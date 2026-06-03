Znajdujący się na stepach Mongolii Wewnętrznej około 160 kilometrów na zachód od Pekinu budynek galerii sztuki Prairie Ark wygląda jak latający spodek, który rozbił się na Ziemi. Nietypowy obiekt (nie latający) wybudowano na brzegu jeziora Laoli w regionie autonomicznym wchodzącym w skład ChRL.

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Chiny: Prairie Ark – galeria sztuki w kształcie latającego spodka

Jak można zaprojektować galerię sztuki na mongolskim stepie? Wielu od razu do głowy przyszłyby dosłowne odniesienia do kultury tamtejszych nomadów, a więc obiekty nawiązujące do typowych jurt i innych przykładów tradycyjnej architektury Mongołów.

Architekci z chińskiej pracowni Büro Ziyu Zhuang (autorzy projektu kościoła, który w 2023 r. magazyn „ArchDaily” ogłosił najpiękniejszym budynkiem tego typu) podeszli do tego zadania od zupełnie innej strony. Chcąc zbudować miejsce oderwania się zwiedzających od miejskiego zgiełku i cywilizacji na odludnym stepie, projektanci postawili na odniesienie do statku kosmicznego, czyli obiektu, który przywodzi skojarzenia z najbardziej odległymi światami.

Budynek, który otrzymał nazwę Prairie Ark (ang. Arka Preriowa), częściowo wbudowano we wzgórze nad jeziorem Laoli. Pozwoliło to uzyskać dynamiczny i niemal filmowy efekt dosłownego wbicia się „latającego spodka” w ziemię.

Architekci wykorzystali asymetryczną formę budynku, tworząc na jego szczycie taras widokowy, gdzie znajduje się jednocześnie wejście do galerii. Zwiedzający mogą tam wejść wprost ze stepu.

Foto: Büro Ziyu Zhuang

Kolejne wejścia do galerii porozmieszczano na parterze oraz na poziomie „-1”, które także płynnie łączą się z trawiastym terenem. Wielość wejść, tworzących zróżnicowane ścieżki zwiedzania całej galerii, ma dodawać budynkowi bardziej dynamicznego charakteru.

Chiny: „Latającemu spodkowi” towarzyszy „latarnia” na wyspie

Minimalistyczne wnętrze budynku zaprojektowano tak, aby w razie potrzeby mogło pełnić rozmaite funkcje. Oprócz tej podstawowej, czyli wystawienniczej, w galerii Prairie Ark mogą odbywać się konferencje, spotkania komercyjne i wiele innych imprez.

Foto: Büro Ziyu Zhuang

Wnętrza galerii na wszystkich poziomach są bardzo dobrze doświetlone dzięki siatce dużych świetlików w suficie. Przestrzeń na parterze nie posiada ścian, aby światło padające z góry mogło dotrzeć do każdego zakątka na tym poziomie.

Niedaleko wschodniego wybrzeża Jeziora Laoli znajduje się niewielka wyspa, którą architekci z Büro Ziyu Zhuang również wykorzystali. Wybudowali na niej niewielki budynek o nazwie Nomads' Beacon Tower, czyli w wolnym tłumaczeniu: Latarnię Nomadów.

Zarówno nazwa, jak i forma obiektu odnoszą się do trybu życia i kultury mongolskich ludów wędrownych. Strzelista architektura „latarni” nawiązuje do dymu unoszącego się nad wieżami-latarniami, które znajdują się w Wielkim Murze Chińskim.

Na dziedziniec wieży prowadzi pojedyncza grobla, którą wybudowano na jeziorze i która po dotarciu na wyspę zamienia się w ścieżkę. Na szczyt wieży, na którym znajduje się taras, wchodzi się schodami, które spiralnie otaczają budynek.

Ścieżka prowadząca ze stałego lądu przez jezioro aż do wieży to jedyna droga, którą można dostać się na wyspę. Kiedy latem poziom wody w Jeziorze Laoli wzrasta, Latarnia Nomadów zostaje odcięta od świata.