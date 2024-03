Nowa inwestycja rosyjskiego miliardera. Chce zaskoczyć świat poziomem luksusu

Za projekt nowego hotelu odpowiadać pracownia architektoniczna Kerry Hill Architects z Singapuru. Jak zapowiadają twórcy nowego hotelu, do jego wykończenia zostaną użyte lokalne surowce i naturalne materiały, które, w połączeniu z minimalistycznym designem, będą wpisywać się w krajobraz wybrzeża Dubaju.

Materiały prasowe

Hotel Aman Dubai powstaje we współpracy z firmami deweloperskimi Bright Start i H&H Development. Obydwie mają na koncie wiele realizacji mieszkaniowych, komercyjnych i hotelowych, przede wszystkim tych z wysokiej półki.

Hotel Aman Dubai: ultraluksusowy minimalizm

Z hotelowych pokoi i apartamentów będzie rozpościerał się widok na morze lub panoramę miasta, a z niektórych z nich – na jedno i drugie. Do obiektu będą ponadto przynależeć rozległe, liczące łącznie 3,6 hektara ogrody i park z dającymi cień palmami i basenami, a całość będzie bezpośrednio łączyć się z plażą. Do swojej dyspozycji goście hotelowi będą mieli 350 metrów prywatnej plaży, w niektórych apartamentach nie zabraknie również prywatnych basenów.

Do kompleksu hotelowego będzie przynależeć też szereg luksusowych rezydencji, kilkanaście restauracji, a także spa o powierzchni dwóch tysięcy metrów kwadratowych. Goście będą mogli ponadto przystąpić do ekskluzywnego prywatnego klubu Aman Club, umożliwiającego dostęp do najbardziej ekskluzywnych przestrzeni kompleksu.

Wielkość wpisowego jak na razie pozostaje tajemnicą. Z pewnością jednak nie będzie ustępowała tej w klubie hotelu Aman New York na Manhattanie, najdroższym hotelu w tej dzielnicy. Składka członkowska wynosi tam 200 tysięcy dolarów.