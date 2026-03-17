W obecnych czasach trwałość większości przedmiotów wyposażenia wnętrz jest obliczona na kilka lat, czasem kilkanaście lat. Później wiele z nich ląduje w śmietniku lub – w najlepszym przypadku – na targach staroci. Krótkie „życie” mają też współczesne domy, które dość szybko wymagają przebudowy lub przeróbki, która odpowie na potrzeby aktualnych trendów. Naukowcy z amerykańskiej uczelni MIT stworzyli projekt mebli, który ma odpowiadać na te wyzwania.

Meble na tysiąc lat. Projekt naukowców z MIT

„Jesteśmy nomadami, którzy zmieniają dom co parę lat i budujemy tak, jakby trwałość faktycznie istniała. Ta sprzeczność napędza architekturę marnotrawstwa – domy, które są w stanie przetrwać zaledwie kilka dekad, są nieustannie remontowane, a następnie porzucane”. Tak opisują sytuację współczesnego budownictwa mieszkaniowego inżynierowie z pracowni badawczej Matter Design, działającej z ramienia Massachusetts Institute of Technology (MIT), uznawanej za jedną z najlepszych uczelni technicznych na świecie.

W odpowiedzi na problem marnotrawienia materiałów oraz pieniędzy na remonty, które dodatkowo generują mnóstwo zanieczyszczeń, naukowcy stworzyli projekt o nazwie Heirloom House, czyli w wolnym tłumaczeniu – „Dom Dziedziczny”. To eksperyment, choć jego efekty są bardzo namacalne.