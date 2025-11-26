W ramach projektu Forest City 1 na wschód od Cambridge ma powstać nowoczesne założenie urbanistyczne docelowo dla miliona mieszkańców. Forest City 1 ma się wyróżniać atrakcyjną architekturą, dzięki temu mieszkańcy – jak obiecują twórcy inicjatywy – mieliby tam chętnie osiedlać się i „zapuszczać korzenie”. Kluczowym założeniem jest też wspomniana gwarancja przystępnych – jak na Wielką Brytanię – cen mieszkań.

Za projektem stoją Shiv Malik i Joe Reeve. Ten pierwszy to były dziennikarz śledczy, drugi jest współzałożycielem Looking for Growth, oddolnej inicjatywy działającej na rzecz rozwoju gospodarki.

Do projektu przystąpiło jak dotąd ponad siedemset osób. Wśród nich są znane nazwiska, między innymi szef pracowni architektonicznej Zaha Hadid Architects Patrik Schumacher, dyrektor ds. danych makroekonomicznych brytyjskiego Głównego Urzędu Statystycznego Grant Fitzner i była sekretarz ds. handlu i przemysłu Patricia Hewitt. Wśród sygnatariuszy są też założyciele firm technologicznych, specjaliści z takich firm jak Meta i Bolt, a także naukowcy, prawnicy, przedsiębiorcy, lekarze czy artyści.

Forest City 1: Brytyjski sposób na kryzys mieszkaniowy

Miasto Forest City 1 ma mieścić dzielnice mieszkaniowe, a do tego szkoły, biblioteki, sklepy, szpitale, obiekty rozrywkowe, biurowce (w tym drapacze chmur), parki i inne obiekty godne milionowej metropolii. Wokół niego ma powstać las o powierzchni 50 kilometrów kwadratowych.

Twórcy projektu zakładają, że co najmniej jedna czwarta budynków powstanie z drewna. Cały ośrodek ma zasilać energia odnawialna, a także sieć małych elektrowni jądrowych. W mieście ma też działać sieć tramwajów, zaś samochody (wyłącznie elektryczne) będą jeździć drogami, z których większość miałaby się znaleźć pod ziemią.

Przedsięwzięcie, którego koszt szacuje się na 100 miliardów funtów, zaplanowano na pięć faz. W ramach pierwszej z nich, która właśnie trwa, zbierane są wszelkie sugestie i pomysły od wszystkich zainteresowanych osób. Zespół Forest City 1 daje sobie na to czas do pierwszego kwartału 2026 r.