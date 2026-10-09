Chrysler Building to jeden z najbardziej charakterystycznych budynków nowojorskiego Manhattanu i z jeden z najpiękniejszych wieżowców na świecie. Stan techniczny budynku od lat jest coraz gorszy, a dotychczasowy właściciel nie był w stanie sfinansować napraw. Nowy nabywca architektonicznej perły Nowego Jorku zapowiada przywrócenie historycznemu budynkowi dawnego blasku.

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Chrysler Building w Nowym Jorku. Nadchodzi wielki remont

Znajdujący się w sercu Manhattanu Chrysler Building z charakterystycznym, ozdobnym szczytem i stalowymi gargulcami to jedna z nowojorskich ikon art déco. Autorem projektu wieżowca, który swego czasu był najwyższym budynkiem na świecie, był architekt William Van Alen. Budowę Chrysler Building ukończono w 1930 r.

Grunt, na którym stoi wieżowiec, od 1902 r. należy do firmy Cooper Union, która kieruje prywatnym college’em znajdującym się w budynku. Część wpływów z tytułu dzierżawy Chrysler Building firma przeznacza na wsparcie finansowe dla studentów. Oprócz uczelni w wieżowcu mieszczą się siedziby wielu renomowanych firm i luksusowe apartamenty.

W ostatnich dekadach kondycja Chrysler Building zaczęła być coraz gorsza. Mieszkańcy i inni użytkownicy budynku od lat uskarżają się na pękające ściany, częste awarie wind, brudną wodę z kranu i inwazje szczurów. Mieszkania i biura zaczęły pustoszeć.

Dotychczasowy właściciel wieżowca, firma deweloperska RFR Holding, nie była w stanie zafundować budynkowi solidnego remontu. W ostatnich latach zadłużyła się u Cooper Union na ponad 21 mln dol.

Foto: Jason Krieger Unsplash

W 2025 r. Chrysler Building wystawiono na sprzedaż. Po roku niepewności co do jego dalszych losów nareszcie znalazł się na tyle zamożny nabywca, aby uratować ikoniczny budynek. Nowym właścicielem Chrysler Building będzie międzynarodowa firma deweloperska Tishman Speyer, do której należy m.in. Rockefeller Plaza – inna ikona Nowego Jorku, której przedsiębiorstwo zafundowało wielomilionową renowację.

Firma Tishman Speyer zapowiedziała gruntowną modernizację Chrysler Building, która pochłonie 235 mln dol. Dzierżawa budynku od Cooper Union ma trwać 150 lat.

Renowacja Chrysler Building obejmie zarówno wnętrza, jak i fasadę, w tym gargulce i koronę wieżowca. Na 61. piętrze, gdzie znajdują się gargulce, powstanie wysokiej klasy bar z panoramicznym tarasem.

Foto: Aryanne Valgas Unsplash

W podziemiach wieżowca znajdzie się z kolei klub fitness, centrum wellness i przestrzenie do organizacji spotkań biznesowych. Modernizacja obejmie też apartamenty (mają powstać też nowe), a także wszystkie instalacje i windy.

Nowy rozdział w historii Chrysler Building

Nowojorski Chrysler Building ma za sobą trudny okres. Tishman Speyer swego czasu był jednym ze współwłaścicieli budynku i sfinansował renowację części jego historycznych dekoracji. W okresie wielkiego kryzysu ekonomicznego z 2008 r. firma odsprzedała swoją część własności za 800 mln dol.

W 2019 r. wieżowiec kupiły firmy RFR Holding i Signa za bezcen, bo za 151 mln dol. Tak niska cena wynikała z bardzo wysokich kosztów dzierżawy gruntu (32 mln dol. rocznie), a także ze złego stanu technicznego budynku.

Wskutek pandemii firma Signa sprzedała swoją część własności Chrysler Building i RFR Holding stał się jedynym właścicielem wieżowca. Firma próbowała renegocjować warunki dzierżawy – bezskutecznie.

W 2024 r. Cooper Union pozwał RFR Holding za niepłacenie czynszu. Sąd nakazał spłacenie długu – wspomnianych 21 mln dol. Pojawienie się nowego właściciela kładzie kres finansowym problemom Chrysler Building i – jak to określił Rob Speyer, prezes firmy Tishman Speyer – otwiera przed nim „nowy rozdział”.