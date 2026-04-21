Kolekcja Ikea PS zadebiutowała 31 lat temu w Mediolanie. Miała być najbardziej eksperymentalną platformą, która będzie wyznaczać przyszłość skandynawskiego designu. Dotychczas pojawiło się dziewięć edycji. Tegoroczną, dziesiątą, współtworzy Polka, projektantka, Marta Krupińska.

Reklama Reklama

Kolekcja Ikea PS. Ławka na biegunach autorstwa polskiej projektantki

„Gdy powstał pierwszy prototyp ławki, zauważyłam, że ludzie nie mogli się opanować – siadali, zaczynali się bujać, a potem wołali kolegów i koleżanki, by oni też mogli spróbować” – mówi Marta Krupińska, polska projektantka pracująca dla Ikei, autorka ławki na biegunach, która wchodzi w skład najnowszej odsłony kolekcji Ikea PS.

„Nie powinniśmy traktować mebli zbyt serio. Zabawa to coś, na co rzadko pozwalamy sobie jako dorośli, ale to bardzo ważne, by otaczały nas przedmioty, które pozwalają nam poczuć się w ten sposób” – dodaje polska projektantka.

Nowa odsłona IKEA PS koncentruje się na tym, co określono jako „zabawowa funkcjonalność” – przedmioty, które są praktyczne i użyteczne na co dzień, ale jednocześnie zaskakują formą i zachęcają do interakcji. Maria O’Brian, dyrektorka kreatywna IKEA of Sweden, podkreśla, że istotą najnowszej odsłony kolekcji Ikea PS jest prostota wzbogacona o wyraziste, nieco przewrotne detale, które inspirują do dotykania, odkrywania i zabawy.

Marta Krupińska. Foto: Materiały prasowe

Premierę całej kolekcji zaplanowano na 13 maja podczas wydarzenia o nazwie Democratic Design Days w szwedzkim Älmhult. Jako zapowiedź tegorocznej odsłony Ikea PS pokazano trzy projekty: poza wspomnianą ławką na biegunach Marty Krupińskiej także pompowany fotel Mikaela Axelssona oraz trójkierunkową lampę podłogową Lexa Potta, projektanta z Rotterdamu.

Ławka Marty Krupińskiej została wykonana z litego drewna sosnowego, zachowując jego naturalny charakter, typowy dla skandynawskiego wzornictwa. Konstrukcja zapewnia trwałość i odporność na intensywne użytkowanie, a wyprofilowane płozy odpowiadają za płynny, kołyszący ruch.

Pozostałe zaprezentowane projekty również wpisują się w eksperymentalny charakter kolekcji. Pompowany fotel oferuje komfort porównywalny z tradycyjnymi meblami dzięki zastosowaniu dwóch regulowanych komór powietrznych zamkniętych w stalowej ramie. Z kolei w przypadku lampy podłogowej projektu Lexa Potta ruchome elementy pozwalają zmieniać funkcję i nastrój światła, od punktowego po rozproszone.

Foto: Materiały prasowe

Stworzenie nadmuchiwanego fotela było wyzwaniem, którego dotąd nie udało się zrealizować projektantom Ikei, mimo wielokrotnych prób prowadzonych od lat 90. Kiedy Mikael Axelsson podjął się tego zadania, większość zespołu nie wierzyła, że projekt zakończy się sukcesem. Szwedzki projektant pracujący dla Ikei wykonał 20 prototypów, szukając rozwiązania, dzięki któremu dmuchany mebel zapewni odpowiedni komfort. Ostatecznie Axelsson zdecydował się na rozwiązanie, które opiera się na wykorzystaniu dwóch komór powietrznych podtrzymywanych przez lekką ramę.

Lexowi Pottowi, projektantowi lamp z ruchomymi elementami, zależało natomiast na stworzeniu źródła światła, które będzie pozwalało w łatwy sposób zmieniać klimat wnętrz. „Gdy obracasz tę lampę, zmienia się nie tylko światło, ale też atmosfera w pomieszczeniu. Zredukowaliśmy design do najbardziej minimalistycznej formy. Funkcja lampy początkowo nie jest czytelna – tu właśnie pojawia się element zabawy i radości” – tłumaczy Lex Pott.