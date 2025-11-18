Aktualizacja: 19.11.2025 06:32 Publikacja: 18.11.2025 13:14
Budowa kościoła trwała blisko dwie dekady.
Foto: Roland Halbe
Znajdujący się na przedmieściach miasta La Laguna na Teneryfie Kościół Najświętszego Zbawiciela wpisuje się w trend projektowania obiektów sakralnych w minimalistycznym stylu. Radykalny projekt architekta Fernando Menisa, który ma na koncie również cenioną realizację w Polsce, zwyciężył w ramach tegorocznej edycji międzynarodowego konkursu architektonicznego World Architecture Festival, zdobywając tytuł Budynku Roku w bardzo prestiżowej rywalizacji, do której stanęli architekci i architektki z całego świata.
World Architecture Festival to jedno z najważniejszych wydarzeń w branży architektonicznej, w ramach którego nagradza się najlepsze projekty budynków, założeń urbanistycznych i wnętrz – zarówno te zrealizowane, jak i te znajdujące się na etapie projektowym oraz w budowie. Niedawno w Miami Beach Convention Center na Florydzie odbyło się uroczyste wręczenie nagród w 43 kategoriach, wyłoniono też ogólnego zwycięzcę.
Główne wyróżnienie, czyli nagroda dla Budynku Roku 2025, trafiło do Kościoła Najświętszego Zbawiciela w Las Chumberas – na przedmieściach miasta La Laguna na Teneryfie. Ten projekt to dowód, że efektowny i zarazem funkcjonalny obiekt użyteczności publicznej, jakim jest świątynia, można zbudować stosunkowo niskim kosztem.
Foto: Roland Halbe
Autorem projektu jest hiszpański architekt Fernando Menis. W jego dorobku znajduje się między innymi Sala Koncertowa „Jordanki” w Toruniu, którą oddano do użytku w 2015 roku. Hiszpański architekt ma na koncie również takie realizacje jak między innymi Muzeum w Adeje i Centrum Kongresowe MAGMA, obydwa na Teneryfie.
Wszystkie te obiekty wpisują się w charakterystyczny styl Menisa, którego ulubionym materiałem jest beton i który czerpie z tradycji brutalizmu. Nie inaczej jest w przypadku kościoła w Las Chumberas.
Budowa kościoła, który zwyciężył w tegorocznej edycji konkursu WAF 2025, trwała blisko dwie dekady, co wynikało z nieregularnych wpływów środków na ten cel – pieniądze pochodziły wyłącznie z darowizn. Betonowa bryła, składająca się z czterech segmentów o nieregularnej formie, mieści kościół i siedzibę parafii. Ważną częścią całego kompleksu jest też skwer jako ogólnodostępne miejsce spotkań dla mieszkańców dzielnicy.
Foto: Roland Halbe
Projektując kościół, architekt inspirował się wulkanicznymi krajobrazami Teneryfy. Masywne segmenty tworzące bryłę przypominają głazy, jakich wiele można znaleźć na tej wyspie.
Kluczową rolę we wnętrzu kościoła odgrywa gra światła i cienia, którą tworzy układ szczelin pomiędzy betonowymi „głazami”. To proste rozwiązanie ma sprzyjać wyciszeniu i skupieniu. Co więcej, wraz z biegiem dnia światło sączące się przez szczeliny wędruje przez wnętrze i oświetla kolejne części kościoła, poświęcone poszczególnym sakramentom: chrzcielnicę, ołtarz i konfesjonał.
Foto: Hisao Suzuki
Głównym budulcem kościoła jest beton, który pozyskano lokalnie. Zastosowanie tego materiału pozwoliło obniżyć koszty wzniesienia świątyni. Przemyślana aranżacja ścian z betonu i kamieni pochodzenia wulkanicznego sprzyja też akustyce, której poziom – jak zapewniają twórcy projektu – nie ustępuje czołowym salom koncertowym.
Foto: Simona Rota
