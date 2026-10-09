Katarzyna Grzesiak, laureatka Grand Prix w konkursie studenckim, opowiada o swoim projekcie
Cztery wystawy prezentowane na Biennale można oglądać do 15 października. To zarazem ostatni moment, by poznać wnętrza okazałego głównego gmachu ASP przy pl. Matejki 13, w którym wkrótce rozpocznie się wieloletni kompleksowy remont.
Tegoroczna edycja Biennale odbywa się pod hasłem „CHA(LLE)NGES” i skupia się na zmianach oraz wyzwaniach współczesnego projektowania, stąd połączenie w nim dwóch słów: Changes i Challenges.
– Projektowanie zawsze odpowiada na zmianę: sposobu życia, potrzeb użytkowników, technologii czy samego miasta. Tegoroczne hasło Biennale pozwala spojrzeć na te procesy szerzej i potraktować je jako punkt wyjścia do rozmowy o roli współczesnego architekta wnętrz. – wyjaśnia prof. dr hab. Rafał Ziembiński, dziekan Wydziału Architektury Wnętrz ASP w Krakowie.
Wystawa pokonkursowa dla studentów przedstawia najlepsze prace z nadesłanych 25, które pokazują różne propozycje przekształcenia terenu Wesołej – dzielnicy w samym centrum Krakowa (między Starym Miastem, Grzegórzkami i Kazimierzem) – na zieloną przestrzeń o charakterze kulturalnym. Jest to otoczona parkiem przestrzeń poszpitalna z opustoszałymi budynkami Szpitala Uniwersyteckiego.
– Wesoła jest miejscem o bardzo wyrazistym charakterze, dlatego nie chcieliśmy traktować jej jak pustej przestrzeni do dowolnego zagospodarowania. Ważne było dla nas, jak młodzi projektanci odczytają to, co już tam istnieje i jak zaproponują rozwiązania, które nie konkurują z otoczeniem, tylko podejmują z nim dialog. – tłumaczy dr Joanna Łapińska, kuratorka 9. Międzynarodowego Biennale Architektury Wnętrz.
Wystawione prace pokazują bardzo różnorodne możliwości przeobrażenia tego terenu – od bazujących na liniach prostych i na formach geometrycznych do płynnych, organicznych. Proponują stworzenie galerii sztuki, miejsc dla wydarzeń scenicznych i przestrzeni relaksu wśród drzew i kwiatów, gdzie ważnym elementem jest woda ujęta w zbiorniki wodne, fontanny, wodotryski, wodospady czy ściany wodne.
Laureatka Grand Prix: Katarzyna Grzesiak, studentka ASP w Krakowie, stworzyła zielony krajobrazowy park z labiryntowym układem miękko wijących się ścieżek i kopułowymi pawilonami wystawienniczymi z zielonymi dachami wtapiającymi się w otoczenie. Jej projekt ma tytuł „Meandry”, bo jak wyjaśnia autorka: – Część parkowa inspirowana jest meandrami rzeki, jej zakrętami i pętlami, co oddaje układ ścieżek. Wprowadzenie dużej ilości zieleni do tej przestrzeni było dla mnie ważne, ponieważ w centrum miasta terenów zielonych jest po prostu trochę mniej.
Projekt Katarzyny Grzesiak dla dzielnicy Wesoła w Krakowie
Dodatkowo znajdują się tu trzy pawilony, które swoją formą trochę mają przypominać fale, a trochę kopce, które są w Krakowie.
Drugą nagrodę zdobył projekt Julii Droździk „Przestrzeń liminalna”, również studentki krakowskiej uczelni, harmonijnie łączący materialność architektury przeznaczonej dla sztuki z ulotnością jej odbić w wodzie i grą światła.
A trzecią praca Oliwii Dybczyk „In-Between”, skupiona na zachowaniu istniejącego drzewostanu wokół lekkich nowoczesnych przeszklonych pawilonów z ekspozycjami sztuki i designu.
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Prace profesjonalistów, eksponowane na wystawie, poszerzają spojrzenie na architekturę wnętrz w dwóch kategoriach: wnętrze mieszkalne i wnętrze użyteczności publicznej. W pierwszej Grand Prix otrzymali Anna Paszkowska-Thurow i Krzysztof Paszkowski-Thurow ze studia Anna Thurow Architektura i Wnętrza, za przekształcenie układu wnętrza mieszkania apartamentowca z widokiem na Bałtyk, indywidualizujące pierwotny powtarzalny schemat i wyposażenie go w meble, oświetlenie i inne elementy o cechach autorskich.
Grand Prix w konkursie dla profesjonalistów dla projektu sklepu – centrum rowerowego Anny Paszkowskiej-Thurow i Krzysztof Paszkowskiego-Thurow
W drugiej Grand Prix odebrała Anna Kasprzycka | Insidelab wraz z Wojciechem Pleti i Danielem Niechajem za projekt sklepu Centrum Rowerowego, w którym surowość betonowych ścian kontrastuje z żywą kolorystyką – błękitno-pomarańczową dla oznaczenia orientacyjnych stref w przestrzeni.
Jury doceniło w nim konsekwentne połączenie funkcji ekspozycyjnej, sprzedażowej i serwisowej z architekturą oraz identyfikację wizualną.
Trzecia wystawa „Cha(lle)nges – LAB” poświęcona jest dziełom sztuki w przestrzeni publicznej, a czwarta „Cha(lle)nges – Draw / Wyciągnięte z szuflady” po raz pierwszy wprowadza w tajniki warsztatu architekta wnętrz, prezentując szkice różnych twórców.
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Biennale zakończy 9. Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Cha(lle)nges – Forum” (13-14 października) poświęcona zmianom wpływającym na projektowanie wnętrz i design, poruszająca m.in. problemy bio- i ekodesignu, zrównoważonego rozwoju, projektowania oraz wykorzystania sztucznej inteligencji w pracy projektantów.
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