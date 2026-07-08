Trwa rozbudowa historycznej fabryki wody marki San Pellegrino w dolinie Brembana niedaleko Bergamo we Włoszech, która funkcjonuje tam od ponad 125 lat. Projektanci nowego kompleksu z duńskiej pracowni BIG/Bjarke Ingels Group określili go jako połączenie elementów nawiązujących do historii włoskiej architektury, innowacyjnych rozwiązań konstrukcyjnych i aspektów ekologicznych.

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Fabryka wody San Pellegrino w Val Brembana: „Fabryka przyszłości”

W 2023 roku koncepcja architektów z pracowni BIG/Bjarke Ingels Group wygrała konkurs na projekt fabryki jednego z czołowych towarów eksportowych Włoch – wody San Pellegrino. Firma Sanpellegrino S.p.A. rozpisała międzynarodowy konkurs jeszcze w 2016 roku. Propozycja słynnego kopenhaskiego biura, którego założycielem jest „starchitekt” Bjarke Ingels, pokonała w konkursie koncepcje tak renomowanych pracowni jak MVRDV, Snøhetta i Architetto Michele De Lucchi.

Oficjalnie realizacja projektu rozpoczęła się jeszcze w 2017 r. z perspektywą ukończenia budowy w 2022 roku. W międzyczasie twórcom przedsięwzięcia stanęło na drodze wiele przeszkód, głównie natury logistycznej.

Foto: Schirra/Giraldi

Pracownia Bjarke Ingels Group udostępniła wizualizacje projektu, a także zdjęcia z placu budowy. Prace znajdują się na zaawansowanym etapie. Zdjęcia ukazują monumentalne fragmenty kompleksu z betonowymi arkadami na tle Alp Bergamskich. W przyszłości budynek ma mieścić nie tylko miejsce butelkowania wody, ale również centrum edukacyjne dla zwiedzających.

San Pellegrino: Nowa fabryka w sercu włoskich Alp

Powierzchnia całego kompleksu będzie wynosić łącznie 38 tysięcy metrów kwadratowych. Jego głównym elementem konstrukcyjnym, a także estetycznym, będzie beton.

Foto: Schirra/Giraldi

Motywem przewodnim całej struktury są łuki – charakterystyczny element wielu budynków, które wznoszono w Italii od starożytności. Zbudowanie nowego kompleksu w dolinie, w otoczeniu gór, było dla architektów z jednej strony sporym wyzwaniem, a z drugiej – okazją do stworzenia kompleksu, który płynnie wpisze się w naturalny krajobraz doliny Brembana.

Foto: Schirra/Giraldi

Stylistycznie architektura fabryki nawiązuje do takich tradycyjnych elementów klasycznej włoskiej architektury i urbanistyki jak arkady, portyki, place czy wijące się alejki. Bjarke Ingels określa przy tym budynek jako „wodny ekwiwalent piwniczki winnej”, gdzie lekkość i przejrzystość wody przejawia się w otwartych przestrzeniach przyszłego budynku.

Foto: Schirra/Giraldi

„Fabryka przyszłości”, jak określają ją jej projektanci, będzie mieścić przestrzenie produkcyjne oraz „Laboratorium Doświadczeń” dla zwiedzających. Ci ostatni będą mogli poznać tu wszystkie aspekty produkcji wody San Pellegrino, a także historię włoskiej marki.

Foto: BIG/Bjarke Ingels Group

W centrum „Laboratorium Doświadczeń” znajdzie się ogromna próbka geologiczna z pobliskich gór. Pokaże ona 30-letnią ścieżkę, jaką pokonuje woda przez kolejne warstwy, zanim trafi do butelki.

Foto: Schirra/Giraldi

Cały kompleks będzie funkcjonował w sposób możliwie najmniej inwazyjny dla środowiska. Na miejscu będzie działać zintegrowany system odzyskiwania wody deszczowej i ściekowej. Fabryka będzie też wyposażona w nowoczesne systemy energetyczne, w tym w panele fotowoltaiczne.