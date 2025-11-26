Reklama
W Europie powstanie miasto przyszłości z drewna? Tanie domy dla miliona osób

Nie na pustyni, jak w Arabii Saudyjskiej, ale w otulinie rezerwatu przyrody – w Wielkiej Brytanii rozwija się inicjatywa, której efektem ma futurystyczne „miasto przyszłości”. Twórcy pomysłu chcą, by powstały tam mieszkania, na które stać będzie przeciętnego Brytyjczyka.

Publikacja: 26.11.2025 05:00

Wizualizacja miasta Forest City 1.

Foto: Forest City 1

Izabela Popko

Z tego artykułu dowiesz się:

  • Jakie są główne założenia projektu Forest City 1 w Wielkiej Brytanii?
  • Jakie problemy mieszkaniowe w Wielkiej Brytanii ma rozwiązać Forest City 1?
  • Jakie elementy infrastruktury przewidziano w planach dla Forest City 1?
  • Kto jest zaangażowany w projekt Forest City 1 i jaka jest jego rola?

Podobnie jak wiele innych krajów europejskich, również Wielka Brytania mierzy się z kryzysem mieszkaniowym. Dotyczy to szczególnie dużych miast – postępująca gentryfikacja, budowa apartamentowców pod wynajem i spekulacja na rynku nieruchomości podbijają ceny. Odpowiedzią ma być Forest City 1. Pod tym hasłem kryje się ambitne przedsięwzięcie, które, jeśli zostanie zrealizowane, zaowocuje powstaniem nowoczesnej metropolii pod Cambridge z mieszkaniami dla miliona osób.

Forest City 1: Ekologiczne „miasto przyszłości” w Wielkiej Brytanii

„Budujemy za mało domów, w niewłaściwych miejscach, które podobają się jedynie garstce ludzi, do tego bez przemyślanej infrastruktury. A jednocześnie dziwi nas to, że nikomu się one nie podobają, nikogo na nie nie stać i w efekcie nic się nie zmienia” – czytamy w komunikacie autorów projektu Forest City 1.

Brzmi to jak polska rzeczywistość, ale chodzi o sytuację w Wielkiej Brytanii. Przedsięwzięcie, w którym swój udział zadeklarowała grupa znanych urbanistów, architektów czy ekonomistów, ma być próbą poszukiwania skalowalnego rozwiązania problemu niedoboru ponad czterech milionów mieszkań i zbyt wysokich cen nieruchomości na Wyspach.

Budowa kościoła trwała blisko dwie dekady.
Architektura
Brutalistyczny kościół z tytułem najlepszego budynku na świecie. Stoi w Europie
W ramach projektu Forest City 1 na wschód od Cambridge ma powstać nowoczesne założenie urbanistyczne docelowo dla miliona mieszkańców. Forest City 1 ma się wyróżniać atrakcyjną architekturą, dzięki temu mieszkańcy – jak obiecują twórcy inicjatywy – mieliby tam chętnie osiedlać się i „zapuszczać korzenie”. Kluczowym założeniem jest też wspomniana gwarancja przystępnych – jak na Wielką Brytanię – cen mieszkań.

Za projektem stoją Shiv Malik i Joe Reeve. Ten pierwszy to były dziennikarz śledczy, drugi jest współzałożycielem Looking for Growth, oddolnej inicjatywy działającej na rzecz rozwoju gospodarki.

Do projektu przystąpiło jak dotąd ponad siedemset osób. Wśród nich są znane nazwiska, między innymi szef pracowni architektonicznej Zaha Hadid Architects Patrik Schumacher, dyrektor ds. danych makroekonomicznych brytyjskiego Głównego Urzędu Statystycznego Grant Fitzner i była sekretarz ds. handlu i przemysłu Patricia Hewitt. Wśród sygnatariuszy są też założyciele firm technologicznych, specjaliści z takich firm jak Meta i Bolt, a także naukowcy, prawnicy, przedsiębiorcy, lekarze czy artyści.

Forest City 1: Brytyjski sposób na kryzys mieszkaniowy

Miasto Forest City 1 ma mieścić dzielnice mieszkaniowe, a do tego szkoły, biblioteki, sklepy, szpitale, obiekty rozrywkowe, biurowce (w tym drapacze chmur), parki i inne obiekty godne milionowej metropolii. Wokół niego ma powstać las o powierzchni 50 kilometrów kwadratowych.

Twórcy projektu zakładają, że co najmniej jedna czwarta budynków powstanie z drewna. Cały ośrodek ma zasilać energia odnawialna, a także sieć małych elektrowni jądrowych. W mieście ma też działać sieć tramwajów, zaś samochody (wyłącznie elektryczne) będą jeździć drogami, z których większość miałaby się znaleźć pod ziemią.

Przedsięwzięcie, którego koszt szacuje się na 100 miliardów funtów, zaplanowano na pięć faz. W ramach pierwszej z nich, która właśnie trwa, zbierane są wszelkie sugestie i pomysły od wszystkich zainteresowanych osób. Zespół Forest City 1 daje sobie na to czas do pierwszego kwartału 2026 r.

Druga faza ma obejmować konsultacje z rządem w kwestii takich kluczowych zagadnień, jak zaopatrzenie miasta w wodę, zapotrzebowanie na siłę roboczą, wpływ na środowisko i jakość sieci transportowej. Faza trzecia to dogłębne analizy wszystkich aspektów budowy nowego miasta, a także konsultacje z mieszkańcami, właścicielami gruntów i lokalnymi władzami.

Czwarta faza będzie obejmować proces legislacyjny w brytyjskim Parlamencie, którego finałem, jak mają nadzieję twórcy projektu, będzie pozwolenie na budowę miasta. W ramach ostatniej, piątej fazy, mają już być prowadzone prace budowlane.

Projekt Forest City 1 ma być finansowany ze środków prywatnych. Twórcy inicjatywy podkreślają jednak, że mimo to nie będzie uzależniony od wizji i interesów prywatnych deweloperów.

