Patrząc na wizualizacje budynku, projekt robi tym większe wrażenie, że stoi na płaskim, piaszczystym terenie. Zadziwia swoją strzelistą formą, z której na boki wyrastają „ramiona”. Całość przypomina nieco morską platformę wiertniczą. W przypadku starającej się odchodzić od paliw kopalnych Arabii Saudyjskiej może wydać się odrobinę komiczne.

Jak informują twórcy projektu, dwie wieże będą mierzyć odpowiednio 225 i 275 metrów. Pomieszczą ultraluksusowy hotel z 55 pokojami i apartamentami. Z okien obiektu będzie się roztaczać spektakularny widok na morze, pustynię i góry.

Do całego założenia będzie przynależeć również luksusowe osiedle, usytuowane tuż nad brzegiem morza. Znajdzie się w nim 120 apartamentów i 45 willi do wynajęcia lub kupienia. Goście całego kompleksu będą mieli do dyspozycji klub, wysokiej klasy restauracje, sklepy z najwyższe półki, spa, centrum rekreacyjne, bibliotekę i przestrzenie biurowe.

Epicon: enklawa luksusu nad Morzem Czerwonym

Twórcy megaprojektu Neom nad zatoką Akaba zapowiedzieli jak dotąd budowę sześciu „regionów” – Epicon jest ostatnim z nich. Docelowo ma powstać dziesięć takich megaprojektów i wszystkie będą znajdować się w dość bliskim sąsiedztwie.

Przedsięwzięcie ma finansowanie ze strony saudyjskiego rządu, a także prywatnych inwestorów z kraju i zagranicy. Budżet Neom szacuje się na około 500 miliardów dolarów.

Niedawno ogłoszono uruchomienie piątego projektu o nazwie Leyja. Będą się na niego składać trzy spektakularne górskie hotele. Ich projektantami są znani architekci: Chris van Duijn, Mario Cucinelli i Shaun Killa. Podobnie zatem jak Epicon, będzie to ośrodek wypoczynkowy.