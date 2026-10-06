Na konto architektów z wrocławskiej pracowni MIXD z Wrocławia trafiło kolejne międzynarodowe wyróżnienie. Projekt wnętrz kantyny biurowej w siedzibie Netflixa w Warszawie autorstwa Polaków zdobył w swojej kategorii główną nagrodę w konkursie Restaurant & Bar Design Awards 2026.

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Projekt MIXD dla Netflixa. Nagroda w Restaurant & Bar Design Awards 2026

W sierpniu tego roku informowaliśmy na łamach „Sukcesu”, że kantyna w siedzibie Netflixa w budynku Warsaw Office przy ul. Wroniej w Warszawie powalczy o tytuł najładniejszej na świecie przestrzeni coworkingowej. Projekt architektów z pracowni MIXD dostał się do finału, na tak zwaną krótką listę prestiżowego międzynarodowego konkursu architektonicznego Restaurant & Bar Design Awards 2026.

Pojawiły się wyniki konkursu – i okazuje się, że architekci z MIXD mogą otwierać szampana. Ich projekt zwyciężył w globalnej kategorii „Co-working”.

Organizowany od 2008 r. konkurs Restaurant & Bar Design Awards nagradza najlepsze projekty lokali gastronomicznych z całego świata. Nagrody przyznaje się w 56 kategoriach, w których o najwyższe trofeum walczą projekty różnego rodzaju wnętrz: od najbardziej luksusowych, specjalizujących się w fine diningu restauracji, aż po niezobowiązujące bistra i bary.

Oprócz kantyny w siedzibie Netflixa w osobnych kategoriach do finału konkursu zakwalifikowały się jeszcze dwie warszawskie restauracje: Warszawski Tygrys i Barbara. Tym razem jednak żadnej z nich nie udało się zdobyć głównej nagrody w swoich kategoriach.

Stołówka w siedzibie Netflixa w Warszawie z nagrodą

Wystrój biurowej kantyny nawiązuje do powojennego polskiego modernizmu. Przejawia się to zarówno w projektach mebli, jak i w kreatywnym wykorzystaniu naturalnych materiałów wykończeniowych.

Foto: MIXD

W aranżacji kantyny dominuje drewno w ciepłych, głębokich odcieniach, dla którego mocnym kolorystycznym kontrapunktem jest czerwony aneks kuchenny. Innymi wyrazistymi elementami tej przestrzeni są też abstrakcyjna mozaika, nawiązująca do stylu socmodernistycznego oraz tkanina na ścianie o charakterystycznym warkoczowym splocie.

Architekci z MIXD zaprojektowali nie tylko kantynę, ale też wszystkie inne przestrzenie w siedzibie Netflixa. W nich też wyraźnie widać odniesienia do architektury i wzornictwa powojennego.

Foto: MIXD

Przestrzenie biurowe dopasowano do zróżnicowanych potrzeb osób pochodzących z 28 krajów, głównie z Europy Środkowo-Wschodniej. W celu wsparcia integracji tego międzynarodowego grona współpracowników wykorzystano zarówno elementy nawiązujące do polskiej kultury, jak i te bardziej uniwersalne, czytelne dla wszystkich pracowników.

Foto: MIXD

W realizacji projektu MIXD nie zabrakło stref do relaksu i nieformalnych spotkań, pomieszczeń dla całej rodziny. Zastosowano też rozwiązania z myślą o potrzebach m.in. osób neuroróżnorodnych, niewidomych i korzystających z wózków inwalidzkich.

Studio MIXD ma już na koncie sukces w ramach konkursu Restaurant & Bar Design Awards. Dwa lata temu w kategorii „Aranżacja powierzchni” zwyciężyła wielofunkcyjna przestrzeń eventowa „LookUp” w wieżowcu Skyliner w Warszawie.

Architekci z MIXD są autorami wielu innych przestrzeni o różnym przeznaczeniu. Wśród nich są m.in. wnętrza hoteli Hyatt Place w Krakowie, Mercure w Białymstoku i Qubus w Katowicach, siedziby sieci luksusowych hoteli Fairmont Global i Accor w Dubaju, a także firm Pepsico i Echo Investment w Warszawie.