Jeden z najsłynniejszych wieżowców w Nowym Jorku zmienia oblicze. Wielki remont

Liczący ponad 120 lat Flatiron Building na nowojorskim Manhattanie przechodzi gruntowną transformację. Przez wiele dekad funkcjonował jako biurowiec, nowy właściciel chce jednak, by funkcja budynku uległa zmianie.

Publikacja: 21.11.2025 05:00

Budynek powstał na trójkątnej działce, stąd jego nietypowy kształt, a także nazwa – „Żelazko”.

Foto: Jeenah Moon/Bloomberg

Izabela Popko

Flatiron Building to jeden z najbardziej charakterystycznych budynków w Nowym Jorku i jedna z architektonicznych ikon miasta. Niebawem do legendarnego wieżowca wprowadzą się pierwsi mieszkańcy. Budynek, w którym przez lata mieściły się biura, przechodzi metamorfozę: stanie się luksusowym apartamentowcem.

Flatiron Building: historia jednego z najsłynniejszych wieżowców Nowego Jorku

Znajdujący się na skrzyżowaniu Broadwayu, Piątej Alei i 23. ulicy na nowojorskim Manhattanie 22-piętrowy Flatiron Building jest jednym z najbardziej rozpoznawalnych budynków na świecie. O jego unikatowości, nie tylko na skalę Nowego Jorku, ale i świata, decyduje charakterystyczna bryła przypominająca żelazko — stąd też jego nazwa. To skutek nietypowej trójkątnej działki, na której stanął budynek.

Budowę Flatiron według projektu architekta Daniela Burnhama ukończono w 1902 roku. To był jeden z pierwszych nowojorskich wieżowców o stalowej konstrukcji. Fasada budynku zachwyca bogatymi ornamentami w stylu Beaux-Arts.

Foto: Jeenah Moon/Bloomberg

Zabytkowy wieżowiec, który od samego początku swojego istnienia funkcjonował jako biurowiec, przechodzi właśnie gruntowną transformację swoich wnętrz. W niedalekiej przyszłości będą one mieściły 38 luksusowych apartamentów.

Za przebudowę wieżowca odpowiada firma Brodsky Organization we współpracy z deweloperem Sorgente Group, na zlecenie grupy właścicieli budynku. Zaprojektowanie wnętrz przyszłych apartamentów i innych przestrzeni wieżowca powierzono nowojorskiej pracowni Studio Sofield.

Co obejmuje remont Flatiron Building i jak będą wyglądać nowe apartamenty? O tym informował „New York Times”, którego dziennikarze mieli okazję odwiedzić gotowy, modelowy apartament na 12. piętrze budynku.

Liczący ponad 362 metry kwadratowe apartament urządzono w typowo nowojorskim, loftowym stylu. Mieści między innymi cztery sypialnie z łazienkami i przestrzeń dzienną składającą się z salonu, jadalni i otwartej kuchni. Przestrzeń w rogu znajdującym się u szczytu „Żelazka” zaadaptowano na kącik wypoczynkowy, z oknami wychodzącymi na Madison Square Park i Piątą Aleję.

Foto: Jeenah Moon/Bloomberg

Ceny apartamentów są adekwatne do prestiżu budynku i jego lokalizacji. Jak informuje „New York Times”, najtańsze lokum z trzema sypialniami kosztuje 11 milionów dol., z kolei za najdroższy apartament z tarasem i z pięcioma sypialniami na 21. piętrze trzeba zapłacić 50 milionów.

Co dalej z Flatiron Building w Nowym Jorku?

Architekci zadbali o zachowanie i odrestaurowanie możliwie jak największej liczby oryginalnych, historycznych elementów budynku. Nowe wejście będzie się znajdować u zbiegu 22. ulicy i Piątej Alei, znajdą się w nim odnowione drewniane drzwi obrotowe.

W głównym lobby, które dawniej było siedzibą banku Western Union, znajdzie się ogromny żyrandol. Z kolei dawne lobby firmy Macmillan na poziomie ulicy będzie mieściło ogólnodostępną kawiarnię.

Jeżeli chodzi o modyfikacje elementów konstrukcyjnych, to zmieniono między innymi lokalizację wind i schodów przeciwpożarowych, wydłużono i wyszczuplono też trzon wieżowca. Dzięki temu zyskano więcej przestrzeni mieszkaniowej, zaś apartamenty w zachodniej części budynku będą możliwie jak najbardziej prostopadłościenne.

Przebudowa wnętrz Flatiron Building ma dobiec końca w 2026 roku. Jak informują przedstawiciele firmy Brodsky Organization, zainteresowanie apartamentami jest znaczne, podpisano już część umów, zaś około 20 procent osób zainteresowanych kupnem apartamentów pochodzi spoza Stanów Zjednoczonych.

Źródło: rp.pl

