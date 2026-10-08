Osiedle Rozzol Melara w Trieście budowano między latami 60. a 80. ubiegłego wieku jako odpowiedź na gigantyczne zapotrzebowanie we Włoszech na tanie mieszkania po wojnie.
Osiedle o nazwie Rozzol Melara znajduje się na wzgórzu, na wschodnich rubieżach Triestu. Brutalistyczny kompleks miał być modelowym, nowoczesnym osiedlem, zapewniającym jego mieszkańcom komfortowe życie. Z biegiem lat kompleks zaczął podupadać, podobnie jak jego reputacja. Jest jednak nadzieja na to, aby triesteński „Alcatraz” (tak nazywają go mieszkańcy miasta) odzyskał dawny blask.
Większość turystów w Trieście pozostaje w historycznym centrum miasta. Tylko niektórzy udają się ok. 4 km na wschód od triesteńskiej starówki, aby obejrzeć Rozzol Melara – ogromny brutalistyczny kompleks dwóch bloków.
Rozzol Melara budowano między latami 60. a 80. ubiegłego wieku jako odpowiedź na gigantyczne zapotrzebowanie na tanie mieszkania po wojnie. Pracami projektowymi kierował triesteński architekt Carlo Celli. Podobne osiedla na peryferiach miast wybudowano w całych Włoszech, m.in. w Rzymie i Neapolu.
Dwa bloki na wzgórzu (większy stojący wyżej, a niższy – niżej) ustawiono tak, aby otaczały rozległy dziedziniec z betonowymi strukturami. Niegdyś mieściły one szkołę, bibliotekę, pocztę, centrum medyczne, dwupoziomowy garaż, kościół i ok. 20 sklepów. Z mieszkań można się było do nich dostać poprzez system zadaszonych ścieżek i korytarzy.
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Pierwsi mieszkańcy wprowadzili się tu w 1979 r., ale już w kolejnej dekadzie dzielnica Melara, do której przynależy kompleks, stała się slumsem. Obiecane sklepy na nowym osiedlu nigdy się nie otworzyły, nie dokończono też budowy wielu obiektów publicznych w obrębie Rozzol Melara.
Pomimo pogarszającego się stanu technicznego w Rozzol Melara wciąż mieszka ok. 2,5 tys. osób. Nadal też robią wrażenie modernistyczne detale architektoniczne kompleksu, które przyciągają tu fanów brutalizmu z całego świata.
Niedawno o osiedlu zrobiło się szczególnie głośno, i to w skali całego świata. W przestrzeniach Rozzol Melara nakręcono teledysk do piosenki pt. „Bang Bang” girlbandu Ive, jednego z najpopularniejszych zespołów K-popowych. Klip obejrzało na YouTube blisko 70 mln widzów.
W 2016 r. Rozzol Melara objęto ogólnokrajowym planem modernizacji powojennych osiedli tego typu. Realizacja projektu postępuje mozolnie, ale wciąż jest nadzieja dla brutalistycznego kompleksu. Jego mieszkańcy nie chcą się z niego wyprowadzać, bo doceniają wspaniałe widoki na Triest, morze i góry, jakie roztaczają się z okien ich mieszkań.
Plan dotyczący modernizacji Rozzol Melara ma na celu przekształcenie go w nowoczesne, przyjazne dla środowiska miejsce do życia, spotkań lokalnych mieszkańców i organizacji różnego rodzaju wydarzeń kulturalnych. Oprócz rewitalizacji przestrzeni mieszkaniowych poprawie ma ulec dostępność i komunikacja między wszystkimi częściami kompleksu, a także skomunikowanie z resztą miasta.
Ze względu na dogodne usytuowanie kompleksu na dachu wyższego bloku ma znaleźć się elektrownia wiatrowa. Na terenie wokół niższego bloku mają z kolei powstać m.in. nowe chodniki, tereny zielone, infrastruktura sportowa. Modernizacji istniejących korytarzy – jednych z najbardziej charakterystycznych elementów kompleksu – ma towarzyszyć też budowa nowych zadaszonych tras.
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