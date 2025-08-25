W Polsce pozostaje w dużym stopniu nieznany, choć stąd się wywodził. Z kolwi w Brazylii jego nazwisko jest symbolem świetnego designu. 6 września w warszawskiej Willi Gawrońskich ruszy wystawa „Warszawa – São Paulo – Warszawa” prezentująca dorobek Jerzego „Jorge” Zalszupina, jednego z najwybitniejszych twórców brazylijskiego modernizmu, Polaka, który stał się ikoną brazylijskiej architektury i designu.

Jerzy Zalszupin: Wystawa „Warszawa – São Paulo – Warszawa”

Jerzy Zalszupin urodził się w 1922 roku w Warszawie. W Polsce zetknął się z książką ilustrowaną rysunkami Le Corbusiera. Po latach wspominał, że ta chwila stała się dla niego momentem olśnienia. Miał wówczas 15 lat, ale poczuł, że projektowanie jest jego światem.

Wybuch II wojny światowej zmusił rodzinę Zalszupina do ucieczki z Polski. Najpierw dotarli do Rumunii. W Bukareszcie Jerzy ukończył studia architektoniczne. Później wyjechał do Francji, ale nie zagrzał tam miejsca, chciał uciec z ogarniętej wojną Europy.

Kolejnym przystankiem na jego drodze była Brazylia. W 1949 roku osiadł w São Paulo i przyjął imię Jorge, podkreślając związki z nową ojczyzną. Choć stał się Brazylijczykiem, nie zapomniał o polskich korzeniach.