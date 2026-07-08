Motywem przewodnim całej struktury są łuki – charakterystyczny element wielu budynków, które wznoszono w Italii od starożytności.
Trwa rozbudowa historycznej fabryki wody marki San Pellegrino w dolinie Brembana niedaleko Bergamo we Włoszech, która funkcjonuje tam od ponad 125 lat. Projektanci nowego kompleksu z duńskiej pracowni BIG/Bjarke Ingels Group określili go jako połączenie elementów nawiązujących do historii włoskiej architektury, innowacyjnych rozwiązań konstrukcyjnych i aspektów ekologicznych.
W 2023 roku koncepcja architektów z pracowni BIG/Bjarke Ingels Group wygrała konkurs na projekt fabryki jednego z czołowych towarów eksportowych Włoch – wody San Pellegrino. Firma Sanpellegrino S.p.A. rozpisała międzynarodowy konkurs jeszcze w 2016 roku. Propozycja słynnego kopenhaskiego biura, którego założycielem jest „starchitekt” Bjarke Ingels, pokonała w konkursie koncepcje tak renomowanych pracowni jak MVRDV, Snøhetta i Architetto Michele De Lucchi.
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Oficjalnie realizacja projektu rozpoczęła się jeszcze w 2017 r. z perspektywą ukończenia budowy w 2022 roku. W międzyczasie twórcom przedsięwzięcia stanęło na drodze wiele przeszkód, głównie natury logistycznej.
Pracownia Bjarke Ingels Group udostępniła wizualizacje projektu, a także zdjęcia z placu budowy. Prace znajdują się na zaawansowanym etapie. Zdjęcia ukazują monumentalne fragmenty kompleksu z betonowymi arkadami na tle Alp Bergamskich. W przyszłości budynek ma mieścić nie tylko miejsce butelkowania wody, ale również centrum edukacyjne dla zwiedzających.
Powierzchnia całego kompleksu będzie wynosić łącznie 38 tysięcy metrów kwadratowych. Jego głównym elementem konstrukcyjnym, a także estetycznym, będzie beton.
Motywem przewodnim całej struktury są łuki – charakterystyczny element wielu budynków, które wznoszono w Italii od starożytności. Zbudowanie nowego kompleksu w dolinie, w otoczeniu gór, było dla architektów z jednej strony sporym wyzwaniem, a z drugiej – okazją do stworzenia kompleksu, który płynnie wpisze się w naturalny krajobraz doliny Brembana.
Stylistycznie architektura fabryki nawiązuje do takich tradycyjnych elementów klasycznej włoskiej architektury i urbanistyki jak arkady, portyki, place czy wijące się alejki. Bjarke Ingels określa przy tym budynek jako „wodny ekwiwalent piwniczki winnej”, gdzie lekkość i przejrzystość wody przejawia się w otwartych przestrzeniach przyszłego budynku.
„Fabryka przyszłości”, jak określają ją jej projektanci, będzie mieścić przestrzenie produkcyjne oraz „Laboratorium Doświadczeń” dla zwiedzających. Ci ostatni będą mogli poznać tu wszystkie aspekty produkcji wody San Pellegrino, a także historię włoskiej marki.
W centrum „Laboratorium Doświadczeń” znajdzie się ogromna próbka geologiczna z pobliskich gór. Pokaże ona 30-letnią ścieżkę, jaką pokonuje woda przez kolejne warstwy, zanim trafi do butelki.
Cały kompleks będzie funkcjonował w sposób możliwie najmniej inwazyjny dla środowiska. Na miejscu będzie działać zintegrowany system odzyskiwania wody deszczowej i ściekowej. Fabryka będzie też wyposażona w nowoczesne systemy energetyczne, w tym w panele fotowoltaiczne.
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