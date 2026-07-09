Niebawem odbędą się dni otwarte Arki Koniecznego – domu architekta Roberta Koniecznego, właściciela i założyciela katowickiej pracowni KWK Promes. Ruszyła rejestracja na dwudniowe wydarzenie, w ramach którego będzie można zwiedzić Arkę Koniecznego w Beskidach.

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KWK Promes. Weekend otwarty w Arce Koniecznego

W 2013 r. architekt Robert Konieczny wybudował w Brennej w Beskidach nietuzinkową rezydencję dla siebie i swojej rodziny. Arka Koniecznego – bo właśnie tak architekt nazwał swój dom – przypomina łódź, która osiadła na zboczu.

Arka Koniecznego bardzo szybko przykuła uwagę ekspertów ze świata architektury, zarówno w Polsce, jak i za granicą. Dom architekta obsypano nagrodami i nominacjami.

W 2016 r. dom Koniecznego znalazł się w gronie projektów nominowanych do Nagrody Fundacji Miesa van der Rohe, w tym samym roku zdobył pierwszą nagrodę w kategorii „Obiekty mieszkalne” w plebiscycie Polska Architektura 2016 oraz Grand Prix konkursu Polska Architektura XXL oraz Nagrodę Architektoniczną „Polityki”.

Bodaj najbardziej znaczący międzynarodowy sukces przyszedł w 2017 r. Arce Koniecznego przyznano wtedy tytuł najlepszego domu na świecie w konkursie Wallpaper Design Awards, którego organizatorem jest prestiżowy, poświęcony designowi magazyn „Wallpaper. W gronie nominowanych w tamtejszej edycji konkursu (w różnych dziedzinach) znalazły się takie renomowane biura architektoniczne jak Herzog & de Meuron, Snøhetta, Zaha Hadid Architects czy MVRDV.

W 2025 roku, w rozmowie z magazynem „Sukces” Robert Konieczny tak mówił o Arce: „Zdarza mi się zagadać do ludzi, którzy przychodzą obejrzeć Arkę, kiedyś zaprosiłem nawet na herbatę grupę studentów. Gdy nie ma mnie na miejscu, można podejść, obejrzeć Arkę i wyrobić sobie zdanie, bo architektura musi bronić się sama. Nie mam z tym problemu. Namawiam jedynie, żeby nie jechać do nas samochodem, bo teren jest trudny. Wiele razy wyciągaliśmy auta gości za pomocą traktora czy koni”.

Foto: Olo Studio

Do tej pory Arkę Koniecznego można było oglądać jedynie na zdjęciach lub z zewnątrz, jeśli ktoś zdecydował się na wyprawę w góry. Teraz miłośnicy architektury będą mieli wyjątkową szansę dokładnie obejrzeć budynek, w którym Robert Konieczny mieszka z rodziną – zarówno od zewnątrz, jak i od środka.

W dniach 18-19 lipca odbędzie się Weekend Otwarty Arki Koniecznego, w trakcie którego uczestnicy będą mogli zwiedzić całą rezydencję. Rejestracja online na wydarzenie trwa, z uwagi na wielkość domu liczba uczestników jest ograniczona.

Arka Koniecznego: Wyjątkowy dom w Beskidach

Arkę Koniecznego wybudowano w malowniczej scenerii, na zboczu wzgórza. Z tradycyjną bryłą domu z dwuspadowym dachem kontrastuje minimalistyczny, szary beton – współczesny budulec, dzięki któremu architekt uzyskał prosty, wręcz surowy efekt.

Duże wrażenie robi też usytuowanie domu – część budynku unosi się w powietrzu, tuż nad ziemią. To tylko jedno z wielu innowacyjnych i eksperymentalnych jak na ówczesne czasy zabiegów, które zastosował Robert Konieczny w architekturze swojego domu.

Z Arką wiąże się interesująca historia: Robert Konieczny zaprojektował swój dom, po czym, ku zaskoczeniu ekipy budowlanej oraz rodziny, kilka dni przed rozpoczęciem budowy, całkowicie zmienił koncepcję i przygotował zupełnie nowy projekt. W ten sposób powstała Arka, budynek, który w kolejnych latach zyskał rozgłos na świecie, trafiając do czołowych magazynów i albumów poświęconych współczesnej architekturze.

Foto: Jakub Certowicz

W trakcie Weekendu Otwartego uczestnicy mogą liczyć na oprowadzanie po Arce Koniecznego z udziałem właściciela domu. Dowiedzą się więc z pierwszej ręki, co zainspirowało Roberta Koniecznego do nadania budynkowi takiej, a nie innej formy.

Konieczny opowie o procesie projektowania, a także jak – i czy w ogóle – konkretne rozwiązania sprawdzają się po latach. Zdradzi, które z nich okazały się właściwe, a także jak dom zmienił się przez ponad dekadę codziennego użytkowania.

Weekend Otwarty Arki Koniecznego odbędzie się we współpracy z magazynem Architektura-Murator. Rejestracji na wydarzenie można dokonać na stronie portalu.