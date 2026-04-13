Polska powojenna sztuka użytkowa fascynuje do dziś. Czym myśl polskich twórców modernistycznych mebli i innych przedmiotów wyróżniała się na tle ówczesnego podejścia do projektowania na zachodzie Europy? Na te i inne pytania odpowie wystawa polskiej Fundacji Visteria, która ruszy w Mediolanie 20 kwietnia.

Mediolan. Wystawa „Polski modernizm. Walka o piękno”

PRL-owskie meble i przedmioty codziennego użytku już od szeregu lat wracają do łask. Projekty rodzimych twórców cieszą się coraz większym uznaniem również za granicą. Już niebawem odwiedzający Mediolan będą mogli przekonać się o kunszcie polskich projektantów – zarówno tych XX-wiecznych, jak i współczesnych, którzy czerpią inspiracje z modernizmu.

Wystawa pod tytułem „Polski modernizm. Walka o piękno”, która ruszy 20 kwietnia w Mediolanie, zaprezentuje wyjątkowy zbiór oryginalnych projektów najwybitniejszych twórców sztuki użytkowej epoki PRL-u. Lokalizacja wystawy nie mogła być lepsza: będzie to 16. piętro ikony powojennego włoskiego modernizmu – słynnego wieżowca Torre Velasca, górującego nad centrum Mediolanu.

„Polski modernizm zawsze fascynował mnie swoją odwagą. Powstawał z niedoboru – z lnu, konopi, wiórów, czasem z »różnych śmieci«, jak pisała Irena Krzywicka – a mimo to miał ambicje na europejską miarę. To niezwykła lekcja: talent i wyobraźnia potrafią więcej niż surowiec” – mówi Katarzyna Jordan, prezeska i założycielka Fundacji Visteria oraz jedna z kuratorek wystawy.

Od lewej: Zofia Wyganowska, projektantka, oraz kuratorki wystawy, Anna Maga i Federica Sala. Foto: Michał Łukasik

Jak podkreśla Katarzyna Jordan, polscy projektanci walczyli o piękno w tym sensie, że ich dzieła stanowiły akt oporu wobec tradycyjnego podziału na formę i funkcję. „Po wojnie polski modernizm stanowił niezgodę na próbę odcięcia nas od europejskiego obiegu idei. Był formą cichego oporu: dowodem, że myślimy w tych samych kategoriach, co Paryż czy Mediolan, nawet jeśli pracujemy w zupełnie innych warunkach”.

Polska sztuka użytkowa: Wystawa

W ramach wystawy będzie można obejrzeć dzieła sztuki użytkowej z archiwum Muzeum Narodowego w Warszawie, między innymi meble Jana Kurzątkowskiego, Bohdana Lacherta i Teresy Kruszewskiej. Oprócz tego wystawę zasilą wybrane prace współczesnych twórców i twórczyń, w których twórczości uwidaczniają się inspiracje modernizmem – w tym Matiego Sipiory, Marka Bimera, Aleksandry Hyz, Moniki Patuszyńskiej i Małgorzaty Markiewicz.

Aktualność myślenia modernistycznego w polskim designie ukażą też prace, które powstały specjalnie na potrzeby wystawy. Ich autorami są tacy czołowi polscy projektanci i projektantki jak Tomek Rygalik, Maria Jeglińska-Adamczewska, Paweł Olszczyński, Igor Polasiak i Maja Ganszyniec.

Kolejną ciekawą częścią wystawy będzie pokój, który zaaranżowali projektanci z Instytutu Wzornictwa Przemysłowego. Ich zadaniem było zreinterpretowanie i ukazanie w uwspółcześnionej odsłonie takich ikon meblarstwa jak meblościanka czy rozkładany fotel „amerykanka” – ale wciąż z uwzględnieniem logiki modernistycznego myślenia.

Na wystawie nie zabraknie też wybranych dzieł sztuki takich wybitnych artystów jak Władysław Strzemiński, Edward Krasiński i Katarzyna Kobro. Jedna z rzeźb Kobro ozdobi wejście na wystawę.

To już kolejna wystawa Fundacji Visteria w Mediolanie, która będzie poświęcona polskiej sztuce użytkowej. W ubiegłym roku, w ramach Milan Design Week 2025, zorganizowano ekspozycję pod tytułem „Romantyczny brutalizm. Podróż w głąb polskiego rzemiosła i dizajnu”.

Wystawa „Polski modernizm. Walka o piękno” w Torre Velasca w Mediolanie potrwa do 26 kwietnia 2026 roku.