BXB Studio, ceniona i nagradzana polska pracownia architektoniczna, ma na koncie kolejny sukces, tym razem w ramach konkursu The Plan Award 2025. Willa o nazwie Dom z Prywatnym Giewontem autorstwa BXB Studio znalazła się w ścisłym finale konkursu, obok 11 innych domów z całego świata.

Reklama Reklama

The Plan Award 2025: Projekt BXB Studio w finale konkursu

The Plan Award to ceniony w branży architektonicznej, międzynarodowy konkurs nagradzający najlepsze projekty w dziedzinie architektury, aranżacji wnętrz i urbanistyki. Organizatorem konkursu jest redakcja „The Plan”, jednego z dwóch najważniejszych włoskich czasopism architektonicznych i zarazem wpływowego międzynarodowego wydawnictwa internetowego.

W ramach tegorocznej edycji konkursu swoje projekty, zarówno zrealizowane, jak i znajdujące się jeszcze na etapie koncepcyjnym lub w budowie, nadesłało ponad tysiąc projektantów i pracowni z całego świata. Międzynarodowe grono jury wyłoniło 400 finalistów w 20 kategoriach, w tym „Mieszkalnictwo”, „Architektura krajobrazu”, „Obiekty sportowe”, „Biura” czy „Wnętrza”.