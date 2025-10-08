Czy da się zaproponować coś nowego w budownictwie wielorodzinnym? Maciej Franta z pracowni Franta Group przekonuje, że tak. Nie ma roku, aby znajdujący się w Żorach apartamentowiec Żorro nie zdobył jakiegoś ważnego wyróżnienia. Nie inaczej jest w tym roku. Innowacyjny projekt katowickiej pracowni Franta Group pod kierownictwem architekta Macieja Franty dostał się właśnie do finału międzynarodowego plebiscytu The Plan Award 2025.

Śląsk: Apartamentowiec Żorro w finale The Plan Award 2025

The Plan Award to ceniony w branży architektonicznej plebiscyt. Jego organizatorem jest redakcja magazynu „The Plan”, jednego z dwóch najważniejszych włoskich czasopism architektonicznych.

Konkurs nagradza najlepsze projekty w 20 kategoriach, między innymi „Wnętrza”, „Biura”, „Przestrzenie publiczne” czy „Mieszkalnictwo”.. Zwycięskie projekty wyłania się na drodze głosowania, w którym – oprócz międzynarodowego grona jury – może wziąć udział każdy internauta.

W tej ostatniej kategorii wśród finałowych projektów znalazł się jeden projekt z Polski. To apartament Żorro w Żorach, którego budowę ukończono w 2023 r. Nazwa budynku to połączenie imienia słynnej postaci Zorro oraz nazwy miasta Żory, w którym się znajduje.