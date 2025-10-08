„Oskar Zięta. Konstrukcje”. Manifest czołowego polskiego projektanta

Aktualizacja: 08.10.2025 18:35 Publikacja: 08.10.2025 17:35
Wystawa „Oskar Zięta. Konstrukcje” w Instytucie Wzornictwa Przemysłowego potrwa do 23 października.
Foto: Szymon Jędrzejewski
„Oskar Zięta. Konstrukcje” to rodzaj manifestu, który mówi o tym, jak z pasji do materiału i fascynacji jego potencjałem rodzą się obiekty będące jednocześnie eksperymentami, prototypami, rzeźbami – i przedmiotami codziennego użytku. To meble, stoły, pawilony oraz ikoniczne formy użytkowe – obiekty „XS” odsłaniające ambicje wielkoskalowych rozwiązań architektonicznych. Zięta podkreśla wagę procesów projektowych, w których lekkość łączy się ze stabilnością, a metal – materiał tradycyjnie utożsamiany z ciężarem – zyskuje nową, organiczną i architektoniczną lub rzeźbiarską ekspresję.
Na wystawie zobaczymy obiekty, które w swojej różnorodności na nowo definiują znaczenie metalu w projektowaniu i sztuce. W siedzibie Instytutu Wzornictwa Przemysłowego można oglądać m.in. słynny stołek Plopp, który stał się ikoną designu czy Ultraleggerę – najlżejsze krzesło na świecie. Są lampy zaprojektowane przez pracownię Zięty, rzeźby oraz krzesła Chippensteel w różnych wersjach. To produkty, ale też wizja przyszłości architektury, w której ultralekkie, monomateriałowe rozwiązania stanowią fundament projektowania. W dużym stopniu „Oskar Zięta. Konstrukcje” to opowieść o procesie i technologii.
Ekspozycja przybliża autorską technologię FiDU – proces swobodnej deformacji metalu za pomocą ciśnienia wewnętrznego – która stała się znakiem rozpoznawczym Oskara Zięty i jego studia.
Oskar Zięta to człowiek–orkiestra. Jest jednocześnie inżynierem, designerem, artystą i przedsiębi...
Kuratorem wystawy jest dr Paweł Jasiewicz, a ekspozycję obiektów wykonanych w technologii FiDU dopełnia ceramika Arkadiusza Szweda oraz prace Kachy Novak. Wystawa w warszawskiej siedzibie IWP trwa od 8 do 23 października. „Oskar Zięta. Konstrukcje” wpisuje się w program Warsaw Home & Contract 2025, największego w Polsce wydarzenia poświęconego projektowaniu.
Dorobek Oskara Zięty trudno podsumować. Z wykształcenia jest architektem i inżynierem, uzyskał doktorat na prestiżowym ETH w Zurychu, od lat prowadzi „Zięta Studio”, interdyscyplinarne laboratorium łączące sztukę, technologię i badania materiałowe. To właśnie tam powstają obiekty, które balansują na granicy użytkowości i rzeźby.
Foto: Szymon Jędrzejewski
Zaprojektowane w pracowni Oskara Zięty przedmioty zdobyły prestiżowe nagrody, takie jak Red Dot Award, German Design Award czy Designpreis der Bundesrepublik Deutschland. Zięta od lat jest też ambasadorem polskiego designu. Jego prace trafiają do kolekcji muzeów designu w Berlinie, Zurychu czy Seulu.
Foto: Szymon Jędrzejewski
Oskar Zięta nie ogranicza się tylko do designu, chętnie wychodzi poza wnętrza. W 2017 r. stworzył Nawę – lustrzaną instalację na wrocławskiej Wyspie Daliowej, która odbija światło i wodę niczym żywy organizm. To jedna z tych realizacji, które trudno określić – to jednocześnie rzeźba i przestrzeń do spotkań. W maju 2025 r. w centrum Londynu stanęła jego rzeźba Whispers, również stworzona w oparciu o technologię FiDU.
Źródło: rp.pl
