Produkty Rabanne Beauty podzielono na cztery odrębne „światy” – Nudes, Eyephoria, Rouge Rabanne i Arts Factory. Nudes to linia produktów do makijażu twarzy inspirowanych tkaniną wykonaną z metalowej siatki, którą Paco Rabbane szokował w latach 60. XX wieku. Kosmetyki Eyephoria pozwalają stworzyć wyrazisty makijaż oczu. Rouge Rabanne to pomadki o matowych, metalicznych i lśniących wykończeniach, które mają właściwości nawilżające.

Materiały prasowe

Na koniec – Arts Factory, rodzina produktów do makijażu o innowacyjnych formułach, które nawiązują do świata sztuki, ale też do spuścizny domu mody Rabanne. Wszystkie produkty do makijażu są wegańskie, testowane dermatologicznie i wzbogacone o składniki pielęgnacyjne.

Materiały prasowe

Wprowadzeniu na rynek rodziny produktów Rabanne Beauty towarzyszy kampania reklamowa, która jest dziełem Diane Kendal, cenionej wizażystki, która dołączyła do Rabanne jako dyrektorka kreatywna. Jej gwiazdą jest Troye Sivan, australijski piosenkarz i aktor, nominowany do nagrody Grammy, niezwykle wyrazistą postać świata muzyki i mody.