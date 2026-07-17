Znajdujące się w Parku Rike w Tbilisi Centrum Muzyczno-Wystawiennicze Rike to jeden z najbardziej charakterystycznych obiektów stolicy Gruzji. Na fali politycznych zawirowań w tym kraju futurystycznego budynku nigdy nie oddano do użytku, a w końcu zadecydowano o jego zburzeniu.

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Sala koncertowa w Parku Rike w Tbilisi do rozbiórki

Miejski krajobraz Tbilisi przechodzi właśnie dynamiczne zmiany. W centrum miasta powstają nowoczesne biurowce i apartamentowce, a niektóre historyczne budynki otrzymują nową funkcję (jak choćby modernistyczny gmach poczty głównej, gdzie działa teraz luksusowy hotel Telegraph).

Jest jednak jeden obiekt, któremu wyraźnie się nie poszczęściło. Chodzi o Centrum Muzyczno-Wystawiennicze Rike, zwane też Salą Koncertową Rike – od nazwy parku w południowej części Tbilisi, w którym się znajduje. Gigant ze stali i szkła miał stać się nowoczesnym centrum życia kulturalnego miasta, tak się jednak nigdy nie stało.

Monumentalny, przypominający dwie gigantyczne tuby obiekt od zawsze budził w mieszkańcach Tbilisi skrajnie różne emocje, ale jednocześnie cieszył się dużym zainteresowaniem turystów. Od 14 lat – czyli od początku swojego istnienia – budynek można było oglądać jedynie od zewnątrz. W obiekcie mieszczącym salę na 566 miejsc oraz halę wystawową nigdy nie odbyły się ani żaden koncert czy spektakl, ani wystawa.

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Gruzińskie media doniosły właśnie o tym, że ratusz w Tbilisi dał właścicielowi hali zielone światło do jej zburzenia. Jako kluczowe powody tej decyzji władze miasta wymieniły bardzo zły stan techniczny budynku, a także jego niefunkcjonalność.

„Można by go nazwać wysypiskiem śmieci, tak zły jest jego stan” – stwierdził burmistrz Tbilisi Kakha Kaladze w wypowiedzi dla gruzińskiego portalu Inter Press News. „Jest funkcjonalnie nieuzasadniony, w związku z czym jego właściciel podjął decyzję o rozbiórce”.

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Obecnym właścicielem Hali Koncertowej Rike jest firma Makro Constructions. Ma ona czas na zburzenie budynku do 25 grudnia tego roku. Potem ma zaprezentować władzom Tbilisi propozycję projektu nowego obiektu, który ma stanąć w miejscu hali. „To bardzo ważne miejsce, toteż projekt musi odpowiednio korespondować ze swoim otoczeniem” – podkreślił burmistrz Kaladze.

Tbilisi: Sala koncertowa, której nigdy nie otwarto

Budowa Hali Koncertowej Rike dobiegła końca w 2012 r., jeszcze za czasów prezydentury Micheila Saakaszwilego, w ramach modernizacji stolicy Gruzji. Autorami projektu hali są architekci ze Studia Fuksas, jednej z czołowych włoskich pracowni architektonicznych.

Awangardowa forma gmachu mocno kontrastuje przede wszystkim z historycznymi budynkami, które znajdują się w okolicy, przez co nie zyskał on powszechnej sympatii wśród mieszkańców Tbilisi. Pomimo swojej prestiżowej lokalizacji i wyrazistej architektury jeszcze w tym samym roku, na fali zmiany władzy w Gruzji, sala została opuszczona i stoi pusta do dzisiaj.

Niejako na złość byłemu prezydentowi Micheilowi Saakaszwilemu nowy rząd nie podjął żadnej inicjatywy, aby wykorzystać budynek. Sala stała się kolejnym, wyjątkowo jaskrawym przykładem obiektu użyteczności publicznej, który – przynajmniej w oczach decydentów – stracił swój potencjał jeszcze przed oddaniem go do użytku.

W 2022 r. halę przejęła firma deweloperska, która trzy lata później sprzedała ją firmie Makro Constructions. Po zburzeniu niszczejącego gmachu nowy właściciel planował wybudowanie w jego miejscu hotelu, ale jak dotąd nie opublikowano żadnego konkretnego pomysłu na nowy obiekt, który zastąpi halę.