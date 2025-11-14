Aktualizacja: 14.11.2025 21:27 Publikacja: 14.11.2025 18:12
Wyróżniony dom stoi w w podhalańskiej wsi Kościelisko.
Foto: BXB Studio
BXB Studio, ceniona i nagradzana polska pracownia architektoniczna, ma na koncie kolejny sukces, tym razem w ramach konkursu The Plan Award 2025. Willa o nazwie Dom z Prywatnym Giewontem autorstwa BXB Studio znalazła się w ścisłym finale konkursu, obok 11 innych domów z całego świata.
The Plan Award to ceniony w branży architektonicznej, międzynarodowy konkurs nagradzający najlepsze projekty w dziedzinie architektury, aranżacji wnętrz i urbanistyki. Organizatorem konkursu jest redakcja „The Plan”, jednego z dwóch najważniejszych włoskich czasopism architektonicznych i zarazem wpływowego międzynarodowego wydawnictwa internetowego.
W ramach tegorocznej edycji konkursu swoje projekty, zarówno zrealizowane, jak i znajdujące się jeszcze na etapie koncepcyjnym lub w budowie, nadesłało ponad tysiąc projektantów i pracowni z całego świata. Międzynarodowe grono jury wyłoniło 400 finalistów w 20 kategoriach, w tym „Mieszkalnictwo”, „Architektura krajobrazu”, „Obiekty sportowe”, „Biura” czy „Wnętrza”.
Czytaj więcej
Dawny szpital w Mokrzeszowie na Dolnym Śląsku znów został wystawiony na sprzedaż. Blisko 150-letn...
Ceremonia ogłoszenia zwycięzców w ramach 11. edycji konkursu odbyła się 7 listopada w Mediolanie. W trakcie uroczystości nie zabrakło polskiego akcentu — w postaci Domu z Prywatnym Giewontem w podhalańskiej wsi Kościelisko projektu pracowni BXB Studio z Krakowa. Rezydencja dostała się do ścisłego finału w kategorii „Wille” w sekcji projektów zrealizowanych.
Foto: BXB Studio
Dom z Prywatnym Giewontem autorstwa Polaków znalazł się w doborowym towarzystwie. Oprócz niego w finale w tej samej kategorii zakwalifikowały się projekty takich biur jak JT+Partners z Dubaju czy Icona Architetti Associati z Mediolanu.
Willa z dwuspadowym dachem ma cztery kondygnacje: trzy nadziemne i jedną podziemną, w której znajduje się garaż. Punktem wyjścia dla całego projektu były inspiracje tradycyjną, lokalną zabudową Podhala, a także idea górskiej wędrówki, którą widać zarówno w ogrodzie z kamiennymi głazami, jak i wewnątrz domu.
Foto: BXB Studio
Metafora górskiego szlaku ujawnia się w architekturze domu za sprawą jego rdzenia. To układ komunikacyjny z czarnej stali, który przebiega przez wszystkie piętra i kończy się na ostatnim poziomie, nad salonem. Ze znajdującej się tam platformy widokowej roztacza się widok na gor. „Ideą domu jest metafora wspinaczki górskiej po jasno wytyczonym szlaku, który tworzy nie tylko otoczenie domu – dojście i ogród ale przede wszystkim jego rdzeń – układ komunikacyjny zwieńczony spektakularnym widokiem na Giewont” – tłumaczy Bogusław Barnaś.
Foto: BXB Studio
Bryła dwuspadowego domu nawiązuje do tradycyjnych podhalańskich drewnianych szałasów. Szaro-biała kolorystyka fasady nawiązuje do skał i ośnieżonych szczytów Tatr.
Ciekawym rozwiązaniem są mobilne ażurowe panele, które pełnią zarówno funkcję estetyczną, jak i praktyczną. Ich perforacje nawiązują do lokalnej ornamentyki i jednocześnie dyskretnie przepuszczają naturalne światło do wnętrza, a w razie potrzeby — pozwalają „otworzyć” dom.
Foto: BXB Studio
Obecność w finale konkursu The Plan Award 2025 to kolejne wyróżnienie dla Domu z Prywatnym Giewontem. Niedawno realizacja BXB Studio otrzymała nagrodę w ramach konkursu Iconic Design Awards 2025 w kategorii „Rezydencje”. W obydwu konkursach projekt zespołu Bogusława Barnasia uhonorowano jako jedyną realizację z Polski.
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
BXB Studio, ceniona i nagradzana polska pracownia architektoniczna, ma na koncie kolejny sukces, tym razem w ramach konkursu The Plan Award 2025. Willa o nazwie Dom z Prywatnym Giewontem autorstwa BXB Studio znalazła się w ścisłym finale konkursu, obok 11 innych domów z całego świata.
Miał być symbolem nowoczesności PRL-u, stał się świadkiem jego upadku, a w nowej rzeczywistości po zmianach ustr...
Niezwykle oryginalny budynek biurowy w Gliwicach dostał się do finału konkursu Archello Awards 2025. To projekt...
Teatr im. Stefana Żeromskiego w Kielcach przeszedł generalną rewitalizację, która przywróciła mu dawny blask. Re...
Dawny szpital w Mokrzeszowie na Dolnym Śląsku znów został wystawiony na sprzedaż. Blisko 150-letni zabytek od la...
Strategiczne spojrzenie na przyszłość zarządzania z konkretnymi narzędziami i umiejętnościami potrzebnymi do wykorzystania potencjału AI.
Wnętrza nowej przestrzeni coworkingowej Labo we Wrocławiu mają na koncie pierwszy ważny międzynarodowy sukces. P...
W dzisiejszych czasach internet to nie tylko wygoda – to fundament podróżowania. Korzystamy z niego, by odnaleźć drogę, sprawdzić rozkład jazdy, znaleźć restaurację czy atrakcję turystyczną, kupić bilety, zamówić transport, pozostać w kontakcie z bliskimi i dzielić się chwilą tu i teraz. Gdy w trasie tracimy dostęp do danych, podróż traci rozmach, nawigacja staje się uciążliwa, plany się komplikują, zaczyna też narastać niepokojące poczucie odcięcia od świata. Wakacje bez stabilnego internetu to nieustanny stres, którego można uniknąć.
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas