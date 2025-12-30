Zbliża się koniec roku i redakcje wielu magazynów poświęconych architekturze i designowi tworzy własne podsumowania, wyróżniając najlepsze realizacje mijającego roku. Nie inaczej jest w przypadku magazynu Dezeen, który na swojej liście dziesięciu najlepszych projektów hoteli z całego globu wymienił nowy czterogwiazdkowy hotelu Puro na warszawskim Starym Mieście.

Warszawa: Hotel Puro na liście dziesięciu najładniejszych na świecie

Znajdujący się przy ulicy Canaletta pod numerem 4 na warszawskim Starym Mieście hotel Puro został otwarty w styczniu 2025 r. To już drugi hotel tej sieci w stolicy.

Hotel Puro Warszawa Stare Miasto znalazł się na tegorocznej liście najlepszych budynków tego typu według redakcji cenionego branżowego magazynu Dezeen. Autorami realizacji są architekci z kopenhaskiej pracowni projektowej GamFratesi, która zajmuje się zarówno architekturą, jak i projektowaniem elementów wyposażenia wnętrz.

Projektanci z GamFratesi znaleźli się w doborowym towarzystwie. Oprócz warszawskiego Puro redakcja Dezeen wyróżniła projekty takich renomowanych architektów jak Kengo Kuma, Philippe Starck czy David Chipperfield.