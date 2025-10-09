Aktualizacja: 09.10.2025 17:50 Publikacja: 09.10.2025 05:00
Hotel zajmuje 14 najwyższych pięter tokijskiego wieżowca Shinjuku Park Hyatt.
Foto: Christoph Theisinger Unsplash
Park Hyatt Tokyo był pierwszym luksusowym hotelem należącym do zachodniej sieci, który otwarto w Japonii. Popularność zyskał jednak przede wszystkim dzięki temu, że to właśnie w jego wnętrzach nakręcono sporą część ujęć do filmu „Między słowami” Sofii Coppoli. Hotel, który z powodu remontu zamknięto na ponad rok, niebawem ponownie otworzy się dla gości. Miłośnicy filmów mogą być spokojni: klimat wnętrz hotelu i baru na 52. piętrze nie uległ zmianie.
Hotel Park Hyatt Tokyo, który otwarto w 1994 r., zajmuje 14 najwyższych pięter tokijskiego wieżowca Shinjuku Park Hyatt. Budynek zaprojektował słynny japoński architekt Kenzo Tange. Laureata Nagrody Pritzkera, czyli „architektonicznego Nobla”, uważa się za ojca współczesnej japońskiej architektury.
To wnętrza właśnie tego hotelu zainspirowały reżyserkę Sofię Coppolę do nakręcenia jednego z jej najbardziej znanych filmów – „Między słowami” z Billem Murrayem i Scarlett Johansson. Coppolę zachwycił klimat tego miejsca, gdy mieszkała w Tokio promując swój wcześniejszy film.
Dzięki Coppoli, Park Hyatt Tokyo stał się jednym z bohaterów filmu, niemal na równi z postaciami granymi przez Murraya i Johansson. To tu rodzi się w nich poczucie samotności w wielkim mieście i tu zawiązuje się ich znajomość. W hotelowych wnętrzach poznają się i stają się sobie bliscy.
Czytaj więcej
Hotel Belvédère był jednym z najbardziej eleganckich hoteli w Alpach Szwajcarskich. Od lat stoi j...
Dzięki popularności, którą zyskał film „Między słowami”, hotel Park Hyatt Tokyo stał się bardzo popularną atrakcją turystyczną w japońskiej stolicy. Turyści odwiedzają w szczególności znajdujący się na 52. piętrze New York Grill and Bar, w którym nakręcono część scen do filmu. Z okien rozciąga się tu widok nie tylko na Tokio, ale i na górę Fuji.
W maju 2024 r. Park Hyatt Tokyo zamknięto, aby przeprowadzić w nim gruntowną renowację. Po trwających ponad rok pracach, hotel ponownie otworzy się dla gości 9 grudnia 2025 r..
Za projekt renowacji hotelu odpowiada renomowana paryska pracownia architektoniczna Studio Jouin Manku, która ma na koncie między innymi takie projekty jak luksusowa poczekalnia w Terminalu 2F na Lotnisku im. Charlesa de Gaulle’a czy stacja metra Montparnasse w Paryżu. W ramach renowacji hotelu Park Hyatt Tokyo wnętrza otrzymały nowe pokrycia podłóg i ścian, pojawiły się też nowe meble wykonane na zamówienie.
Po renowacji liczba pokojów hotelowych zmniejszyła się ze 177 do 171. Wprowadzono też nową kategorię luksusowych apartamentów o nazwie Park Suite, wszystkie posiadają widok na Park Yoyogi i słynny zabytkowy chram Meiji-jingū.
New York Grill Bar na 52. piętrze budynku przeszedł jedynie niezbędne odświeżenie – architekci zachowali oryginalne elementy wystroju i kolorystykę według projektu architekta Johna Morforda. Z kolei znajdujący się na 41. piętrze Peak Lounge & Bar zachował ogromne, dwupiętrowe atrium z ozdabiającymi je bambusami. Wnętrza baru otrzymały jednak nieco cieplejszą kolorystykę. W hotelu ponownie otworzy się też restauracja Girandole, której założycielem jest legendarny szef kuchni Alain Ducasse, wielokrotny zdobywca gwiazdek Michelin.
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
Park Hyatt Tokyo był pierwszym luksusowym hotelem należącym do zachodniej sieci, który otwarto w Japonii. Popularność zyskał jednak przede wszystkim dzięki temu, że to właśnie w jego wnętrzach nakręcono sporą część ujęć do filmu „Między słowami” Sofii Coppoli. Hotel, który z powodu remontu zamknięto na ponad rok, niebawem ponownie otworzy się dla gości. Miłośnicy filmów mogą być spokojni: klimat wnętrz hotelu i baru na 52. piętrze nie uległ zmianie.
– Jeżdżąc do innych obiektów, zawsze mieliśmy jakieś „ale” i intensywną dyskusję na temat plusów i minusów. Tuta...
Twórcy przewodnika Michelin ogłosili pierwszą odsłonę konkursu Michelin Architecture & Design Award. Wśród pięci...
Remont nowojorskiej perły art deco trwał 8 osiem lat, ale słynny hotel Waldorf Astoria w Nowym Jorku znów jest o...
Hotel Belvédère był jednym z najbardziej eleganckich hoteli w Alpach Szwajcarskich. Od lat stoi jednak opuszczon...
Twórcy prestiżowego przewodnika La Liste opublikowali listę najlepszych hoteli na świecie. W zestawieniu znalazł...
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas