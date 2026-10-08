Kraków to jeden z najpopularniejszych kierunków turystycznych, zarówno wśród turystów z Polski, jak i z całego świata. Dowodem niech będzie obecność dawnej stolicy Polski w dwóch rankingach, które opublikował popularny magazyn podróżniczy „Condé Nast Traveller”. W plebiscycie zagłosowali sami czytelnicy.

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Najlepsze miasta w Europie. Kraków w czołówce

Redakcja magazynu „Condé Nast Traveller” opublikowała wyniki swojego dorocznego plebiscytu Readers' Choice Awards. Międzynarodowe grono czytelników magazynu zagłosowało w tym roku na ponad 200 miast. Plebiscyt Readers' Choice Awards 2026 wyłonił m.in. ulubione miasta w Europie wśród podróżników z całego globu.

Czytelnicy głosowali na wiele aspektów związanych z wyjazdem do danego ośrodka, m.in. na jakość zaplecza gastronomicznego, oferty sklepów i hoteli. Na podstawie ich ocen każde miasto otrzymało notę w stupunktowej skali, która podsumowuje ogólny stopień zadowolenia przyjezdnych ze swoich wizyt.

W rankingu ulubionych miast w Europie nie zabrakło również Krakowa. Na liście dotyczącej najbardziej atrakcyjnych europejskich miast Kraków uplasował się na ostatnim, 20. miejscu, uzyskując notę 85,13 pkt. na 100 możliwych.

Kraków okazał się jednym z niewielu miast z Europy Środkowo-Wschodniej, które znalazły się w tym rankingu. Na liście zabrakło m.in. Pragi, Berlina czy Lwowa.

Najlepsze miasta w Europie. Ranking Condé Nast Traveller

Ulubionym europejskim miastem został w tym roku Paryż, uzyskując notę 97,14 pkt. Redakcja „Condé Nast Traveller” zwraca uwagę na to, że oprócz niepodrabialnego romantycznego klimatu, stolica Francji może od niedawna pochwalić się też pozytywnymi metamorfozami szeregu ikonicznych miejsc na swojej mapie.

Po stu latach nareszcie można kąpać się w figurującej na Liście Światowego Dziedzictwa UNESCO Sekwanie, otwarto kilka plaż nad rzeką. Po kilkuletniej rewitalizacji ponownie działa też Grand Palais – okazała hala wystawowa pod oszklonym dachem w stylu art nouveau.

Drugie miejsce w rankingu, z notą 95,96 pkt., zajął Stambuł. Podróżnicy doceniają niezwykle bogate dziedzictwo historyczne i kulturowe tej europejsko-azjatyckiej stolicy, atrakcyjną bazę hotelową w historycznych budynkach, a także moc atrakcji, w tym zakupy na Wielkim Bazarze, wizyty w licznych muzeach i rejsy po Cieśninie Bosforu.

Podium zamyka nieoczywisty kierunek: niewielka Valletta, którą twórcy rankingu nazywają „maleńkim śródziemnomorskim klejnotem”. Stolica Malty uzyskała 95,76 pkt.

Oprócz malowniczej lokalizacji nad morzem ogromnym walorem Valletty jest architektura. Historyczne, otoczone murami centrum z wijącymi się, kamiennymi uliczkami było scenerią dla takich słynnych produkcji filmowych i serialowych jak „Gladiator” czy „Gra o tron”. Stolica Malty to również raj dla miłośników architektury barokowej.

Kraków znalazł się też w innym rankingu w ramach Readers' Choice Awards 2026, w którym poradził sobie znacznie lepiej. Chodzi o listę europejskich miast, które czytelnicy uważają za najbardziej przyjazne turystom. W tym plebiscycie, z notą 91,43 pkt., Kraków trafił do pierwszej dziesiątki, zajmując ósme miejsce.

Zarówno podium, jak i reszta rankingu wygląda zupełnie inaczej niż ten powyższy. Na pierwszym miejscu znalazło się Porto, za którym uplasowały się Lizbona i Amsterdam. Do pierwszej dziesiątki trafiły ponadto Sztokholm, który wylądował tuż za podium, a także Valletta, Edynburg, Wiedeń, Palma (Hiszpania) i Grenada.