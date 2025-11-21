Aktualizacja: 21.11.2025 14:53 Publikacja: 21.11.2025 05:00
Budynek powstał na trójkątnej działce, stąd jego nietypowy kształt, a także nazwa – „Żelazko”.
Flatiron Building to jeden z najbardziej charakterystycznych budynków w Nowym Jorku i jedna z architektonicznych ikon miasta. Niebawem do legendarnego wieżowca wprowadzą się pierwsi mieszkańcy. Budynek, w którym przez lata mieściły się biura, przechodzi metamorfozę: stanie się luksusowym apartamentowcem.
Znajdujący się na skrzyżowaniu Broadwayu, Piątej Alei i 23. ulicy na nowojorskim Manhattanie 22-piętrowy Flatiron Building jest jednym z najbardziej rozpoznawalnych budynków na świecie. O jego unikatowości, nie tylko na skalę Nowego Jorku, ale i świata, decyduje charakterystyczna bryła przypominająca żelazko — stąd też jego nazwa. To skutek nietypowej trójkątnej działki, na której stanął budynek.
Budowę Flatiron według projektu architekta Daniela Burnhama ukończono w 1902 roku. To był jeden z pierwszych nowojorskich wieżowców o stalowej konstrukcji. Fasada budynku zachwyca bogatymi ornamentami w stylu Beaux-Arts.
Zabytkowy wieżowiec, który od samego początku swojego istnienia funkcjonował jako biurowiec, przechodzi właśnie gruntowną transformację swoich wnętrz. W niedalekiej przyszłości będą one mieściły 38 luksusowych apartamentów.
Za przebudowę wieżowca odpowiada firma Brodsky Organization we współpracy z deweloperem Sorgente Group, na zlecenie grupy właścicieli budynku. Zaprojektowanie wnętrz przyszłych apartamentów i innych przestrzeni wieżowca powierzono nowojorskiej pracowni Studio Sofield.
Co obejmuje remont Flatiron Building i jak będą wyglądać nowe apartamenty? O tym informował „New York Times”, którego dziennikarze mieli okazję odwiedzić gotowy, modelowy apartament na 12. piętrze budynku.
Liczący ponad 362 metry kwadratowe apartament urządzono w typowo nowojorskim, loftowym stylu. Mieści między innymi cztery sypialnie z łazienkami i przestrzeń dzienną składającą się z salonu, jadalni i otwartej kuchni. Przestrzeń w rogu znajdującym się u szczytu „Żelazka” zaadaptowano na kącik wypoczynkowy, z oknami wychodzącymi na Madison Square Park i Piątą Aleję.
Ceny apartamentów są adekwatne do prestiżu budynku i jego lokalizacji. Jak informuje „New York Times”, najtańsze lokum z trzema sypialniami kosztuje 11 milionów dol., z kolei za najdroższy apartament z tarasem i z pięcioma sypialniami na 21. piętrze trzeba zapłacić 50 milionów.
Architekci zadbali o zachowanie i odrestaurowanie możliwie jak największej liczby oryginalnych, historycznych elementów budynku. Nowe wejście będzie się znajdować u zbiegu 22. ulicy i Piątej Alei, znajdą się w nim odnowione drewniane drzwi obrotowe.
W głównym lobby, które dawniej było siedzibą banku Western Union, znajdzie się ogromny żyrandol. Z kolei dawne lobby firmy Macmillan na poziomie ulicy będzie mieściło ogólnodostępną kawiarnię.
Jeżeli chodzi o modyfikacje elementów konstrukcyjnych, to zmieniono między innymi lokalizację wind i schodów przeciwpożarowych, wydłużono i wyszczuplono też trzon wieżowca. Dzięki temu zyskano więcej przestrzeni mieszkaniowej, zaś apartamenty w zachodniej części budynku będą możliwie jak najbardziej prostopadłościenne.
Przebudowa wnętrz Flatiron Building ma dobiec końca w 2026 roku. Jak informują przedstawiciele firmy Brodsky Organization, zainteresowanie apartamentami jest znaczne, podpisano już część umów, zaś około 20 procent osób zainteresowanych kupnem apartamentów pochodzi spoza Stanów Zjednoczonych.
