Pod względem infrastruktury nie odbiegamy od Europy, czasami jesteśmy nawet lepsi w tej kategorii. Bywa też, że jesteśmy tańsi. Brakuje jedynie gwarancji dobrej pogody. Gdy, tak jak w tym roku, pojawia się informacja, że lato ma być upalne, dużo chętniej wybieramy wakacje w Polsce, bo wiemy, że oferta stoi u nas na bardzo wysokim poziomie – mówiła kilka miesięcy temu w wywiadzie Aleksandra Klonowska-Szałek, współtwórczyni platformy Slowhop.

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Tę zmianę na lepsze potwierdza też zestawienie przygotowane przez wydawcę przewodników Michelin. W najnowszej edycji przewodnika poświęconego najlepszym hotelom na świecie powiększyła się polska selekcja. Żaden z obiektów w Polsce nie zdobył wprawdzie najwyższego wyróżnienia w postaci trzech kluczy, ale pięć hoteli, które wyróżniono w ubiegłym roku dwoma kluczami, utrzymało te odznaczenia. Warto dodać, że żaden kraj w regionieEuropie Środkowej nie otrzymał większej liczby dwóch kluczy, co plasuje Polskę w europejskiej czołówce.

Najlepsze hotele w Polsce. Przewodnik Michelina

Michelin przyznaje klucze (odpowiedniki słynnych gwiazdek) najwyższej klasy hotelom od 2024 r. Na podstawie anonimowych wizyt inspektorów do selekcji trafiają hotele odznaczające się najwyższą jakością w takich aspektach jak architektura i wystrój, obsługa, wyjątkowy klimat i charakter, dobra relacja ceny do jakości, a także pozytywny wpływ na najbliższe otoczenie.

W tym roku w selekcji przybyło 470 hoteli na całym świecie, z czego 79 obiektów otrzymało swoje pierwsze klucze. Ogółem w przewodniku Michelin figuruje obecnie 2832 hoteli rozsianych na całym świecie.

W tegorocznej selekcji hoteli Michelin figuruje 657 obiektów z dwoma kluczami. W gronie tym znalazło się pięć hoteli z Polski: Raffles Europejski z Warszawy, Hotel Copernicus z Krakowa, Quadrille z Gdyni, Jaskółka Dom i SPA ze Szklarskiej Poręby oraz EN Hotel z Kuźnic pod Zakopanem. Całej piątce udało się utrzymać po dwa klucze, które zdobyły rok temu – w pierwszej edycji przewodnika po hotelach w Polsce.

Wnętrza EN Hotelu. Foto: EN Hotel

Polską selekcję w aktualnym wydaniu przewodnika Michelin tworzy łącznie 78 obiektów. Klucze posiada łącznie 14 hoteli: oprócz wspomnianych pięciu jeden klucz posiada kolejne dziewięć obiektów. Debiutantami w tym gronie są Heron Live Hotel w Gródku nad Dunajcem i Willa Stary Niedźwiedź w Zakopanem. Z kolei rekomendację – najniższe w hierarchi wyróżnienie – posiadają 64 hotele.

Grono hoteli posiadających trzy klucze Michelin jest ekskluzywne: to zaledwie 155 obiektów na całym świecie. W Europie odznaczenie to przyznano m.in. hotelom Borgo Santandrea na Półwyspie Amalfitańskim, Aman w Wenecji, Bristol w Paryżu, Cheval Blanc w Courchevel czy Vier Jahreszeiten w Hamburgu.

Michelin wybrał najlepsze hotele na świecie

Najnowsza europejska selekcja zawiera łącznie 1338 hoteli. Nowe klucze i rekomendacje powędrowały do 194 nowych obiektów.

Liderem selekcji dla Starego Kontynentu są Włochy – w przewodniku znalazły się 224 hotele z tego kraju. Na drugim miejscu uplasowała się Francja (220 hoteli), zaś podium zamyka Wielka Brytania (131 hoteli). Debiut w przewodniku zaliczyły hotele z 10 krajów: ze Słowacji, Armenii, Liechtensteinu, Kazachstanu, a także z Mongolii, Birmy, Beninu, Botswany, Rwandy i Zimbabwe.

Ogłoszenie najnowszej edycji przewodnika Michelin po hotelach nastąpiło krótko po pojawieniu się innego słynnego rankingu – 50 Best Hotels. Najlepszym obiektem na świecie okrzyknięto Rosewood z Hongkongu.

Obydwa zestawienia prezentują zgoła odmienne podejście w wyłanianiu najlepszych obiektów na świecie. W przypadku 50 Best Hotels odbywa się to poprzez głosowanie w gronie branżowych ekspertów i doświadczonych podróżników, podczas gdy przewodnik Michelin powstaje na podstawie ocen anonimowych inspektorów, którzy odwiedzają hotele.