Prawdziwa „Sukcesja”: dzieci przeciw ojcu w rodzinie francuskich potentatów

Umysł Diane był jednak całkowicie sprawny – kobieta nadal kierowała firmą. W zarządzaniu prężnie rozwijającego się przedsiębiorstwa asystował jej mąż. Po śmierci Diane w 2001 roku Dominique Desseigne został prezesem Groupe Barrière i zajmował to stanowisko aż do 2023 roku, kiedy władzy w firmie ostatecznie pozbawili go syn i córka.