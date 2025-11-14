Reklama
Willa w Tatrach wśród 12 najpiękniejszych domów świata. „Spektakularny widok”

Projekt domu stojącego w Kościelisku na Podhalu dostał się do ścisłego finału konkursu The Plan Award 2025. To dzieło polskiej pracowni BXB Studio.

Publikacja: 14.11.2025 18:12

Wyróżniony dom stoi w w podhalańskiej wsi Kościelisko.

Foto: BXB Studio

Izabela Popko

BXB Studio, ceniona i nagradzana polska pracownia architektoniczna, ma na koncie kolejny sukces, tym razem w ramach konkursu The Plan Award 2025. Willa o nazwie Dom z Prywatnym Giewontem autorstwa BXB Studio znalazła się w ścisłym finale konkursu, obok 11 innych domów z całego świata.

The Plan Award 2025: Projekt BXB Studio w finale konkursu

The Plan Award to ceniony w branży architektonicznej, międzynarodowy konkurs nagradzający najlepsze projekty w dziedzinie architektury, aranżacji wnętrz i urbanistyki. Organizatorem konkursu jest redakcja „The Plan”, jednego z dwóch najważniejszych włoskich czasopism architektonicznych i zarazem wpływowego międzynarodowego wydawnictwa internetowego.

W ramach tegorocznej edycji konkursu swoje projekty, zarówno zrealizowane, jak i znajdujące się jeszcze na etapie koncepcyjnym lub w budowie, nadesłało ponad tysiąc projektantów i pracowni z całego świata. Międzynarodowe grono jury wyłoniło 400 finalistów w 20 kategoriach, w tym „Mieszkalnictwo”, „Architektura krajobrazu”, „Obiekty sportowe”, „Biura” czy „Wnętrza”.

Ceremonia ogłoszenia zwycięzców w ramach 11. edycji konkursu odbyła się 7 listopada w Mediolanie. W trakcie uroczystości nie zabrakło polskiego akcentu — w postaci Domu z Prywatnym Giewontem w podhalańskiej wsi Kościelisko projektu pracowni BXB Studio z Krakowa. Rezydencja dostała się do ścisłego finału w kategorii „Wille” w sekcji projektów zrealizowanych.

Foto: BXB Studio

Dom z Prywatnym Giewontem autorstwa Polaków znalazł się w doborowym towarzystwie. Oprócz niego w finale w tej samej kategorii zakwalifikowały się projekty takich biur jak JT+Partners z Dubaju czy Icona Architetti Associati z Mediolanu.

BXB Studio: Podhalańska willa z ogrodem

Willa z dwuspadowym dachem ma cztery kondygnacje: trzy nadziemne i jedną podziemną, w której znajduje się garaż. Punktem wyjścia dla całego projektu były inspiracje tradycyjną, lokalną zabudową Podhala, a także idea górskiej wędrówki, którą widać zarówno w ogrodzie z kamiennymi głazami, jak i wewnątrz domu.

Foto: BXB Studio

Metafora górskiego szlaku ujawnia się w architekturze domu za sprawą jego rdzenia. To układ komunikacyjny z czarnej stali, który przebiega przez wszystkie piętra i kończy się na ostatnim poziomie, nad salonem. Ze znajdującej się tam platformy widokowej roztacza się widok na gor. „Ideą domu jest metafora wspinaczki górskiej po jasno wytyczonym szlaku, który tworzy nie tylko otoczenie domu – dojście i ogród ale przede wszystkim jego rdzeń – układ komunikacyjny zwieńczony spektakularnym widokiem na Giewont” – tłumaczy Bogusław Barnaś.

Foto: BXB Studio

Bryła dwuspadowego domu nawiązuje do tradycyjnych podhalańskich drewnianych szałasów. Szaro-biała kolorystyka fasady nawiązuje do skał i ośnieżonych szczytów Tatr.

Ciekawym rozwiązaniem są mobilne ażurowe panele, które pełnią zarówno funkcję estetyczną, jak i praktyczną. Ich perforacje nawiązują do lokalnej ornamentyki i jednocześnie dyskretnie przepuszczają naturalne światło do wnętrza, a w razie potrzeby — pozwalają „otworzyć” dom.

Foto: BXB Studio

Obecność w finale konkursu The Plan Award 2025 to kolejne wyróżnienie dla Domu z Prywatnym Giewontem. Niedawno realizacja BXB Studio otrzymała nagrodę w ramach konkursu Iconic Design Awards 2025 w kategorii „Rezydencje”. W obydwu konkursach projekt zespołu Bogusława Barnasia uhonorowano jako jedyną realizację z Polski.

Źródło: rp.pl

Tatry

