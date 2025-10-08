Reklama

Apartamentowiec ze Śląska wśród najpiękniejszych na świecie. Finał konkursu

Jeden z najczęściej nagradzanych polskich budynków wielorodzinnych – śląski Żorro – ma na koncie kolejny sukces. Projekt chorzowskiej pracowni Franta Group dostał się do finału międzynarodowego plebiscytu The Plan Award 2025.

Publikacja: 08.10.2025 15:21

Nazwa budynku to połączenie słowa Zorro oraz nazwy miasta Żory, w którym się znajduje.

Nazwa budynku to połączenie słowa Zorro oraz nazwy miasta Żory, w którym się znajduje.

Foto: Adam Then

Izabela Popko

Czy da się zaproponować coś nowego w budownictwie wielorodzinnym? Maciej Franta z pracowni Franta Group przekonuje, że tak.  Nie ma roku, aby znajdujący się w Żorach apartamentowiec Żorro nie zdobył jakiegoś ważnego wyróżnienia. Nie inaczej jest w tym roku. Innowacyjny projekt katowickiej pracowni Franta Group pod kierownictwem architekta Macieja Franty dostał się właśnie do finału międzynarodowego plebiscytu The Plan Award 2025.

Śląsk: Apartamentowiec Żorro w finale The Plan Award 2025

The Plan Award to ceniony w branży architektonicznej plebiscyt. Jego organizatorem jest redakcja magazynu „The Plan”, jednego z dwóch najważniejszych włoskich czasopism architektonicznych.

Konkurs nagradza najlepsze projekty w 20 kategoriach, między innymi „Wnętrza”, „Biura”, „Przestrzenie publiczne” czy „Mieszkalnictwo”.. Zwycięskie projekty wyłania się na drodze głosowania, w którym – oprócz międzynarodowego grona jury – może wziąć udział każdy internauta.

W tej ostatniej kategorii wśród finałowych projektów znalazł się jeden projekt z Polski. To apartament Żorro w Żorach, którego budowę ukończono w 2023 r. Nazwa budynku to połączenie imienia słynnej postaci Zorro oraz nazwy miasta Żory, w którym się znajduje.

Apartamentowiec Żorro znajduje się w sąsiedztwie bloków z wielkiej płyty. Intencją architektów było uczynienie go architektonicznym „superbohaterem”, dzięki zastosowaniu odpowiedniej skali i przemyślanych rozwiązań, które podnoszą komfort życia mieszkańców. Stąd też „bohaterska” nazwa apartamentowca.

Foto: Adam Then

Za projekt eleganckiego bloku odpowiada ceniona katowicka pracownia architektoniczna Franta Group, której założycielem jest Maciej Franta. Jurorzy, którzy postanowili wyróżnić projekt, zwracają też uwagę na przystępne ceny apartamentów.

Foto: Adam Then

„Warto wspomnieć, że ceny za metr kwadratowy apartamentów w Żorro oscylują między 1600 a 1760 euro, co czyni je stosunkowo przystępnymi mieszkaniami i uzasadnia założenie autorów projektu, że architektura oferująca doskonałe warunki życia nie jest zarezerwowana jedynie dla obszarów metropolitalnych i może być zaimplementowana również w mniejszych i mniej oczywistych ośrodkach, a także nie być finansowana ze środków publicznych” – czytamy w uzasadnieniu decyzji o zakwalifikowaniu Żorro do finału.

Żorro: apartamentowiec ze Śląska zdobywa nagrody 

Kluczowym elementem projektu, który podnosi jakość życia mieszkańców Żorro, to „otwarcie” apartamentów na naturalne światło i przestrzeń zewnętrzną dzięki wyposażeniu każdego mieszkania w obszerne tarasy. Nie są to klasyczne balkony, ale swoiste przedłużenia mieszkań oraz integralne części zewnętrzne. Projektanci budynku nazywają je funkcjonalnymi salonami letnimi lub ogrodami letnimi. Dzięki nim powierzchnia użytkowa każdego mieszkania rośnie o 30-50 proc.

Foto: Adam Then

Kolejnym zabiegiem było zaprojektowanie fasady bloku w kolorze czarnym, który odpowiednio reaguje na warunki pogodowe wraz ze zmieniającymi się porami dnia i roku. Latem w środku dnia dachy tarasów nie pozwalają na nadmierne nasłonecznienie wnętrz, z kolei zimą fasady uwalniają zebrane za dnia ciepło, wspierając odpowiednią regulację temperatury.

Żorro ma na koncie szereg międzynarodowych nagród i wyróżnień. W kwietniu tego roku dostał się do finału konkurs World Architecture News w kategorii budynków mieszkaniowych wielorodzinnych powyżej 1000 metrów kwadratowych. W 2024 r. zakwalifikował się do finału konkursu World Architecture News Awards. W 2022 r. z kolei budynek zdobył jedną z głównych nagród w konkursie World Design Awards.

Żorro to kolejny budynek projektu Franta Group, który dostał się do finału plebiscytu The Plan Award. Wcześniej, w 2021 r., udało się to apartamentowcowi Villa Reden z Chorzowa.

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Miejsca Polska śląskie Styl Życia Architektura

Czy da się zaproponować coś nowego w budownictwie wielorodzinnym? Maciej Franta z pracowni Franta Group przekonuje, że tak.  Nie ma roku, aby znajdujący się w Żorach apartamentowiec Żorro nie zdobył jakiegoś ważnego wyróżnienia. Nie inaczej jest w tym roku. Innowacyjny projekt katowickiej pracowni Franta Group pod kierownictwem architekta Macieja Franty dostał się właśnie do finału międzynarodowego plebiscytu The Plan Award 2025.

Śląsk: Apartamentowiec Żorro w finale The Plan Award 2025

