotyczy każdej firmy bez wyjątku.

Reklama

Także Avon, firma istniejąca od 137 lat i od 33 lat działająca w Polsce, postanowiła skorygować swoją strategię, by lepiej dostosować się do potrzeb klientów.

W ramach nowej strategii od lat funkcjonuje sklep internetowy marki. Od zeszłego roku produkty Avon są dostępne w oficjalnej strefie marki na Allegro, a od tego roku – na stronie Empiku. Teraz Avon idzie o krok dalej i wprowadza swoje produkty do 500 drogerii Rossmann w Polsce. Dzięki temu firma chce dotrzeć do nowych klientów i zwiększyć rozpoznawalność marki.

Kosmetyki Avon w drogeriach Rossmann

„Idziemy z duchem czasu i chcemy odpowiedzieć na potrzeby współczesnego rynku beauty, dlatego rozwijamy nowe kanały sprzedaży, dzięki którym możemy zaoferować nasze uwielbiane kosmetyki tam, gdzie konsumenci są i tam, gdzie chcą je kupić: w Internecie, przez konsultantkę, czy w ulubionej drogerii. Podstawą naszego biznesu jest sprzedaż przez Konsultantki i tak pozostanie, bo to one są sercem naszej firmy. Nowe kanały dystrybucji to dla nas okazja do dotarcia do szerszego grona Klientów, zwiększenia rozpoznawalności marki oraz rozwoju działalności – mówi Anneli Loorits, General Manager w Avon Cosmetics Polska.

W drogeriach Rossmann dostępne będzie wyselekcjonowane portfolio najpopularniejszych produktów Avon. Oferta została stworzona z myślą o tych, którzy dotąd nie mieli okazji wypróbować kosmetyków tej marki. W Rossmannie znaleźć będzie można produkty z 3 kategorii: pielęgnacja twarzy, makijaż i zapachy. Pełne portfolio produktów będzie dostępne na stronie internetowej Avon i u konsultantek.