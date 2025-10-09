Park Hyatt Tokyo był pierwszym luksusowym hotelem należącym do zachodniej sieci, który otwarto w Japonii. Popularność zyskał jednak przede wszystkim dzięki temu, że to właśnie w jego wnętrzach nakręcono sporą część ujęć do filmu „Między słowami” Sofii Coppoli. Hotel, który z powodu remontu zamknięto na ponad rok, niebawem ponownie otworzy się dla gości. Miłośnicy filmów mogą być spokojni: klimat wnętrz hotelu i baru na 52. piętrze nie uległ zmianie.

Reklama Reklama

Park Hyatt Tokyo: hotel, który wystąpił w filmie „Między słowami”

Hotel Park Hyatt Tokyo, który otwarto w 1994 r., zajmuje 14 najwyższych pięter tokijskiego wieżowca Shinjuku Park Hyatt. Budynek zaprojektował słynny japoński architekt Kenzo Tange. Laureata Nagrody Pritzkera, czyli „architektonicznego Nobla”, uważa się za ojca współczesnej japońskiej architektury.

To wnętrza właśnie tego hotelu zainspirowały reżyserkę Sofię Coppolę do nakręcenia jednego z jej najbardziej znanych filmów – „Między słowami” z Billem Murrayem i Scarlett Johansson. Coppolę zachwycił klimat tego miejsca, gdy mieszkała w Tokio promując swój wcześniejszy film.

Dzięki Coppoli, Park Hyatt Tokyo stał się jednym z bohaterów filmu, niemal na równi z postaciami granymi przez Murraya i Johansson. To tu rodzi się w nich poczucie samotności w wielkim mieście i tu zawiązuje się ich znajomość. W hotelowych wnętrzach poznają się i stają się sobie bliscy.