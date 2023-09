Budynek budził jednak spore emocje. Lubiącemu dekonstruktywizm architektowi zarzucano, że stawia w Paryżu kolosa, który nie pasuje do tego miasta. Obiekt o niezwykłej bryle, pokryty kilku tysiącami szklanych paneli, pierwotnie miał kosztować ok. 100 milionów euro, ale ten koszt wzrósł ostatecznie blisko ośmiokrotnie.

Muzeum, którego projekt przedstawiono po raz pierwszy w 2006 roku, działa od 2014 roku. Rocznie odwiedza je ponad milion osób.

Fundacja, formalnie działająca jako niezależna instytucja, ale związana blisko z koncernem LVMH kontrolowanym przez Bernarda Arnaulta, pełni funkcję instytucji kultury i jednego z najważniejszych paryskich muzeów.

W kolekcji fundacji, na którą składają się dzieła będące własnością koncernu LVMH i rodziny Arnaultów, znajdują się dzieła tak głośnych artystów współczesnych jak Jeff Koons, Jean-Michel Basquiat czy Olafur Eliasson.

Mark Rothko: kim był jeden z najwybitniejszych malarzy XX wieku?

Mark Rothko to jeden z gigantów sztuki współczesnej. Urodził się w 1903 roku w Dyneburgu (wówczas Dźwińsk) mieście na Łotwie, wówczas części Rosji carskiej, ale spędził w tym kraju jedynie 10 pierwszych lat swojego życia. W 1913 roku cała rodzina wyemigrowała do USA. Był dobrym uczniem i dostał stypendium na uniwersytecie Yale, ale porzucił studia po drugim roku i w 1923 roku przeniósł się do Nowego Jorku.

Jego pierwsza wystawa odbyła się w 1933 roku, jednak aż do końca lat 50. Mark Rothko pozostawał artystą wprawdzie cenionym przez znawców, ale szerzej nieznanym. Przełom nadszedł, gdy pod koniec lat 50. pojawiły się prestiżowe zlecenia, m.in. na obrazy do nowojorskiego wieżowca Seagram Building, jednego z symboli Nowym Jorku, biurowca zaprojektowanego przez Miesa van der Rohe, jednego z najważniejszych architektów XX wieku.