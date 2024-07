Na rynku dóbr luksusowych obowiązuje zasada, zgodnie z którą należy ściśle kontrolować produkcję i dystrybucję, aby nie dopuścić do osłabienia marki czy niekontrolowanych zapasów w magazynach, które mogłyby wymusić radykalne przeceny i wyprzedaże.

Reklama

Podobnie zdaje się działać obecnie firma Fujifilm, japoński producent aparatów fotograficznych. Prezes firmy, Teiichi Goto, dał jasno do zrozumienia, że obecnie to on dyktuje warunki na rynku, bo dysponuje niezwykle pożądanymi produktami. Jak to możliwe, że firma która kilkanaście lat temu przegrywałą w rzeczywistości wszechobecnych smartfonów z wbudowanymi aparatami fotograficznymi, dzisiaj odcina kupony od swojej pozycji na rynku, na którym dominuje?

Fujifilm: wielki sukces aparatów w stylu vintage

Młodzi ludzie z generacji Z (ale nie tylko oni) lubią być w kontrze do mainstreamu. Jeśli coś staje się popularne, starają się iść w inną stronę. Tak też jest z fotografią. Wszechobecność zdjęć cyfrowych obudziła zainteresowanie klasycznymi aparatami fotograficznymi. Młodzi chętnie sięgają jednak po sprzęt, który nie tylko zapewnia doskonałą jakość zdjęć, ale także jest pięknym przedmiotem.

Czytaj więcej Miejsca Aquapark w Polsce na liście najpiękniejszych na świecie. „Przełomowe arcydzieło” Jury World Architecture Festival 2024 doceniło aquapark „Fabryka Wody – Nowa Gontynka” w Szczecinie. Projekt autorstwa pracowni TKHolding Truszczyński & Kobierzewski dostał się do finału tego prestiżowego konkursu.

Młodzi ludzie, dla których nawet zaawansowany technologicznie smartfon jest zupełnie zwyczajnym przedmiotem codziennego użytku, traktują aparaty w stylu vintage jako coś wyjątkowego – i luksusowego jednocześnie.