W stuletnim, modernistycznym gmachu banku PKO BP w sercu Krakowa otworzy się pierwszy w Polsce luksusowy hotel marki JW Marriott. Obiekt, którego budowa ma ruszyć już niebawem, stanowi efekt współpracy sieci luksusowych hoteli Marriott International i polskiej firmy deweloperskiej J.W. Construction.

Reklama Reklama

Kraków: Powstaje pierwszy w Polsce hotel sieci JW Marriott

W tym roku ruszy zapowiadane od kilku miesięcy przekształcenie budynku dawnego banku PKO BP przy ulicy Wielopole 19-21 w Krakowie na luksusowy hotel „JW Marriott”. Będzie to pierwszy w Polsce hotel sieci JW Marriott, która swoją nazwę czerpie od inicjałów założyciela firmy Marriott International, Johna Willarda Marriotta.

Na całym świecie pod marką JW Marriott funkcjonuje ponad 125 hoteli w 40 krajach. Dziewięć z nich znajduje się w Europie, między innymi w Wenecji, Londynie, Cannes, Madrycie i Frankfurcie nad Menem.

W 2017 roku za ponad 44 milionów złotych reprezentacyjny gmach kupił gigant polskiej branży deweloperskiej, firma J.W Construction. W swoim portfolio J.W. Construction posiada między innymi takie hotele jak czterogwiazdkowe „Czarny Potok Resort SPA & Conference” w Krynicy Zdroju, „Varsovia Apartments” w Warszawie oraz trzygwiazdkową sieć Hotel 500.

Modernistyczny gmach dawnego PKO BP znajduje się w ścisłym centrum Krakowa, mniej więcej w połowie drogi między granicami Starego Miasta i Kazimierza. Zamek Królewski na Wawelu i wszystkie najważniejsze atrakcje Krakowa znajdują się w zasięgu spaceru.

W hotelu znajdzie się 120 pokoi, nie zabraknie też restauracji, sali konferencyjnych, a także basenu, spa i ogrodu. Projekt wnętrz przyszłego hotelu przewiduje zachowanie historycznego charakteru budynku.

Foto: Suited Interior Design

Architekci z londyńskiej pracowni Suited Interior Design, odpowiedzialni za projekt wnętrz nowego krakowskiego hotelu, ujawnili, jak będą wyglądać pokoje oraz część ogólnodostępna, między innymi bar.

Foto: Suited Interior Design

„Nasz projekt inspirowany jest dorobkiem projektanta budynku, Adolfa Szyszko-Bohusza, znanego i klasycznie wykształconego architekta, który tworzył w okresie rozkwitu modernizmu. Postawiliśmy na elegancką równowagę między klasycznymi i modernistycznymi wnętrzami, to pozwoliło zachować harmonię między bryłą budynku i duchem wnętrz. Z kolei wyposażenie i meble to nawiązanie do kunsztownych wykończeń w wykonaniu krakowskich rzemieślników, którzy stworzyli przestrzeń do rozwoju polskiego modernizmu” – napisali o swoim projekcie architekci z pracowni Suited Interior Design.

W 1924 roku, gdy oddano budynek do użytku, gmach PKO był największym obiektem publicznym, który wybudowano w II RP dla instytucji finansowej. Foto: Bjoertvedt, CC BY-SA 4.0, Wikimedia Commons

Centralnym pomieszczeniem obiektu będzie dawna sala operacyjna banku, zwieńczona monumentalną kopułą. Twórcy gmachu inspirowali się przy jej projektowaniu architekturą rzymskiego Panteonu.

W trakcie swojego pobytu w hotelu goście będą mogli spędzać czas w pomieszczeniach, do których wcześniej nie miał wstępu nikt oprócz pracowników banku PKO. Mowa między innymi o przestrzeniach biurowych zarządu z ozdobnymi meblami z epoki i bibliotece, które w przyszłości staną się ogólnodostępną przestrzenią relaksacyjną dla gości.

Kraków: Historia gmachu Powszechnej Kasy Oszczędnościowej

Monumentalny, liczący cztery kondygnacje budynek przy ulicy Wielopole 19-21 świętuje w 2025 roku stulecie swojego powstania. Wybudowano go w 1925 roku jako siedzibę Powszechnej Kasy Oszczędnościowej.

Autorem projektu był Adolf Szyszko-Bohusz, jeden z czołowych architektów pierwszej połowy XX wieku, który jest autorem między innymi renowacji Wawelu. Ze kolumnami okalającymi cały budynek, ozdobnymi gzymsami i eleganckimi wnętrzami styl gmachu wpisuje się w modny w latach 20. nurt klasycyzmu akademickiego.

Gmach PKO był wówczas największym obiektem publicznym, który wybudowano dla instytucji finansowej. Żelbetowa konstrukcja czyniła go też jednym z najnowocześniejszych budynków w ówczesnej Polsce.

Budynek znajduje się na trójkątnej działce, która wpłynęła na formę obiektu. Efekt jest bardzo reprezentacyjny: ozdobny, zaokrąglony front budynku z dużymi przeszkleniami widać z daleka, jak tylko wejdzie się na ulicę Wielopole od strony Starego Miasta.