Prestiżową Rubenspreis, czyli Nagrodę Rubensa za całokształt twórczości artystycznej otrzyma Polak – Wilhelm Sasnal. Jeden z najbardziej znanych i wyrazistych artystów w Europie, którego prace osiągają na zagranicznych aukcjach ceny sięgające setek tysięcy dol., stał się tym samym zaledwie czternastym europejskim i zarazem pierwszym twórcą z Polski, którego uhonorowano tym wyróżnieniem.

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Nagroda Rubensa za całokształt twórczości dla Wilhelma Sasnala

Nagroda Rubensa to organizowany od 1957 r. w niemieckim mieście Siegen konkurs, w ramach którego co pięć lat grono ekspertów ze świata sztuki przyznaje nagrodę za całokształt artystycznego dorobku jednemu żyjącemu malarzowi lub grafikowi z Europy. Nagrodę stworzono na cześć Petera Paula Rubensa – jednego z najwybitniejszych artystów epoki baroku, który pochodzi właśnie z Siegen.

Jak dotąd żadnemu artyście z Polski nie udało się zdobyć Nagrody Rubensa. To się właśnie zmieniło, bo organizatorzy konkursu ogłosili, że prestiżowe wyróżnienie trafi do Wilhelma Sasnala, którego uważa się za jednego z najbardziej wpływowych artystów w Europie.

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Jury, w którego składzie zasiadają Kerstin Brätsch, Georg Imdahl, Matthias Mühling, Annette Tietenberg i Theodora Vischer, tak uzasadniło decyzję o przyznaniu Sasnalowi nagrody: „W swoich obrazach Wilhelm Sasnal łączy intymne momenty ze swojego życia z obrazami zbiorowego doświadczenia i pamięci, tworząc wyrazisty kalejdoskop teraźniejszości”.

„Sasnal ze swobodą i twórczą autonomią odzwierciedla zarówno analogową, jak i cyfrową rzeczywistość. Pod względem formalnym wzbogaca współczesne malarstwo o prezentowany z lekkością, a zarazem złożony i gęsty język wizualny, którego składnię tworzą elementy figuratywne i abstrakcyjne” – podsumowują jurorzy Nagrody Rubensa.

Uroczyste przyznanie nagrody Sasnalowi odbędzie się w Siegen w listopadzie 2027 r. Artysta otrzyma 25 tys. euro, dodatkowo w Muzeum Sztuki Współczesnej (Museum für Gegenwartskunst) w Siegen odbędzie się wystawa jego prac, której będzie towarzyszyć specjalna publikacja.

Wilhelm Sasnal. Pierwszy polski artysta z Nagrodą Rubensa

Wilhelm Sasnal, który obecnie mieszka i tworzy w Krakowie, urodził się w 1972 r. w Tarnowie. Początkowo studiował architekturę na Politechnice Krakowskiej, ale wkrótce przeniósł się na tamtejszą Akademię Sztuk Pięknych, gdzie ukończył malarstwo. W międzyczasie, wraz z Rafałem Bujnowskim, Markiem Firkiem, Józefem Tomczykiem i Marcinem Maciejowskim stworzył wpływowy kolektyw artystyczny Grupa Ładnie.

Sasnal ma na koncie wystawy zarówno w najważniejszych polskich, jak i zagranicznych muzeach i galeriach sztuki. Jego prace prezentowano m.in. w nowojorskiej Anton Kern Gallery, Stedelijk Museum w Amsterdamie i BLUM Gallery w Los Angeles.

W swojej artystycznej twórczości Wilhelm Sasnal nie ogranicza się jedynie do malarstwa – tworzy również rysunki, komiksy i filmy. Motywy do swoich dzieł czerpie z masmediów, dzieł sztuki z minionych epok, a także z własnych fotografii.

W swoich pracach artysta łączy obserwacje ze swojego prywatnego życia ze zjawiskami politycznymi, społecznymi i historycznymi. Ogromny wpływ na jego twórczość miały jego rodzinne doświadczenia związane z obozem koncentracyjnym w Auschwitz. Tematyka Zagłady bardzo często zresztą pojawia się w pracach Sasnala.