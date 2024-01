Popularny serwis turystyczny Tripadvisor to wyrocznia w świecie turystyki i podróży. Na rekomendacjach użytkowników Tripadvisora swoje decyzje co roku opierają podróżni z całego świata.

Serwis co roku publikuje obszerny raport „Travellers' Choice Best of the Best 2024”, w którym prezentuje miejsca i atrakcje najwyżej oceniane przez użytkowników.

W tegorocznej edycji nie zabrakło miejsc z Polski. Wyróżnienie zdobył między innymi butikowy hotel Stradonia Serviced Apartments z Krakowa, który znalazł się na liście najlepszych małych hoteli w Europie.

Tripadvisor: hotel z Krakowa na liście najlepszych w Europie

Czterogwiazdkowy hotel Stradonia Serviced Apartments mieści się w zabytkowej kamienicy przy ulicy Stradomskiej 7 w Krakowie. Z okien hotelu rozpościera się widok na doskonale zachowane i odrestaurowane zabytkowe kamienice z różnych epok.