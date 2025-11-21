Flatiron Building to jeden z najbardziej charakterystycznych budynków w Nowym Jorku i jedna z architektonicznych ikon miasta. Niebawem do legendarnego wieżowca wprowadzą się pierwsi mieszkańcy. Budynek, w którym przez lata mieściły się biura, przechodzi metamorfozę: stanie się luksusowym apartamentowcem.

Flatiron Building: historia jednego z najsłynniejszych wieżowców Nowego Jorku

Znajdujący się na skrzyżowaniu Broadwayu, Piątej Alei i 23. ulicy na nowojorskim Manhattanie 22-piętrowy Flatiron Building jest jednym z najbardziej rozpoznawalnych budynków na świecie. O jego unikatowości, nie tylko na skalę Nowego Jorku, ale i świata, decyduje charakterystyczna bryła przypominająca żelazko — stąd też jego nazwa. To skutek nietypowej trójkątnej działki, na której stanął budynek.

Budowę Flatiron według projektu architekta Daniela Burnhama ukończono w 1902 roku. To był jeden z pierwszych nowojorskich wieżowców o stalowej konstrukcji. Fasada budynku zachwyca bogatymi ornamentami w stylu Beaux-Arts.

Foto: Jeenah Moon/Bloomberg

Zabytkowy wieżowiec, który od samego początku swojego istnienia funkcjonował jako biurowiec, przechodzi właśnie gruntowną transformację swoich wnętrz. W niedalekiej przyszłości będą one mieściły 38 luksusowych apartamentów.