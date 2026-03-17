Każdy z elementów tworzących kolekcję Heirloom House waży minimum tonę. Najcięższe mogą ważyć nawet trzy tony.
W obecnych czasach trwałość większości przedmiotów wyposażenia wnętrz jest obliczona na kilka lat, czasem kilkanaście lat. Później wiele z nich ląduje w śmietniku lub – w najlepszym przypadku – na targach staroci. Krótkie „życie” mają też współczesne domy, które dość szybko wymagają przebudowy lub przeróbki, która odpowie na potrzeby aktualnych trendów. Naukowcy z amerykańskiej uczelni MIT stworzyli projekt mebli, który ma odpowiadać na te wyzwania.
„Jesteśmy nomadami, którzy zmieniają dom co parę lat i budujemy tak, jakby trwałość faktycznie istniała. Ta sprzeczność napędza architekturę marnotrawstwa – domy, które są w stanie przetrwać zaledwie kilka dekad, są nieustannie remontowane, a następnie porzucane”. Tak opisują sytuację współczesnego budownictwa mieszkaniowego inżynierowie z pracowni badawczej Matter Design, działającej z ramienia Massachusetts Institute of Technology (MIT), uznawanej za jedną z najlepszych uczelni technicznych na świecie.
Czytaj więcej
W odpowiedzi na problem marnotrawienia materiałów oraz pieniędzy na remonty, które dodatkowo generują mnóstwo zanieczyszczeń, naukowcy stworzyli projekt o nazwie Heirloom House, czyli w wolnym tłumaczeniu – „Dom Dziedziczny”. To eksperyment, choć jego efekty są bardzo namacalne.
Inżynierowie z Matter Design zaprojektowali kolekcję dziewięciu elementów z betonu, przy pomocy których można łatwo i szybko urządzić lub zaaranżować pomieszczenie – w zależności od potrzeb. Twórcy projektu zapewniają, że komponenty mogą przetrwać tysiąc lat, stąd też nazwa całego projektu, zakładająca dziedziczenie betonowych „mebli”.
Kolekcja Heirloom House zawiera betonowe kolumny, belki, płyty stropowe, panele ścienne i elementy łączące. Ich waga wynosi od jednej do trzech ton.
Pomimo swojej ogromnej wagi komponenty są mobilne. Każdy z nich ma zaokrąglone podstawy, które zaprojektowano tak, aby zapewniały łatwe obracanie i przesuwanie całego elementu.
Komponentów nie trzeba łączyć ze sobą za pomocą innych elementów czy kleju – rozmaite możliwości łączenia zapewniają już same ich formy. Większość „mebli” ma masywniejszą bazę i lżejszą część górną, dzięki czemu są stabilne i funkcjonalne.
Inżynierowie zapewniają, że dzięki kolekcji Heirloom House pomieszczenie może z dnia na dzień zmienić swoją funkcję w zależności od zmieniających się potrzeb kolejnych pokoleń domowników – przy użyciu tych samych dziewięciu elementów. Znacząco redukuje to zarówno koszty finansowe, jak i ekologiczne remontu.
Projektanci nie bez powodu wykorzystali beton – materiał popularny, tani, plastyczny i trwały, ale jednocześnie kontrowersyjny ze względu na jego ślad węglowy. Jak podkreślają, negatywny wpływ betonowych komponentów, które przetrwają wiele pokoleń, będzie znacznie niższy niż w przypadku gruntownej przebudowy domu.cz
Wygląd betonowych „mebli” nie każdemu może przypaść do gustu, ale cały projekt ma na razie charakter koncepcyjny. Inżynierom chodziło przede wszystkim o zwrócenie uwagi na problem niskiej trwałości współczesnych domów i mebli. Chcieli jednocześnie zaproponować nowe podejście w myśleniu o tym, jak powinny i mogłyby wyglądać miejsca do życia, które przetrwają więcej niż jedno pokolenie.
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas