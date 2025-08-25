Aktualizacja: 25.08.2025 13:12 Publikacja: 25.08.2025 07:28
Wystawa w warszawskiej Wilii Gawrońskich otworzy się 6 września.
W Polsce pozostaje w dużym stopniu nieznany, choć stąd się wywodził. Z kolwi w Brazylii jego nazwisko jest symbolem świetnego designu. 6 września w warszawskiej Willi Gawrońskich ruszy wystawa „Warszawa – São Paulo – Warszawa” prezentująca dorobek Jerzego „Jorge” Zalszupina, jednego z najwybitniejszych twórców brazylijskiego modernizmu, Polaka, który stał się ikoną brazylijskiej architektury i designu.
Jerzy Zalszupin urodził się w 1922 roku w Warszawie. W Polsce zetknął się z książką ilustrowaną rysunkami Le Corbusiera. Po latach wspominał, że ta chwila stała się dla niego momentem olśnienia. Miał wówczas 15 lat, ale poczuł, że projektowanie jest jego światem.
Wybuch II wojny światowej zmusił rodzinę Zalszupina do ucieczki z Polski. Najpierw dotarli do Rumunii. W Bukareszcie Jerzy ukończył studia architektoniczne. Później wyjechał do Francji, ale nie zagrzał tam miejsca, chciał uciec z ogarniętej wojną Europy.
Kolejnym przystankiem na jego drodze była Brazylia. W 1949 roku osiadł w São Paulo i przyjął imię Jorge, podkreślając związki z nową ojczyzną. Choć stał się Brazylijczykiem, nie zapomniał o polskich korzeniach.
Karierę w Brazylii zaczął w pracowni architektonicznej prowadzonej przez Lucjana Korngolda, znanego przedwojennego warszawskiego architekta. Szybko jednak założył własne studio oraz manufakturę mebli – L’Atelier – w której skupił się na wykorzystywaniu techniki gięcia i modelowania egzotycznych gatunków drewna. Jego projekty szybko zyskały uznanie, a Zalszupin szybko stał się jedną z czołowych postaci tzw. „złotego wieku” brazylijskiego designu i architektury.
Jako architekt brał udział w projektowaniu obiektów użyteczności publicznej, biurowców i kompleksów mieszkaniowych. W 1962 roku Oscar Niemeyer zaprosił Zalszupina do zespołu zajmującego się projektowaniem mebli do gmachów rządowych nowo powstającej stolicy kraju, Brasílii. Jego projekty, takie jak fotel Presidencial czy biurka z drewna jakarandy, stały się symbolami brazylijskiego modernizmu.
Dzięki wystawie „Warszawa – São Paulo – Warszawa” Jerzy Zalszupin symbolicznie powraca do miejsca, w którym dorastał i gdzie po raz pierwszy zobaczył projekty Le Corbusiera. W stołecznej willi Gawrońskich od 6 września do 19 października będzie można zobaczyć około 30 obiektów projektu Zalszupina – od fotela Dinamarquesa, przez organiczne formy stolików Petalas, aż po minimalistyczne konstrukcje siedzisk i sof.
Na wystawie pojawią się też m.in. wózek do herbaty inspirowany wspomnieniami Jerzego Zalszupina z dzieciństwa. Zaprezentowane zostaną także projekty architektoniczne, oryginalne szkice, fotografie oraz dokumenty prezentujące historię jego firmy L’Atelier.
– To pierwsza w Polsce i Europie tak kompleksowa prezentacja dorobku twórcy, którego nazwisko od lat figuruje wśród najważniejszych postaci światowego designu XX wieku. Jej celem jest przybliżenie publiczności niepowtarzalnej filozofii projektowej Zalszupina, jego modernistycznej wrażliwości oraz wkładu w rozwój brazylijskiego wzornictwa i architektury. To także próba wpisania jego dokonań w polski kanon kultury wizualnej – mówi Maria Murawsky, kuratorka i projektantka wystawy.
Warszawska wystawa w willi Gawrońskich została przygotowana we współpracy z Lissą Carmoną i jej firmą ETEL, która sprawuje pieczę nad spuścizną Jerzego Zalszupina.
– Poznaliśmy Jorgego w 1998 roku. Miał wtedy 76 lat i wycofywał się już z aktywności zawodowej. Spokojny, powściągliwy, ale z błyskiem w oku, był gotowy na następny, ważny krok. Z tego spotkania narodziła się współpraca, która przywróciła do życia nie tylko ikoniczne meble, ale rozbudziła też na nowo jego kreatywność. Jorge znów zaczął projektować, tworzyć nowe obiekty. W roku 2008, po prawie czterdziestu latach od narysowania ostatniego mebla, zaprojektował fotel Veronica, nazwany tak na cześć starszej córki. Nasza intensywna współpraca z Jorge’em trwała ponad dwadzieścia lat i nadal jest kontynuowana z pomocą jego córek. W tym czasie dziedzictwo Zalszupina zyskało międzynarodową renomę: jego prace są obecne w wielkich kolekcjach, na aukcjach i targach sztuki na całym świecie – mówi Lissa Carmona.
