Dobiegły końca skomplikowane prace konserwatorskie „Domu Zwęglonych Mebli” znajdującego się na terenie Parku Archeologicznego w Herkulanum. Przez prawie trzy dekady starożytny rzymski domus był zamknięty dla zwiedzających. Zainteresowani starożytnością i tragiczną historią miasta nareszcie mogą poznać tajemnice wyjątkowego zabytku.

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Włochy: „Dom Zwęglonych Mebli” w Herkulanum otwarty

Casa del Mobilio Carbonizzato, czyli w wolnym tłumaczeniu „Dom Zwęglonych Mebli”, to nazwa domusu w starożytnym mieście Herkulanum, znajdującego się u stóp Wezuwiusza, na południe od Neapolu. Podobnie jak pobliskie Pompeje, Herkulanum zasypała warstwa gorącego wulkanicznego pyłu wskutek erupcji Wezuwiusza, która miała miejsce 24 sierpnia 79 r. n. e.

Starożytny domus w Herkulanum odkryto w latach 30. ubiegłego wieku. Zobaczywszy liczące blisko dwa tysiące lat meble, które w zaskakująco dobrym stanie zachowały się do naszych czasów, domus nazwano „Domem Zwęglonych Mebli”. Nadal stoi w nim m.in. stół i łóżko z wysokim wezgłowiem i pozostałościami tkanin, a także przedmioty codziennego użytku.

Po blisko 30 latach domus, który – jak ustalili badacze – wybudowano w okresie republiki, na początku lipca otwarto dla zwiedzających. Udostępnienie poprzedziły trwające ponad dekadę prace konserwatorskie i rekonstrukcyjne pod kierownictwem architektki Rosselli Di Lauro oraz we współpracy z zespołem konserwatorów zabytków.

„Dom zwęglonych mebli” był niedostępny przez 30 lat – trwały w nim prace konserwatorskie. Foto: Parco Archeologico di Ercolano

Prace obejmowały m.in. rekonstrukcję dachów, niektórych drewnianych podłóg, kolumn, a także zabezpieczenie dekoracji, które przetrwały erupcję. Dziś w „Domu Zwęglonych Mebli” można oglądać malunki na ścianach, dekoracje na sufitach i posadzce, które przez lata zajęła roślinność. Wszystkie te powierzchnie oczyszczono z roślin i osadów.

„Nie mówimy jedynie o odzyskaniu przestrzeni architektonicznej, ale ludzkiej historii, którą tworzą rzeczy codzienne – łóżko, stół – które erupcja utrwaliła w czasie i którą to historię dziś, dzięki długim i cierpliwym pracom konserwatorskim, możemy ponownie opowiedzieć” – tłumaczy dyrektorka Parku Archeologicznego w Herkulanum Federica Colaiacomo.

Herkulanum: Miasto zniszczone przez erupcję Wezuwiusza

Starożytny „Dom Zwęglonych Mebli” składa się z właściwego domusa z atrium i ogrodem. Na pierwszym piętrze znajduje się loggia z kolumnadą. Pokoje kryją świetnie zachowane marmurowe mozaiki oraz freski na ścianach i sufitach, a także zwęglone meble, od których domus wziął swoją nazwę.

Miłośnicy starożytności mogą obejrzeć starożytne artefakty pochodzące z „Domu Zwęglonych Mebli” nie tylko w tej posiadłości. Część z nich przeniesiono do budynku Antiquarium na terenie Parku Archeologicznego w Herkulanum. Tam, jak tłumaczą muzealnicy, zwiedzający mogą kontynuować odkrywanie historii mieszkańców rezydencji. Wśród tych przedmiotów znajduje się m.in. niski drewniany stół, bardzo podobny do współczesnych stolików kawowych.

Pracownicy Parku Archeologicznego w Herkulanum informują, że otwarcie atrium i terenu wokół niego stanowi pierwszy krok w kierunku pełnego udostępnienia zabytku dla szerokiej publiczności. Kolejny etap prac konserwatorskich i rekonstrukcyjnych obejmie ogród i lararium, czyli miejsce kultu larów – bóstw opiekujących się domem.