Znajdujący się na przedmieściach miasta La Laguna na Teneryfie Kościół Najświętszego Zbawiciela wpisuje się w trend projektowania obiektów sakralnych w minimalistycznym stylu. Radykalny projekt architekta Fernando Menisa, który ma na koncie również cenioną realizację w Polsce, zwyciężył w ramach tegorocznej edycji międzynarodowego konkursu architektonicznego World Architecture Festival, zdobywając tytuł Budynku Roku w bardzo prestiżowej rywalizacji, do której stanęli architekci i architektki z całego świata.

Kościół na Teneryfie zwycięzcą konkursu World Architecture Festival 2025

World Architecture Festival to jedno z najważniejszych wydarzeń w branży architektonicznej, w ramach którego nagradza się najlepsze projekty budynków, założeń urbanistycznych i wnętrz – zarówno te zrealizowane, jak i te znajdujące się na etapie projektowym oraz w budowie. Niedawno w Miami Beach Convention Center na Florydzie odbyło się uroczyste wręczenie nagród w 43 kategoriach, wyłoniono też ogólnego zwycięzcę.

Główne wyróżnienie, czyli nagroda dla Budynku Roku 2025, trafiło do Kościoła Najświętszego Zbawiciela w Las Chumberas – na przedmieściach miasta La Laguna na Teneryfie. Ten projekt to dowód, że efektowny i zarazem funkcjonalny obiekt użyteczności publicznej, jakim jest świątynia, można zbudować stosunkowo niskim kosztem.