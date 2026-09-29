Heron Live Hotel poinformował o wyróżnieniu Kluczem Michelin 2026 za pośrednictwem mediów społecznościowych.

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Heron Live Hotel otrzymał Klucz Michelin 2026: „To dla nas szczególny moment”

„To dla nas szczególny moment i ważne docenienie miejsca, które każdego dnia tworzymy nad Jeziorem Rożnowskim – jego atmosfery, charakteru i doświadczeń, które pozostają z naszymi Gośćmi na długo” – napisano na fanpage'u hotelu i dodano, że za sukcesem stoi cały zespół pracujący w obiekcie.

„Dziękujemy również wszystkim naszym Gościom – za zaufanie, obecność i historie, które każdego dnia stają się częścią tego miejsca” – zakończył swój wpis Heron Live Hotel.

Hotel nad Jeziorem Rożnowskim z Kluczem Michelin 2026

Wyróżnienie przyznane obiektowi nad Jeziorem Rożnowskim oznacza, że znalazł się w gronie najlepszych i najbardziej wyjątkowych hoteli na świecie według Przewodnika Michelin – zauważył serwis „Gazeta Krakowska”. Jednocześnie przypomniał, że wyróżnienie stanowi odpowiednik gwiazdek przyznawanych restauracjom.

Kluczem Michelin mogą pochwalić się 2832 hotele na świecie, z których 2020 odznaczonych zostało jednym kluczem, 657 – dwoma, a 155 – trzema. O przyznaniu obiektowi Heron Live Hotel tego wyróżnienia zdecydowali, jak donosi serwis, anonimowi inspektorzy. W swoich opiniach zwracali uwagę na unikalny charakter, wysoką jakość obsługi oraz silny związek z lokalnym otoczeniem. Hotel nad Jeziorem Rożnowskim odznaczony został przez nich za tzw. „bardzo wyjątkowy pobyt”. Inspektorzy docenili jego położenie i architekturę, a także spa, basen i marinę.

Heron Live Hotel w Siennej

Pięciogwiazdkowy Heron Live Hotel w Siennej w gminie Gródek nad Dunajcem powstał ponad 10 lat temu. Jego właścicielem jest sądecki milioner Andrzej Wiśniowski. Obiekt, jak zauważa „Gazeta Krakowska”, dzięki swojemu położeniu nad jeziorem i jednocześnie w górskim otoczeniu, przyciąga turystów poszukujących ciszy i pięknych widoków. Jest w stanie zaoferować im luksus i szereg udogodnień, w tym m.in. spa, basen, zaplecze do uprawiania sportów wodnych oraz restaurację. Z jego oferty często korzystają znane osoby – aktorzy, piosenkarze i influencerzy.

Ceny w Heron Live Hotel zaczynają się od tysiąca złotych za noc. Znacznie więcej, bo nawet 12 tys. zł, zapłacić trzeba w niektórych terminach za najbardziej luksusowy apartament. To „sky penthouse” o powierzchni 200 mkw., w którym znajduje się m.in. pokój kąpielowy z sauną fińską i parową.

Klucze Michelin 2026. 14 polskich hoteli wyróżnionych

Jak podaje serwis Well.pl, w tym roku Klucze Michelin otrzymało 14 polskich hoteli, z czego dwa odznaczone zostały po raz pierwszy. To – obok wspomnianego już Heron Live Hotel – Stary Niedźwiedź w Zakopanem. Oba otrzymały po jednym kluczu. Poza nimi przyznano go jeszcze następującym obiektom:

Hotel Bristol, A Luxury Collection Hotel w Warszawie,

H15 Palace, a Luxury Collection Hotel w Krakowie,

Stradom House, Autograph Collection w Krakowie,

Altus Palace we Wrocławiu,

Bachleda Residence Zakopane,

Zamek Łeba,

Pałac Ciekocinko Hotel Resort & Wellness.

Z kolei dwa Klucze Michelin otrzymały obiekty: