Z tego artykułu dowiesz się: Jakie są tematy 9 Międzynarodowego Biennale Architektury Wnętrz w Krakowie

Czym zajmuje się architekt wnętrz

Jaką rolę w przyszłości projektowania odegrają zrównoważony rozwój i sztuczna inteligencja.

Jakie wystawy podczas Biennale prezentuje krakowska ASP

Cztery wystawy prezentowane na Biennale można oglądać do 15 października. To zarazem ostatni moment, by poznać wnętrza okazałego głównego gmachu ASP przy pl. Matejki 13, w którym wkrótce rozpocznie się wieloletni kompleksowy remont.

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Tegoroczna edycja Biennale odbywa się pod hasłem „CHA(LLE)NGES” i skupia się na zmianach oraz wyzwaniach współczesnego projektowania, stąd połączenie w nim dwóch słów: Changes i Challenges.

– Projektowanie zawsze odpowiada na zmianę: sposobu życia, potrzeb użytkowników, technologii czy samego miasta. Tegoroczne hasło Biennale pozwala spojrzeć na te procesy szerzej i potraktować je jako punkt wyjścia do rozmowy o roli współczesnego architekta wnętrz. – wyjaśnia prof. dr hab. Rafał Ziembiński, dziekan Wydziału Architektury Wnętrz ASP w Krakowie.

Międzynarodowe Biennale Architektury Wnętrz i projekty nowej przestrzeni dla kultury w Krakowie

Wystawa pokonkursowa dla studentów przedstawia najlepsze prace z nadesłanych 25, które pokazują różne propozycje przekształcenia terenu Wesołej – dzielnicy w samym centrum Krakowa (między Starym Miastem, Grzegórzkami i Kazimierzem) – na zieloną przestrzeń o charakterze kulturalnym. Jest to otoczona parkiem przestrzeń poszpitalna z opustoszałymi budynkami Szpitala Uniwersyteckiego.

– Wesoła jest miejscem o bardzo wyrazistym charakterze, dlatego nie chcieliśmy traktować jej jak pustej przestrzeni do dowolnego zagospodarowania. Ważne było dla nas, jak młodzi projektanci odczytają to, co już tam istnieje i jak zaproponują rozwiązania, które nie konkurują z otoczeniem, tylko podejmują z nim dialog. – tłumaczy dr Joanna Łapińska, kuratorka 9. Międzynarodowego Biennale Architektury Wnętrz.

Projektowanie zawsze odpowiada na zmianę: sposobu życia, potrzeb użytkowników, technologii czy samego miasta. prof. dr hab. Rafał Ziembiński, dziekan Wydziału Architektury Wnętrz ASP w Krakowie

Wystawione prace pokazują bardzo różnorodne możliwości przeobrażenia tego terenu – od bazujących na liniach prostych i na formach geometrycznych do płynnych, organicznych. Proponują stworzenie galerii sztuki, miejsc dla wydarzeń scenicznych i przestrzeni relaksu wśród drzew i kwiatów, gdzie ważnym elementem jest woda ujęta w zbiorniki wodne, fontanny, wodotryski, wodospady czy ściany wodne.

Okiem młodych projektantów na Międzynarodowym Biennale Architektury Wnętrz

Laureatka Grand Prix: Katarzyna Grzesiak, studentka ASP w Krakowie, stworzyła zielony krajobrazowy park z labiryntowym układem miękko wijących się ścieżek i kopułowymi pawilonami wystawienniczymi z zielonymi dachami wtapiającymi się w otoczenie. Jej projekt ma tytuł „Meandry”, bo jak wyjaśnia autorka: – Część parkowa inspirowana jest meandrami rzeki, jej zakrętami i pętlami, co oddaje układ ścieżek. Wprowadzenie dużej ilości zieleni do tej przestrzeni było dla mnie ważne, ponieważ w centrum miasta terenów zielonych jest po prostu trochę mniej.

Projekt Katarzyny Grzesiak dla dzielnicy Wesoła w Krakowie Foto: Materiały prasowe

Dodatkowo znajdują się tu trzy pawilony, które swoją formą trochę mają przypominać fale, a trochę kopce, które są w Krakowie.

Drugą nagrodę zdobył projekt Julii Droździk „Przestrzeń liminalna”, również studentki krakowskiej uczelni, harmonijnie łączący materialność architektury przeznaczonej dla sztuki z ulotnością jej odbić w wodzie i grą światła.

A trzecią praca Oliwii Dybczyk „In-Between”, skupiona na zachowaniu istniejącego drzewostanu wokół lekkich nowoczesnych przeszklonych pawilonów z ekspozycjami sztuki i designu.

Czytaj więcej Kultura Samochodowe dzieła sztuki. Projekty Caldera, Warhola, Hockneya, Koonsa W Monachium otwarto w BMW Welt wystawę kolekcji 20 samochodów zaprojektowanych przez artystów światowej sławy w ciągu minionych 50 lat. Po raz pier...

Od mieszkań do przestrzeni publicznych

Prace profesjonalistów, eksponowane na wystawie, poszerzają spojrzenie na architekturę wnętrz w dwóch kategoriach: wnętrze mieszkalne i wnętrze użyteczności publicznej. W pierwszej Grand Prix otrzymali Anna Paszkowska-Thurow i Krzysztof Paszkowski-Thurow ze studia Anna Thurow Architektura i Wnętrza, za przekształcenie układu wnętrza mieszkania apartamentowca z widokiem na Bałtyk, indywidualizujące pierwotny powtarzalny schemat i wyposażenie go w meble, oświetlenie i inne elementy o cechach autorskich.

Grand Prix w konkursie dla profesjonalistów dla projektu sklepu – centrum rowerowego Anny Paszkowskiej-Thurow i Krzysztof Paszkowskiego-Thurow Foto: Monika Kuc

W drugiej Grand Prix odebrała Anna Kasprzycka | Insidelab wraz z Wojciechem Pleti i Danielem Niechajem za projekt sklepu Centrum Rowerowego, w którym surowość betonowych ścian kontrastuje z żywą kolorystyką – błękitno-pomarańczową dla oznaczenia orientacyjnych stref w przestrzeni.

Jury doceniło w nim konsekwentne połączenie funkcji ekspozycyjnej, sprzedażowej i serwisowej z architekturą oraz identyfikację wizualną.

Trzecia wystawa „Cha(lle)nges – LAB” poświęcona jest dziełom sztuki w przestrzeni publicznej, a czwarta „Cha(lle)nges – Draw / Wyciągnięte z szuflady” po raz pierwszy wprowadza w tajniki warsztatu architekta wnętrz, prezentując szkice różnych twórców.

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Biennale zakończy 9. Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Cha(lle)nges – Forum” (13-14 października) poświęcona zmianom wpływającym na projektowanie wnętrz i design, poruszająca m.in. problemy bio- i ekodesignu, zrównoważonego rozwoju, projektowania oraz wykorzystania sztucznej inteligencji w pracy projektantów.