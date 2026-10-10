Znamy wyniki tegorocznej edycji prestiżowego konkursu architektonicznego Restaurant & Bar Design Awards. Tytuł najładniejszej kawiarni w Europie powędrował do kijowskiej Namelaki. Aranżacja wnętrz cukierni, kawiarni i koktajl-baru w jednym bazuje na nostalgii, emocjach i wszechobecnym różu.

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Siła różu. Kawiarnia Namelaka z Kijowa wygrała Restaurant & Bar Design Awards 2026

Aranżacja wnętrz kawiarni Namelaka, która otworzyła się wiosną w centrum Kijowa, podąża za spójną koncepcją tego miejsca, bazującą na pozytywnych emocjach wokół hedonistycznych słodkości. We wnętrzu lokalu główną rolę odgrywa róż w ciepłym, czystym odcieniu, który natychmiast poprawia nastrój.

Autorami projektu wnętrz Namelaki są architekci z ukraińskiej pracowni Nemov Studio z siedzibą w Dubaju. Ich niezwykle wyrazistą koncepcję doceniło jury cenionego międzynarodowego konkursu architektonicznego Restaurant & Bar Design Awards 2026, który od 18 lat nagradza najlepsze projekty lokali gastronomicznych z całego świata.

Główne nagrody przyznaje się w kategoriach globalnych i regionalnych. Projekt wnętrz Namelaki wygrał w dwóch kategoriach europejskich: „Kawiarnie” i „Kolor”.

Projektanci zdecydowali, że to właśnie jeden konkretny kolor zdefiniuje atmosferę przyszłej kawiarni i że będzie to róż. „Namelaka jest projektem wokół koloru jako nośnika emocji – przestrzenią zbudowaną na pamięci, cieple i detalu” – tak opisują swój projekt architekci z Nemov Studio.

Foto: Nemov Studio

„Niektóre wnętrza pamięta się bardziej jako uczucie niż miejsce” – tłumaczą. To właśnie ten nieuchwytny, emocjonalny aspekt stworzył atmosferę całej kawiarni.

Architekci z Nemov Studio: „Namelaka nie stara się być Paryżem”

Wchodząc do Namelaki, klienci niejako przenoszą się w czasie – już na pierwszy rzut oka można dostrzec, że kawiarnia kontynuuje tradycje historycznych cukierni wysokiej klasy. Subtelne ornamenty, sztukaterie i szlachetne materiały naśladują wnętrza XIX-wiecznych paryskich rezydencji epoki Georgesa-Eugène’a Haussmanna.

Jak jednak podkreślają architekci z Nemov Studio: „Namelaka nie stara się być Paryżem i nie odgrywa baśni. To miejsce, gdzie ukraińska kultura cukiernicza zyskuje własną, elegancką oprawę architektoniczną”.

Foto: Nemov Studio

Kluczową rolę w aranżacji Namelaki odgrywa naturalny kamień, przede wszystkim różowy marmur. W projekcie wykorzystano pięć rodzajów tego kamienia, z których każdy ma nieco inny odcień i żyłkowanie.

Główna przestrzeń, do której wchodzi się po przekroczeniu progu kawiarni, w najbardziej wyrazisty sposób nawiązuje do XIX-wiecznych luksusowych cukierni. Głównymi bohaterami tego pomieszczenia są słodkości, które wyeksponowano w ladzie.

Kolejna sala mieści bar z różowego marmuru. Do tej przestrzeni przylega biblioteka, w której można sięgnąć po książki z ukraińskimi bajkami. Znajduje się tu też duży fortepian, który pomalowano – a jakże – na różowo.

Foto: Nemov Studio

Kolejną przestrzenią, w której można zrelaksować się przy kawie i czymś słodkim, jest sala kominkowa. Ściany tego pomieszczenia zdobią duże obrazy autorstwa ukraińskiej artystki Natalii Birczuk.

Wystrój łazienek wyraźnie kontrastuje z monochromatycznym wyglądem całej kawiarni. Ściany łazienek pokrywają tapety marki Gucci w roślinne i zwierzęce wzory w odcieniach różu, zieleni i bordo. Również tutaj nie zabrakło marmuru, z którego powstały m.in. umywalki.