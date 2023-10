Jak w przypadku restauracji, stworzenie przewodnika po hotelach tradycyjnie poprzedziły anonimowe wizyty inspektorów. Od 2024 roku, na wzór gwiazdek, twórcy czerwonego przewodnika będą przyznawać hotelom dodatkowe odznaczenia: klucze.

Logo klucza, które już niebawem będą mogły umieszczać na swoich stronach i drzwiach pierwsze wyróżnione hotele, jest spójne z projektem gwiazdki, którą dobrze zna branża gastronomiczna i miłośnicy fine diningu. Można powiedzieć, że to tradycyjna michelinowska gwiazdka, której dodano charakterystyczną krzywkę klucza.

Klucze Michelin: kto może otrzymać nowe wyróżnienie?

Jakie są kryteria oceny twórców nowego przewodnika Michelin po hotelach? Klucze otrzymają te obiekty, które będą się wyróżniać pod względem wyrafinowanego wystroju, personalizowanch atrakcji i luksusowych udogodnień dla gości – oraz oczywiście jakością obsługi na wyjątkowo wysokim poziomie.

„W odpowiedzi na hiperstandaryzację bazy noclegowej (projekt, wystrój wnętrz, detale w pokojach itd.), pragniemy wzbudzić emocje klientów, kierując ich do obiektów wyróżniających się we wszystkich obszarach: architekturze, rzemiośle, przywiązaniu do szczegółu oraz podkreślaniu własnej osobowości” – czytamy w oficjalnym komunikacie na stronie przewodnika Michelin.

Można zatem powiedzieć, że hotel zasługujący na klucz Michelin odznacza się wyróżnia się nie tylko pod względem obsługi gości, ale także architektury i wystroju wnętrz. Liczy się doskonały projekt i oryginalność, które harmonijnie współgrają ze wszystkimi innymi usługami hotelu, a także lokalnym charakterem miejsca, w którym funkcjonuje.