Aktualizacja: 31.12.2025 20:57 Publikacja: 30.12.2025 11:51
Hotel Puro Warszawa Stare Miasto otwarto na początku 2025 roku.
Foto: Puro Hotels
Zbliża się koniec roku i redakcje wielu magazynów poświęconych architekturze i designowi tworzy własne podsumowania, wyróżniając najlepsze realizacje mijającego roku. Nie inaczej jest w przypadku magazynu Dezeen, który na swojej liście dziesięciu najlepszych projektów hoteli z całego globu wymienił nowy czterogwiazdkowy hotelu Puro na warszawskim Starym Mieście.
Znajdujący się przy ulicy Canaletta pod numerem 4 na warszawskim Starym Mieście hotel Puro został otwarty w styczniu 2025 r. To już drugi hotel tej sieci w stolicy.
Hotel Puro Warszawa Stare Miasto znalazł się na tegorocznej liście najlepszych budynków tego typu według redakcji cenionego branżowego magazynu Dezeen. Autorami realizacji są architekci z kopenhaskiej pracowni projektowej GamFratesi, która zajmuje się zarówno architekturą, jak i projektowaniem elementów wyposażenia wnętrz.
Czytaj więcej
– Jeżdżąc do innych obiektów, zawsze mieliśmy jakieś „ale” i intensywną dyskusję na temat plusów...
Projektanci z GamFratesi znaleźli się w doborowym towarzystwie. Oprócz warszawskiego Puro redakcja Dezeen wyróżniła projekty takich renomowanych architektów jak Kengo Kuma, Philippe Starck czy David Chipperfield.
Fasada hotelu współgra z kamienicami Starego Miasta. Dla kontrastu, we wnętrzach dominuje skandynawski minimalizm, który jednocześnie kreatywnie połączono z historycznymi dekoracjami.
Wnętrza mieszczącego 192 pokoje hotelu utrzymano w naturalnych odcieniach złamanej bieli, beżów i brązów. Postawiono na prosty, miły dla oka design, naturalny kamień, drewno, które sprowadzono z Danii, oraz przyjemne, teksturalne tkaniny. Architekci wybrali taką, a nie inną paletę barw w nawiązaniu do przedstawień Warszawy na obrazach Canaletta, od którego wzięła swoją nazwę warszawska ulica.
W recepcji, lobby, pokojach, a także w hotelowej restauracji, piekarni i wine barze umieszczono meble, oświetlenie, tekstylia i inne elementy, które powstały w pracowni GamFratesi specjalnie dla hotelu Puro. Aranżacje wnętrz uzupełniają projekty takich znanych skandynawskich firm jak Louis Poulsen, &Tradition, Carl Hansen & Son, Gubi, LYFA, Bang & Olufsen, Eikund i Fredericia.
„Oparliśmy design o koncepcję domu” – tłumaczy współzałożyciel pracowni GamFratesi Enrico Fratesi w rozmowie z Dezeen. „Naszym celem było stworzenie intymnej, osobistej przestrzeni, nawet jeżeli sam budynek jest nowy”.
W gronie dziesięciu najlepszych projektów hoteli na naszym globie znalazły się trzy realizacje, o których pisaliśmy w tym roku na łamach „Sukcesu”. Są to: surrealistyczny hotel Maison Heler we francuskim Metz projektu Philippe’a Starcka, hotel Chancery Rosewood projektu David Chipperfield Architects, który otwarto w dawnym gmachu ambasady USA w Londynie (jego autorem był słynny amerykański architekt fińskiego pochodzenia Eero Saarinen) oraz hotel Telegraph w zrewitalizowanym budynku poczty w Tbilisi według projektu chińskiego biura Neri&Hu.
Znakomita większość hoteli, które znalazły się w tegorocznym rankingu magazynu Dezeen nie mieści się w nowych, ale w zrewitalizowanych budynkach (często o randze zabytku), które w przemyślany sposób przystosowano do nowych funkcji. Fakt, że wybór redaktorów Dezeen padł głównie na takie realizacje, świadczy o tym, że adaptowanie istniejących budynków zamiast wznoszenia nowych to coraz ważniejszy trend we współczesnym budownictwie.
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
Walled Off Hotel, czyli „Hotel otoczony murem” w Betlejem na Zachodnim Brzegu Jordanu, ponad dwóch latach zamkni...
Luksusowy hotel Park Hyatt Tokyo wraca po gruntownym remoncie. Obiekt, który stał się symbolem luksusu, ma „na k...
– Jeżdżąc do innych obiektów, zawsze mieliśmy jakieś „ale” i intensywną dyskusję na temat plusów i minusów. Tuta...
Twórcy przewodnika Michelin ogłosili pierwszą odsłonę konkursu Michelin Architecture & Design Award. Wśród pięci...
Polska to jeden z najważniejszych rynków i kluczowych hubów kompetencyjnych DANONE na świecie. Jesteśmy centrum zarządzania i innowacji, które wytycza kierunki i ma wpływ na funkcjonowanie całej grupy – mówi Paweł Piątek, dyrektor generalny grupy spółek DANONE w Polsce.
Remont nowojorskiej perły art deco trwał 8 osiem lat, ale słynny hotel Waldorf Astoria w Nowym Jorku znów jest o...
Polskie banki zabezpieczyły finansowanie jednej z kilku kluczowych inwestycji gazowych, jaką jest blok gazowy w Kozienicach, realizowany przez Eneę. Budowa ma rozpocząć się na początku przyszłego roku. Jednym z finansujących jest Bank Pekao.
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas