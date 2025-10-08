„Oskar Zięta. Konstrukcje”. Manifest czołowego polskiego projektanta

„Oskar Zięta. Konstrukcje” to rodzaj manifestu, który mówi o tym, jak z pasji do materiału i fascynacji jego potencjałem rodzą się obiekty będące jednocześnie eksperymentami, prototypami, rzeźbami – i przedmiotami codziennego użytku. To meble, stoły, pawilony oraz ikoniczne formy użytkowe – obiekty „XS” odsłaniające ambicje wielkoskalowych rozwiązań architektonicznych. Zięta podkreśla wagę procesów projektowych, w których lekkość łączy się ze stabilnością, a metal – materiał tradycyjnie utożsamiany z ciężarem – zyskuje nową, organiczną i architektoniczną lub rzeźbiarską ekspresję.

Wystawa Oskara Zięty w Instytucie Wzornictwa Przemysłowego

Na wystawie zobaczymy obiekty, które w swojej różnorodności na nowo definiują znaczenie metalu w projektowaniu i sztuce. W siedzibie Instytutu Wzornictwa Przemysłowego można oglądać m.in. słynny stołek Plopp, który stał się ikoną designu czy Ultraleggerę – najlżejsze krzesło na świecie. Są lampy zaprojektowane przez pracownię Zięty, rzeźby oraz krzesła Chippensteel w różnych wersjach. To produkty, ale też wizja przyszłości architektury, w której ultralekkie, monomateriałowe rozwiązania stanowią fundament projektowania. W dużym stopniu „Oskar Zięta. Konstrukcje” to opowieść o procesie i technologii.

Ekspozycja przybliża autorską technologię FiDU – proces swobodnej deformacji metalu za pomocą ciśnienia wewnętrznego – która stała się znakiem rozpoznawczym Oskara Zięty i jego studia.

Kuratorem wystawy jest dr Paweł Jasiewicz, a ekspozycję obiektów wykonanych w technologii FiDU dopełnia ceramika Arkadiusza Szweda oraz prace Kachy Novak. Wystawa w warszawskiej siedzibie IWP trwa od 8 do 23 października. „Oskar Zięta. Konstrukcje” wpisuje się w program Warsaw Home & Contract 2025, największego w Polsce wydarzenia poświęconego projektowaniu.