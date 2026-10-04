W najbliższym sąsiedztwie Pałacu Wersalskiego znajduje się kilka wysokiej klasy hoteli, ale tylko jeden jest zlokalizowany bezpośrednio na terenie zabytkowego kompleksu. To Airelles Le Grand Contrôle – pięciogwiazdkowy hotel, który działa w budynku wzniesionym jeszcze za czasów Króla Słońce, Ludwika XIV.

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Mieszkać jak Ludwik XIV. Airelles Le Grand Contrôle: Hotel w Wersalu

Le Grand Contrôle to nazwa rezydencji na terenie Wersalu, którą wybudowano w 1681 r. na polecenie króla Ludwika XIV. Mieszkał tu ówczesny minister finansów Francji. Za projekt Le Grand Contrôle odpowiadał słynny architekt Jules Hardouin-Mansart – ten sam, który zaprojektował Salę Lustrzaną w Pałacu Wersalskim, rezydencję Grand Trianon i królewską kaplicę.

Ściany rezydencji były świadkami wielu spotkań na najwyższym szczeblu. Przez Le Grand Contrôle przewinęła się cała polityczna i kulturalna elita Francji, a także całej Europy. Gościli tu naukowcy, artyści i dygnitarze.

W 2021 r. dobiegła końca gruntowna renowacja zabytkowego budynku, której celem było zachowanie i odbudowa oryginalnych elementów architektonicznych i dekoracji, a zarazem przystosowanie obiektu do pełnienia nowej funkcji – luksusowego hotelu o nazwie Airelles Le Grand Contrôle. Za projekt renowacji odpowiada znany francuski architekt Christophe Tollemer.

Airelles Le Grand Contrôle. Jedyny hotel na terenie Pałacu Wersalskiego

W ramach renowacji wnętrz Le Grand Contrôle historyczne tkaniny zostały zrekonstruowane przez ekspertów z firmy Maison Pierre Frey, specjalizującej się w produkcji tego rodzaju tekstyliów. Podczas pracy eksperci korzystali ze wzorów znajdujących się w archiwach Wersalu.

Odzyskano też oryginalne meble, które niegdyś znajdowały się w rezydencji – wykupowano je na aukcjach, a następnie poddano konserwacji. We wnętrzach przyszłego hotelu zainstalowano też nowoczesne oświetlenie, które jest wierną kopią dawnych żyrandoli, świeczników i innych elementów. Także bijące od nich światło naśladuje naturalny blask świeczek.

Foto: Airelles Le Grand Contrôle

Oprócz iście królewskich warunków noclegu w dawnych komnatach królewskiego ministra, goście mają do dyspozycji zabytkowe przestrzenie, które do dziś są niedostępne dla szerokiej publiki. Na miejscu działa też spa i wysokiej klasy restauracja, na której czele stoi słynny szef kuchni Alain Ducasse. Potrawy nawiązują do dań, które podawano na dworze Króla Słońce.

Foto: Airelles Le Grand Contrôle

Inne aktywności, jakie czekają w Airelles Le Grand Contrôle, to między innymi przejażdżka na koniu lub klasycznym autem i lot awionetką. Goście mogą też spotkać się z pałacowymi sokolnikami, zjeść piknik w Ogrodach Wersalskich albo odbyć rejs po Wielkim Kanale Wersalskim.

Foto: Airelles Le Grand Contrôle

Airelles Le Grand Contrôle ostatnio powiększył swoje przestrzenie. Niedawno otwarto kameralne rozszerzenie wersalskiego hotelu o nazwie Le Pavillon des Jardiniers.

To swego rodzaju „hotel w hotelu”, który swoją architekturą i klimatem czerpie inspiracje z Ogrodów Wersalskich, a także z luksusowego życia arystokracji, która mieszkała w Wersalu. Na miejscu działa też ekskluzywna restauracja La Table des Jardiniers – oczywiście pod wodzą Alaina Ducasse’a.