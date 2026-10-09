Fani dorobku brytyjskiego „starchitekta” Normana Fostera, którzy dysponują nieco grubszym portfelem, mogą wejść w posiadanie La Voile – luksusowej willi na Lazurowym Wybrzeżu, którą Foster zaprojektował dla siebie i swojej rodziny. Z prestiżem wynikającym z nazwiska autora i byłego właściciela willi idzie w parze ekskluzywna lokalizacja budynku.

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Prywatna willa Normana Fostera na sprzedaż

Znajdujący się niedaleko Nicei niewielki półwysep Cap-Ferrat to jeden z najbardziej pożądanych obszarów na południowym wybrzeżu Francji. Na kamienistym, porośniętym bujną zielenią, schodzącym wprost do morza brzegu stoi luksusowa willa, która z jednej strony wpisuje się w modernistyczne tradycje tego zakątka Francji, a z drugiej – stanowi popis architektonicznej innowacyjności.

Willę o nazwie La Voile, co po francusku oznacza „żagiel”, zaprojektował Norman Foster, jeden z najbardziej cenionych współczesnych architektów. Do najsłynniejszych prac Brytyjczyka, który w 1990 r. otrzymał z rąk królowej Elżbiety II tytuł szlachecki, należą takie budynki jak wieżowce Varso Tower w Warszawie, 30 St Mary Axe w Londynie i Hearst Tower na nowojorskim Manhattanie, a także przebudowa Reichstagu.

Foto: Savills French Riviera

Willa, którą wybudowano w latach 1999-2002, była prywatną posiadłością Fostera i jego rodziny. Pierwsi właściciele nie mieszkali tu długo – kilka lat po ukończeniu budowy Fosterowie sprzedali La Voile Kirsti Paakkanen, nieżyjącej już, byłej prezesce fińskiej marki Marimekko.

Foto: Savills French Riviera

Obecnie willa należy do spadkobierców Paakkanen. Jak informuje branżowy serwis Mansion Global, w sprzedaży La Voile pośredniczy firma z branży nieruchomości Savills. Obecni właściciele posiadłości życzą sobie za nią 29,5 mln euro. Przedstawiciele firmy Savills przyznają, że ikoniczny dom od śmierci swojej ostatniej właścicielki w 2021 r. stoi pusty i wymaga renowacji.

„La Voile” Normana Fostera. Modernistyczna willa na „wybrzeżu architektów”

Willa La Voile powstała na gruncie istniejącego tu wcześniej domu, który wybudowano w latach 50. ubiegłego wieku. Foster pozbył się większości zewnętrznych elementów domu, pozostawiając właściwie surową, pięciokondygnacyjną konstrukcję budynku.

Na tej bazie nadbudował konstrukcję ze stali i szkła, dość znacząco rozbudowując budynek, ale nadal zgodnie z rygorystycznymi lokalnymi regulacjami gminy Cap-Ferrat. Nazwa willi – „Żagiel” – odnosi się do efektownych płóciennych osłon, które podtrzymywały dwa wielkie stalowe łuki wznoszące się po bokach domu, od najniższego poziomu aż po dach z basenem, zapewniając całemu budynkowi cień w letnie upały.

Centralną część willi stanowi wysoki salon na najniższym poziomie. Biegnące od podłogi aż po sufit, wychodzące na morze 7-metrowe przeszklenie wyposażono w ogromne osłony przeciwsłoneczne. Na dwóch najniższych kondygnacjach znajdują się sypialnie.

Półpiętro, z którego rozciąga się widok na cały dom (i na morze), przeznaczono na jadalnię. Tylną ścianę zdobi ogromny mural autorstwa artysty Richarda Longa, który wykonał dzieło na miejscu, na zamówienie Fosterów.

Willa La Voile ma godne siebie sąsiedztwo. Niedaleko znajduje się m.in. E-1027, prywatna willa, którą zaprojektowała dla siebie brytyjska architektka Eileen Gray, a także skromny drewniany letni domek Cabanon, należący do innej ikony modernizmu – architekta Le Corbusiera.