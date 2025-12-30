Reklama

Najładniejsze nowe hotele na świecie. W czołówce obiekt z Polski

Projekt wnętrz hotelu Puro na Starym Mieście w Warszawie, który otwarto na początku 2025 roku, został doceniony w prestiżowym zestawieniu jako jeden z 10 najlepszych projektów budynków tego typu na świecie.

Publikacja: 30.12.2025 11:51

Hotel Puro Warszawa Stare Miasto otwarto na początku 2025 roku.

Hotel Puro Warszawa Stare Miasto otwarto na początku 2025 roku.

Foto: Puro Hotels

Izabela Popko

Zbliża się koniec roku i redakcje wielu magazynów poświęconych architekturze i designowi tworzy własne podsumowania, wyróżniając najlepsze realizacje mijającego roku. Nie inaczej jest w przypadku magazynu Dezeen, który na swojej liście dziesięciu najlepszych projektów hoteli z całego globu wymienił nowy czterogwiazdkowy hotelu Puro na warszawskim Starym Mieście.

Warszawa: Hotel Puro na liście dziesięciu najładniejszych na świecie

Znajdujący się przy ulicy Canaletta pod numerem 4 na warszawskim Starym Mieście hotel Puro został otwarty w styczniu 2025 r. To już drugi hotel tej sieci w stolicy.

Hotel Puro Warszawa Stare Miasto znalazł się na tegorocznej liście najlepszych budynków tego typu według redakcji cenionego branżowego magazynu Dezeen. Autorami realizacji są architekci z kopenhaskiej pracowni projektowej GamFratesi, która zajmuje się zarówno architekturą, jak i projektowaniem elementów wyposażenia wnętrz.

Projektanci z GamFratesi znaleźli się w doborowym towarzystwie. Oprócz warszawskiego Puro redakcja Dezeen wyróżniła projekty takich renomowanych architektów jak Kengo Kuma, Philippe Starck czy David Chipperfield.

Fasada hotelu współgra z kamienicami Starego Miasta. Dla kontrastu, we wnętrzach dominuje skandynawski minimalizm, który jednocześnie kreatywnie połączono z historycznymi dekoracjami.

Hotel Puro: Skandynawski design w sercu Warszawy

Wnętrza mieszczącego 192 pokoje hotelu utrzymano w naturalnych odcieniach złamanej bieli, beżów i brązów. Postawiono na prosty, miły dla oka design, naturalny kamień, drewno, które sprowadzono z Danii, oraz przyjemne, teksturalne tkaniny. Architekci wybrali taką, a nie inną paletę barw w nawiązaniu do przedstawień Warszawy na obrazach Canaletta, od którego wzięła swoją nazwę warszawska ulica.

W recepcji, lobby, pokojach, a także w hotelowej restauracji, piekarni i wine barze umieszczono meble, oświetlenie, tekstylia i inne elementy, które powstały w pracowni GamFratesi specjalnie dla hotelu Puro. Aranżacje wnętrz uzupełniają projekty takich znanych skandynawskich firm jak Louis Poulsen, &Tradition, Carl Hansen & Son, Gubi, LYFA, Bang & Olufsen, Eikund i Fredericia.

„Oparliśmy design o koncepcję domu” – tłumaczy współzałożyciel pracowni GamFratesi Enrico Fratesi w rozmowie z Dezeen. „Naszym celem było stworzenie intymnej, osobistej przestrzeni, nawet jeżeli sam budynek jest nowy”.

W gronie dziesięciu najlepszych projektów hoteli na naszym globie znalazły się trzy realizacje, o których pisaliśmy w tym roku na łamach „Sukcesu”. Są to: surrealistyczny hotel Maison Heler we francuskim Metz projektu Philippe’a Starcka, hotel Chancery Rosewood projektu David Chipperfield Architects, który otwarto w dawnym gmachu ambasady USA w Londynie (jego autorem był słynny amerykański architekt fińskiego pochodzenia Eero Saarinen) oraz hotel Telegraph w zrewitalizowanym budynku poczty w Tbilisi według projektu chińskiego biura Neri&Hu.

Znakomita większość hoteli, które znalazły się w tegorocznym rankingu magazynu Dezeen nie mieści się w nowych, ale w zrewitalizowanych budynkach (często o randze zabytku), które w przemyślany sposób przystosowano do nowych funkcji. Fakt, że wybór redaktorów Dezeen padł głównie na takie realizacje, świadczy o tym, że adaptowanie istniejących budynków zamiast wznoszenia nowych to coraz ważniejszy trend we współczesnym budownictwie.

Źródło: rp.pl

